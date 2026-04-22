Ο πρώην επικεφαλής στρατηγικής του Λευκού Οίκου ανέλυσε τον ανταγωνισμό ΗΠΑ–Κίνας για τον έλεγχο των λιμανιών και τον ρόλο της Ελλάδας στις παγκόσμιες θαλάσσιες διαδρομές

Την εκτίμηση πως οι μεγάλες μάχες των επόμενων δεκαετιών θα δοθούν για τις θαλάσσιες διαδρομές και για την ελεύθερη ναυσιπλοΐα, εξέφρασε ο Στιβ Μπάνον, πρώην Επικεφαλής Στρατηγικής στον Λευκό Οίκο επί προεδρίας Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος κλήθηκε να σχολιάσει τα «ανοιχτά» γεωπολιτικά, εμπορικά και διπλωματικά μέτωπα του Αμερικανικού προέδρου, στο πλαίσιο του 11oυ Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών.



Σε συζήτηση που είχε διαδικτυακά με τον Μάθιου Μπόιλ, Επικεφαλής του γραφείου της Breitbart News Network στην Ουάσιγκτον, ο κ. Μπάνον παραδέχθηκε ότι υπάρχει μεγάλος ανταγωνισμός με την Κίνα για το ποιος θα ελέγχει τα λιμάνια, προσδίδοντας ιδιαίτερη σημασία στην ελεύθερη ναυσιπλοΐα. «Οι Έλληνες είναι υπερδύναμη σ’ αυτό τον τομέα και πιστεύω εκτιμούν πολύ το θέμα της ελεύθερης ναυσιπλοΐας», σημείωσε μεταξύ άλλων, προτού αναφέρει ότι το αμερικανικό ναυτικό πάντα προστατεύει τη ναυσιπλοΐα.

Είτε πρόκειται για την Ερυθρά Θάλασσα, είτε για την Ανταρκτική, είτε για τον Παναμά, είτε για τα Στενά του Ορμούζ, είτε για τον Κόλπο του Ομάν. «Θα είναι η μεγαλύτερη σύγκρουση των επόμενων δεκαετιών», συνέχισε, καθώς θα δοθούν πολλές μάχες για τις θαλάσσιες εφοδιαστικές αλυσίδες. «Οι Έλληνες θα αποτελέσουν κρίσιμο κομμάτι σ’ αυτό», έσπευσε να συμπληρώσει.

Από εκεί και πέρα, ερωτηθείς για τον ρόλο του ΝΑΤΟ, υπενθύμισε ότι ο ίδιος ήταν αρκετά επικριτικός στην εμπλοκή των ΗΠΑ στον πόλεμο της Ουκρανίας, ενώ ξεκαθάρισε ότι η ασφάλεια στην Ευρώπη θα πρέπει να προέρχεται από τα ευρωπαϊκά κράτη. Μάλιστα, ως παράδειγμα επικαλέστηκε την Ελλάδα και το πρόσφατο συμβάν με το ιρανικό drone στην Κύπρο. Η Βρετανία, εξήγησε επικριτικά, έστειλε μόνο ένα πλοίο στο νησί.

Όσον αφορά το ζήτημα των εμπορικών δασμών, ο κ. Bannon θέλησε να εξηγήσει ότι η ουσία της συγκεκριμένης πολιτικής βασίζεται στην επαναφορά της παραγωγής στο έδαφος των ΗΠΑ, με τον Ντόναλντ Τραμπ να επιθυμεί να μετατρέψει τη χώρα σ’ έναν βιομηχανικό ηγεμόνα. Η επιστροφή της Ουάσιγκτον στη θέση της κυρίαρχης βιομηχανικής δύναμης θα ωφελήσει τον κόσμο, εκτίμησε, καθώς ο πρόεδρος Τραμπ είναι κατά της αποικιοκρατίας.

«Θέλει τα έθνη να είναι ικανά να συνεργαστούν με βάση τα αμοιβαία συμφέροντά τους», επεσήμανε, ενώ δεν παρέλειψε να φέρει ως αντιπαράδειγμα την Κίνα, την οποία χαρακτήρισε ως έναν «αρπακτικό καπιταλιστή».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Κλείνοντας τη συζήτηση, ο Μάθιου Μπόιλ αναγνώρισε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος δεν διστάζει να αναλάβει κάποιες πολύ μεγάλες πρωτοβουλίες. «Έχει ένα μεγάλο όραμα και δεν φοβάται να προσπαθήσει, αλλά θα δούμε πού πηγαίνουν τα πράγματα», κατέληξε.