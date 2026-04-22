Αλλάζουν τα εισοδηματικά κριτήρια για την επιστροφή ενοικίου όπως ανακοίνωσε προ ολίγου ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Σε σημαντική αύξηση των εισοδηματικών ορίων για την επιστροφή ενοικίου, προχωρά η κυβέρνηση στο πλαίσιο του νέου πακέτου στήριξης των νοικοκυριών, που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός. Συνεπώς αυξάνονται οι δικαιούχοι που θα λάβουν τον προσεχή Νοέμβριο μία επιστροφή ενοικίου.

«Αυξάνονται, ακόμα, τα εισοδηματικά όρια προκειμένου το ένα ενοίκιο ετησίως να επιστρέφεται σε περισσότερους. Έτσι, ανακουφίζονται επιπλέον 70.000 νοικοκυριά και στηρίζονται συνολικά πάνω από 1 εκατομμύριο ενοικιαστές, το 86% του συνόλου», σημείωσε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Το μέτρο είναι συνολικού κόστους 25 εκατομμυρίων ευρώ και εκτιμάται ότι θα καλύψει επιπλέον 70.000 ενοικιαστές. Με τις νέες ρυθμίσεις, ο συνολικός αριθμός των δικαιούχων αναμένεται πλέον να αγγίξει το 1 εκατομμύριο.

Οι αλλαγές στα εισοδηματικά κριτήρια

Από 20.000 στα 25.000 ευρώ

Από 28.000 στα 35.000 ευρώ

Για μονογονεϊκές από 31.000 στα 39.000 ευρώ

Συν 5.000 ευρώ ανά τέκνο