Τέλος στο fuel pass βάζει η κυβέρνηση καθώς δεν περιλαμβάνεται στα νέα μέτρα που ανακοίνωσε πριν από λίγο ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Ωστόσο, παρατάθηκε η επιδότηση στην αντλία για τα diesel οχήματα αλλά και η επιδότηση στα λιπάσματα.
Αναλυτικά όλα τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Μητσοτάκης
- Επέκταση επιδότησης στο diesel
- Επέκταση επιδότησης στα λιπάσματα
- Αύξηση ορίων εισοδήματος επιστροφής ενοικίου
- Οικονομική ενίσχυση οικογενειών με παιδιά
- Αύξηση ενίσχυσης και διεύρυνση συνταξιούχων
- Άρση κατάσχεσης τραπεζικού λογαριασμού
- Διεύρυνση πεδίου εφαρμογής εξωδικαστικού
- Ένταξη σε ρύθμιση 72 δόσεων παλαιών αρρύθμιστων οφειλών
