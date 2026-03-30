ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

1. Ο δικαστικός υπάλληλος Α προκαλεί με δόλο ζημιά σε τρίτο. Τι προβλέπει ο Κώδικας;

Ο δικαστικός υπάλληλος ευθύνεται για τις αποζημιώσεις τις οποίες κατέβαλε το δημόσιο σε τρίτους για βλάβη από παράνομη πράξη ή παράλειψη του κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, εφόσον οφείλεται σε δόλο ή βαρειά αμέλεια. Δεν ευθύνεται έναντι των τρίτων για τις πιο πάνω πράξεις ή παραλείψεις του. [άρθρο 123 ΚΔΥ παρ. 1]

2.Άτομα με αναπηρία μπορούν να προσληφθούν;

Η έλλειψη φυσικών σωματικών δεξιοτήτων δεν εμποδίζει τον διορισμό, εφόσον ο δικαστικός υπάλληλος, με την κατάλληλη τεχνική υποστήριξη, μπορεί να ασκεί τα καθήκοντα της αντίστοιχης θέσης. [άρθρο 6 παρ. 1 ΚΔΥ]

3.Δικαστικός υπάλληλος του διοικητικού πρωτοδικείου Αθηνών για να συμπληρώσει το εισόδημά της θέλει να εργαστεί σε κατάστημα που φτιάχνει ρούχα. Μπορεί; Ποιο συμβούλιο θα γνωμοδοτήσει επί του θέματος;

Απαγορεύεται στον δικαστικό υπάλληλο να ασκεί ιδιωτικό έργο ή εργασία με αμοιβή. Κατ’ εξαίρεση η άσκησή τους επιτρέπεται ύστερα από άδεια, εφόσον δεν είναι ασυμβίβαστα με τα καθήκοντα της θέσης του δικαστικού υπαλλήλου και δεν παρεμποδίζουν την ομαλή εκτέλεση της υπηρεσίας του. Η άδεια χορηγείται από το αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, ύστερα από αιτιολογημένη σύμφωνη γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου και ανακαλείται με την ίδια διαδικασία. [άρθρο 118 παρ. 1-2 ΚΔΥ]

4.Πώς συγκροτείται το υπηρεσιακό συμβούλιο διοικητικού εφετείου;

Το υπηρεσιακό συμβούλιο διοικητικού εφετείου συγκροτείται από τον νεότερο πρόεδρο εφετών ως πρόεδρο, δύο (2) εφέτες και δύο (2) δικαστικούς υπαλλήλους ως μέλη. [άρθρο 85 παρ. 2β ΚΔΥ]

5.Ένας δικαστικός υπάλληλος ζητά να αποσπαστεί σε έναν Υπουργό. Μπορεί;

Σε κάθε μέλος της κυβέρνησης, υφυπουργό, βουλευτή ή Έλληνα βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επιτρέπεται η διάθεση ή απόσπαση, κατά περίπτωση, ενός (1) μόνον δικαστικού υπαλλήλου. Η απόσπαση ή διάθεση παύει αυτοδικαίως και ο δικαστικός υπάλληλος επανέρχεται στα καθήκοντα της οργανικής του θέσης όταν το μέλος της κυβέρνησης, υφυπουργός, βουλευτής ή Έλληνας βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στο γραφείου του οποίου έχει αποσπασθεί ή διατεθεί, αποβάλλει για οποιονδήποτε λόγο την ιδιότητά του και εφόσον δεν επαναδιορισθεί ως μέλος της Κυβέρνησης ή υφυπουργός ή δεν επανεκλεγεί ως βουλευτής ή ευρωβουλευτής. [άρθρο 156 παρ. 14β ΚΔΥ]

6.strong>Ποιος είναι ο νόμος;

Ο ν. 4798/2021.

