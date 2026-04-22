Τέλος το Fuel Pass με το μέτρο να ρίχνει σύντομα αυλαία καθώς δεν περιλαμβάνεται στο νέο πακέτο μέτρων που ανακοίνωσε ο Μητσοτάκης.

Τέλος στο fuel pass βάζει η κυβέρνηση καθώς δεν περιλαμβάνεται στα νέα μέτρα που ανακοίνωσε πριν από λίγο ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Ωστόσο, παρατάθηκε η επιδότηση στην αντλία για τα diesel οχήματα αλλά και η επιδότηση στα λιπάσματα.

Αναλυτικά όλα τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Μητσοτάκης

Επέκταση επιδότησης στο diesel

Επέκταση επιδότησης στα λιπάσματα

Αύξηση ορίων εισοδήματος επιστροφής ενοικίου

Οικονομική ενίσχυση οικογενειών με παιδιά

Αύξηση ενίσχυσης και διεύρυνση συνταξιούχων

Άρση κατάσχεσης τραπεζικού λογαριασμού

Διεύρυνση πεδίου εφαρμογής εξωδικαστικού

Ένταξη σε ρύθμιση 72 δόσεων παλαιών αρρύθμιστων οφειλών

Τα κριτήρια για το επίδομα 150 ευρώ σε οικογένειες

Μέτρα για τα ενοίκια με αύξηση των κριτηρίων