7.Τι είναι το καθήκον της εχεμύθειας;

Ο δικαστικός υπάλληλος τηρεί εχεμύθεια για γεγονότα ή πληροφορίες των οποίων λαμβάνει γνώση κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του και δεσμεύεται από το δικαστικό απόρρητο για τις διαδικαστικές πράξεις στις οποίες συμμετέχει. [άρθρο 115 παρ. 1 ΚΔΥ]

8.Ποια είναι η ελαφρύτερη ποινή;

Η έγγραφη επίπληξη. [άρθρο 166 παρ. 1α ΚΔΥ]

9.Αν τα παραπτώματα του υπαλλήλου είναι περισσότερα τι γίνεται;

Περισσότερα πειθαρχικά παραπτώματα του ίδιου δικαστικού υπαλλήλου, για τα οποία έχει ασκηθεί πειθαρχική δίωξη, πριν εκδοθεί οριστική απόφαση για κάποιο από αυτά, συνεκδικάζονται υποχρεωτικά από το αρμόδιο πειθαρχικό όργανο. [άρθρο 170 παρ. 1 ΚΔΥ]

10.Σε βάρος δικαστικού υπαλλήλου ο εισαγγελέας ασκεί ποινική δίωξη. Έχει υποχρέωση να το γνωστοποιήσει αυτό κάπου; Και αν ναι, που;

Ο εισαγγελέας μόλις διαπιστώσει ή περιέλθει, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, σε γνώση του πειθαρχικό παράπτωμα δικαστικού υπαλλήλου, το ανακοινώνει στο αρμόδιο για την άσκηση της πειθαρχικής δίωξης όργανο, διαβιβάζοντας, συγχρόνως, τα υφιστάμενα σχετικά στοιχεία. [άρθρο 168 ΚΔΥ]

ΚΩΔΙΚΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ & ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

1. Ποιος είναι ο νόμος;

Ο ν.4938/2022.

2.Πώς γίνεται η κατανομή των οργανικών θέσεων;

Η κατανομή των οργανικών θέσεων των δικαστικών λειτουργών και των δικαστικών υπαλλήλων στα δικαστήρια και τις εισαγγελίες γίνεται ανάλογα με τον αριθμό των υποθέσεων και τη δικαστηριακή τους κίνηση, των δικαστικών λειτουργών με προεδρικό διάταγμα και των δικαστικών υπαλλήλων με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, που εκδίδονται αντιστοίχως κάθε δύο (2) έτη, τον μήνα Ιούνιο ή εκτάκτως σε περίπτωση αύξησης των θέσεων. [άρθρο 3 παρ. 2 ΚΟΔΚΔΛ]

3.Ποια εφετεία υποβοηθούνται από άλλα εφετεία;

Τα εφετεία, τα εφετεία ανηλίκων και τα μικτά ορκωτά εφετεία Δωδεκανήσου, Ναυπλίου, Λαμίας, Καλαμάτας, Ευβοίας, Κέρκυρας, Κρήτης, Ανατολικής Κρήτης, Αιγαίου, Βορείου Αιγαίου, Λάρισας, Θράκης, Δυτικής Μακεδονίας, Ιωαννίνων και Δυτικής Στερεάς Ελλάδας, υποβοηθούνται από το εφετείο Αθηνών για τα έξι (6) πρώτα, το εφετείο Πειραιώς για τα τέσσερα (4) αμέσως επόμενα, το εφετείο Θεσσαλονίκης για τα τέσσερα (4) αμέσως απόμενα και το εφετείο Πατρών για το τελευταίο. [άρθρο 6 παρ. 1γ ΚΟΔΚΔΛ]

4.Συμμετέχει ο γραμματέας του δικαστηρίου στις διασκέψεις;

Στις διασκέψεις του δικαστηρίου δεν μετέχει ο γραμματέας, εκτός αν ο νόμος ορίζει διαφορετικά ή το δικαστήριο κρίνει αναγκαία την παρουσία του. [άρθρο 8 παρ. 2 ΚΟΔΚΔΛ]

5.Σε περίπτωση απεργίας δικαστικών υπαλλήλων, η Εισαγγελία Εφετών Αθηνών θα κλείσει;

Σε περίπτωση απεργίας των δικαστικών υπαλλήλων, η διοίκηση της συνδικαλιστικής τους οργάνωσης, που έχει κηρύξει την απεργία, οφείλει να διαθέσει στη γραμματεία της Εισαγγελίας Εφετών Αθηνών τον απολύτως αναγκαίο αριθμό υπαλλήλων για την αντιμετώπιση εξαιρετικώς επειγουσών υποθέσεων. [άρθρο 11 παρ. 6 ΚΟΔΚΔΛ]

6.Από ποιον διευθύνεται το Πολιτικό Εφετείο Αθηνών;

Το Πολιτικό Εφετείο Αθηνών διευθύνεται από τριμελές συμβούλιο. [άρθρο 17 παρ. 2 ΚΟΔΚΔΛ]

7.Από ποιον διευθύνεται το Πολιτικό Εφετείο Θεσσαλονίκης;

Το Πολιτικό Εφετείο Θεσσαλονίκης διευθύνεται από τριμελές συμβούλιο. [άρθρο 17 παρ. 2 ΚΟΔΚΔΛ]

8.Ποιος διευθύνει την Εισαγγελία Εφετών Αθηνών;

Η Εισαγγελία Εφετών Αθηνών διευθύνεται από τον εισαγγελέα που εκλέγεται με μυστική ψηφοφορία από την ολομέλεια της εισαγγελίας, η οποία συνέρχεται αυτοδικαίως για τον σκοπό αυτόν ανά δύο (2) έτη την 11η πρωινή ώρα του τρίτου Σαββάτου του μηνός Σεπτεμβρίου. [άρθρο 18 παρ. 2 ΚΟΔΚΔΛ]

9. Τι φυλάσσεται στο αρχείο του δικαστηρίου;

Στο αρχείο του δικαστηρίου φυλάσσονται οι αποφάσεις, τα πρακτικά, τα βιβλία, οι δικογραφίες, τα πειστήρια και τα άλλα υπηρεσιακά έγγραφα σε φυσική ή ηλεκτρονική μορφή. [άρθρο 13 παρ. 1 ΚΟΔΚΔΛ]

10.Ποια η διάρκεια του δικαστικού έτους;

Το δικαστικό έτος αρχίζει στις 16 Σεπτεμβρίου και λήγει στις 15 Σεπτεμβρίου του επόμενου έτους. [άρθρο 12 παρ. 1 ΚΟΔΚΔΛ]

ΣΥΝΤΑΓΜΑ

1. Αν δεν μπορώ να πάω στο Σύνταγμα και να ψήσω αυγά ποιο δικαίωμά μου περιορίζεται;

Περιορίζεται το δικαίωμα της ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας καθώς προσβάλλει τα δικαιώματα των άλλων (να απολαμβάνουν την πλατεία καθαρή). [άρθρο 5 παρ. 1 Σ]

2.Ποια είναι η επικρατούσα θρησκεία στην Ελλάδα;

Επικρατούσα θρησκεία στην Ελλάδα είναι η θρησκεία της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας του Χριστού. [άρθρο 3 παρ. 1 Σ]

3. Οι άλλες θρησκείες προστατεύονται από το κράτος;

Κάθε γνωστή θρησκεία είναι ελεύθερη και τα σχετικά με τη λατρεία της τελούνται ανεμπόδιστα υπό την προστασία των νόμων. [άρθρο 13 παρ. 2 Σ]

4.Επιτρέπεται η άμβλωση;

Το Σύνταγμα δεν περιέχει ρητή απαγόρευση. Η άμβλωση κρίνεται συνταγματικά επιτρεπτή ως εκδήλωση του δικαιώματος στην ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας [άρθρο 5 παρ. 1 Σ]

5.Πώς συγκροτείται το Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο;

Το Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο συγκροτείται από τους Προέδρους του Συμβουλίου της Επικρατείας, του Αρείου Πάγου και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, από τέσσερις συμβούλους της Επικράτειας και από τέσσερις αρεοπαγίτες, που ορίζονται ως μέλη με κλήρωση κάθε δύο χρόνια. [άρθρο 100 παρ. 2 Σ]

6.Τι είναι ο Συνήγορος του Πολίτη;

Ο Συνήγορος του Πολίτη είναι ανεξάρτητη αρχή. [άρθρο 102 παρ. 9 Σ]

7.Ένας συμπολίτης μας έχει χτίσει ένα αυθαίρετο κτίσμα. Καταδιώκεται για αδίκημα, τρέχει, μπαίνει στο αυθαίρετο. Δηλώνει ότι αυτή είναι η κατοικία του, είναι όμως αυθαίρετο. Τον καλύπτει το άσυλο κατοικίας;

Η κατοικία του καθενός είναι άσυλο. Δεν ενδιαφέρει το Σύνταγμα αν είναι νόμιμη ή αυθαίρετη. [άρθρο 9 παρ. 1 Σ]

8.Τι είναι οι ΟΤΑ; Δώστε ένα παράδειγμα ΟΤΑ.

Είναι Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και έχουν ως σκοπό τη διοίκηση των τοπικών υποθέσεων σε πρώτο (δήμοι) και δεύτερο βαθμό (περιφέρειες). Ένα παράδειγμα αποτελεί ο Δήμος Αθηναίων. [άρθρο 102 παρ. 1 Σ]

9.Τι προσόντα πρέπει να έχει για να εκλεγεί ένας βουλευτής;

Για να εκλεγεί κανείς βουλευτής απαιτείται να είναι Έλληνας πολίτης, να έχει τη νόμιμη ικανότητα να εκλέγει και να έχει συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο έτος της ηλικίας του κατά την ημέρα της εκλογής. [άρθρο 55 παρ. 1 Σ]

10.Σε ποιο περιβάλλον αναφέρεται το Σύνταγμα;

Στο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον. [άρθρο 24 παρ. 1 Σ]

ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

1. Τι υποθέσεις δικάζουν τα πολιτικά δικαστήρια;

Στη δικαιοδοσία των τακτικών πολιτικών δικαστηρίων ανήκουν: α) οι διαφορές του ιδιωτικού δικαίου, εφόσον ο νόμος δεν τις έχει υπαγάγει σε άλλα δικαστήρια, β) οι υποθέσεις εκούσιας δικαιοδοσίας που ο νόμος έχει υπαγάγει σ’ αυτά, γ) οι υποθέσεις δημόσιου δικαίου που ο νόμος έχει υπαγάγει σ’ αυτά και δ) οι διοικητικές διαφορές που δεν υπάγονται στη δικαιοδοσία διοικητικών δικαστηρίων. [άρθρο 1 Σ]

2.Ποιος ασκεί την αγωγή;

Την αγωγή ασκεί ο ενάγων.

3.Πώς ασκείται η αγωγή;

Η αγωγή ασκείται με κατάθεση δικογράφου στη γραμματεία του δικαστηρίου στο οποίο απευθύνεται και με επίδοση αντιγράφου της στον εναγόμενο. [άρθρο 215 παρ. 1 ΚΠολΔ]

4.Τι σημαίνει ένδικο μέσο;

Είναι το μέσο (δικαίωμα) που δίνει ο νόμος σε όποιον ηττήθηκε για να προσβάλει την απόφαση.

5.Πότε ματαιώνεται η συζήτηση στη πολιτική δίκη;

Στην τακτική διαδικασία και στις δίκες των ειδικών διαδικασιών, αν οι διάδικοι δεν λάβουν κανονικά μέρος στη δίκη ή δεν εμφανιστούν στο ακροατήριο, η συζήτηση της υπόθεσης ματαιώνεται. [άρθρο 260 παρ. 2 ΚΠολΔ]

6.Πότε θεωρείται ότι έχει ασκηθεί ένα ένδικο μέσο;

Τα ένδικα μέσα της ανακοπής ερημοδικίας, της έφεσης, της αναψηλάφησης και της αναίρεσης ασκούνται με δικόγραφο που κατατίθεται στη γραμματεία του δικαστηρίου στο οποίο απευθύνεται το ένδικο μέσο. [άρθρο 495 παρ. 1 ΚΠολΔ]

7.Οι ανήλικοι μπορούν να είναι διάδικοι στην πολιτική δίκη;

Όποιος έχει περιορισμένη ικανότητα για δικαιοπραξία ή βρίσκεται, κατά το χρόνο που επιχειρεί συγκεκριμένη δήλωση της βούλησης του, σε κατάσταση που δεν του επιτρέπει να είναι αυτή έγκυρη, μπορεί να παρίσταται στο δικαστήριο με το δικό του όνομα, μόνο όπου κατά το ουσιαστικό δίκαιο έχει ικανότητα για δικαιοπραξία ή όπου ο νόμος επιτρέπει την αυτοπρόσωπη παράστασή του. [άρθρο 63 παρ. 1 ΚΠολΔ]

8.Πώς ονομάζονται οι διάδικοι στην πολιτική δίκη;

Στην αγωγή, ενάγων και εναγόμενος. Στην έφεση, εκκαλών και εφεσίβλητος. Στον Άρειο Πάγο, αναιρεσείων και αναιρεσίβλητος. Σε ειδικές διαδικασίες, αιτών και καθ’ ου η αίτηση.

9.Ποιοι οι λόγοι διακοπής της πολιτικής δίκης;

Η δίκη διακόπτεται αν, έως ότου τελειώσει η συζήτηση, μετά την οποία εκδίδεται η οριστική απόφαση: α) πεθάνει ο ενάγων ή ο εναγόμενος, β) αν ο διάδικος τεθεί σε δικαστική συμπαράσταση και δεν μπορεί πλέον να παρίσταται μόνος του, γ) αν πεθάνει ο γονέας που εκπροσωπεί έναν ανήλικο, δ) αν ένας διάδικος πτωχεύσει, η δίκη για την περιουσία του παγώνει μέχρι να αναλάβει ο σύνδικος ή να ξεκαθαρίσει η κατάσταση, ε) αν ο δικηγόρος πεθάνει, παραιτηθεί ή διαγραφή από το σύλλογο (αν ο διάδικος είχε δύο ή περισσότερους δικηγόρους και ο ένας παραμένει, η δίκη συνεχίζεται κανονικά). [άρθρο 286 ΚΠολΔ]

10.Ποια η συνέπεια της ερημοδικίας και των δύο διαδίκων στην πολιτική δίκη;

Η συνέπεια της ερημοδικίας (απουσίας) και των δύο διαδίκων (ενάγοντος και εναγομένου) είναι η ματαίωση της συζήτησης. [άρθρο 260 παρ. 2 ΚΠολΔ]

ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

1. Ποιος ασκεί ποινική δίωξη;

Ο εισαγγελέας όταν λάβει τη μήνυση ή την αναφορά, κινεί την ποινική δίωξη, παραγγέλλοντας ανάκριση ή εισάγοντας την υπόθεση με απευθείας κλήση του κατηγορουμένου στο ακροατήριο, όπου αυτό προβλέπεται ή διαβιβάζοντας τη δικογραφία στον εισαγγελέα εφετών ή υποβάλλοντας αίτηση για την έκδοση ποινικής διαταγής. [άρθρο 43 παρ. 1 ΚΠΔ]

2.Εάν ο εισαγγελέας κρίνει αβάσιμη τη μήνυση με ποια διαδικασία μπαίνει στο αρχείο;

Αν η μήνυση ή η αναφορά δεν στηρίζεται στον νόμο ή είναι προφανώς αβάσιμη στην ουσία της ή ανεπίδεκτη δικαστικής εκτίμησης, ο εισαγγελέας πλημμελειοδικών τη θέτει στο αρχείο με συνοπτικά αιτιολογημένη πράξη του. [άρθρο 43 παρ. 3 ΚΠΔ]

3.Τι είναι οι ένορκοι; Μπορεί να είναι ένορκος ένας καθηγητής πανεπιστημίου;

Οι ένορκοι είναι λαϊκοί δικαστές, δηλαδή πολίτες δίχως νομική εκπαίδευση, οι οποίοι καλούνται να συμμετάσχουν στην απονομή της δικαιοσύνης. Προσωρινά και όσο διαρκεί η ιδιότητα ενός καθηγητή πανεπιστημίου δεν μπορεί να είναι ένορκος. [άρθρο 380 ΚΠΔ]

4.Ποια η διαφορά έγκλησης και μήνυσης;

Τη μήνυση την κάνει οποιοσδήποτε πολίτης αντιληφθεί την τέλεση ενός εγκλήματος με οποιοδήποτε τρόπο, ενώ την έγκληση την κάνει μόνο ο παθών (το θύμα). [άρθρο 42 παρ. 1 & άρθρο 51 παρ. 1 ΚΠΔ]

5.;Πότε διατάσσεται πραγματογνωμοσύνη;

Αν απαιτούνται ειδικές γνώσεις ορισμένης επιστήμης ή τέχνης για να γίνει ακριβής διάγνωση και κρίση κάποιου γεγονότος, οι ανακριτικοί υπάλληλοι ή το δικαστήριο μπορούν αυτεπαγγέλτως ή με αίτηση κάποιου διαδίκου ή του εισαγγελέα να διατάξουν πραγματογνωμοσύνη. [άρθρο 183 ΚΠΔ]

6.Είναι νόμιμη η απόφαση χωρίς να κάνει κάτι ο εισαγγελέας;

Όχι, δεν είναι νόμιμη. Μόλις τελειώσει η αποδεικτική διαδικασία (αφού εξεταστούν μάρτυρες και έγγραφα), ο Πρόεδρος δίνει τον λόγο στον Εισαγγελέα να αγορεύσει και να προτείνει στο δικαστήριο την απόφασή του (επί της ενοχής και, αν κριθεί ένοχος, επί της ποινής). Αν το δικαστήριο εκδώσει απόφαση χωρίς να έχει συμμετάσχει ο Εισαγγελέας, η απόφαση πάσχει από απόλυτη ακυρότητα [άρθρο 171 παρ. 1 & 367 παρ. 1 ΚΠΔ]

7. Ποια είναι τα ποινικά δικαστήρια;

Ποινική δικαιοδοσία ασκούν τα εξής δικαστήρια: α) τα πλημμελειοδικεία, β) τα δικαστήρια των ανηλίκων, γ) τα μικτά ορκωτά δικαστήρια, δ) τα εφετεία, ε) ο Άρειος Πάγος.

8.Για τη διόρθωση ποινικής απόφασης υπάρχει προθεσμία;

Η διόρθωση ή συμπλήρωση της ποινικής απόφασης μπορεί να ζητηθεί οποτεδήποτε. Προθεσμία 20 ημερών υπάρχει για τη διόρθωση λαθών στα πρακτικά. [άρθρο 145 παρ. 1 & 3 ΚΠΔ]

9.Διεξάγεται μια ποινική δίκη που αφορά τη δηλητηρίαση ενός ασθενούς από έναν γιατρό. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ακούγονται διάφορα για ουσίες κ.λπ., οι δικαστές δε γνωρίζουν φαρμακολογία. Τι μπορούν να κάνουν;

Αν απαιτούνται ειδικές γνώσεις ορισμένης επιστήμης ή τέχνης για να γίνει ακριβής διάγνωση και κρίση κάποιου γεγονότος, οι ανακριτικοί υπάλληλοι ή το δικαστήριο μπορούν αυτεπαγγέλτως ή με αίτηση κάποιου διαδίκου ή του εισαγγελέα να διατάξουν πραγματογνωμοσύνη. [άρθρο 183 ΚΠΔ]

10.Μπαίνουν μέσα στην αίθουσα όσοι θέλουν;

Η συζήτηση στο ακροατήριο, καθώς και η απαγγελία της απόφασης, γίνονται δημόσια σε όλα τα ποινικά δικαστήρια, και επιτρέπεται στον καθένα να παρακολουθεί ανεμπόδιστα τις συνεδριάσεις. Απαγορεύεται όμως η παρουσία στο ακροατήριο προσώπων που κατά την ελεύθερη κρίση εκείνου που διευθύνει τη συζήτηση δεν συμπλήρωσαν το 18ο έτος της ηλικίας τους. [άρθρο 329 παρ. 1 ΚΠΔ]