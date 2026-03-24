Με αποζημίωση ύψους 56 εκατ. ευρώ προς τις ακτοπλοϊκές εταιρείες επιχειρεί η κυβέρνηση να συγκρατήσει τις τιμές των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων, σε μια περίοδο έντονων πιέσεων από την εκτόξευση του κόστους καυσίμων, ωστόσο παράγοντες της αγοράς χαρακτηρίζουν τα μέτρα ως «ασπιρίνη», εκτιμώντας ότι χωρίς αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών ενέργειας οι πιέσεις στα εισιτήρια θα παραμείνουν.

Το μέτρο αφορά την αποζημίωση των ακτοπλοϊκών επιχειρήσεων για τις υποχρεωτικές εκπτώσεις που παρέχουν σε ειδικές κατηγορίες επιβατών βάσει νομοθετικών ρυθμίσεων της πολιτείας. Την ανακοίνωση έκανε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, σημειώνοντας ότι θεσπίζεται ειδική αποζημίωση προς τις ακτοπλοϊκές εταιρείες ως άμυνα στις επιπτώσεις από τις υψηλές τιμές των ναυτιλιακών καυσίμων, με στόχο να συγκρατηθούν οι τιμές των εισιτηρίων κοντά στα περσινά επίπεδα.

Το ποσό των 56 εκατ. ευρώ αντιστοιχεί στην αξία των εκπτωτικών εισιτηρίων που υποχρεωτικά χορήγησαν οι ακτοπλοϊκές επιχειρήσεις κατά την τελευταία οικονομική χρήση. Μέχρι σήμερα, οι εταιρείες επωμίζονταν το κόστος αυτών των εκπτώσεων χωρίς κρατική επιδότηση, σε αντίθεση με άλλα μέσα μεταφοράς. Οι εκπτώσεις αφορούν, μεταξύ άλλων, δωρεάν μετακίνηση για παιδιά έως πέντε ετών και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, καθώς και μειωμένα εισιτήρια για φοιτητές, πολύτεκνους, άτομα με αναπηρία και συνταξιούχους.

Η παρέμβαση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία το κόστος ναυτιλιακών καυσίμων έχει σχεδόν διπλασιαστεί. Το Marine Gas Oil από περίπου 570 ευρώ ανά τόνο στα τέλη του 2025 κινείται πλέον πάνω από τα 1.150 ευρώ, με το κόστος καυσίμων να αντιστοιχεί περίπου στο 50% του λειτουργικού κόστους των πλοίων. Παράλληλα, οι εταιρείες αντιμετωπίζουν πρόσθετες επιβαρύνσεις από το νέο ευρωπαϊκό ρυθμιστικό πλαίσιο για τις εκπομπές, αλλά και από τη χαμηλή εποχική ζήτηση.

Σύμφωνα με στελέχη της αγοράς, οι ακτοπλοϊκές εταιρείες έχουν ήδη απορροφήσει σημαντικό μέρος των αυξήσεων, διατηρώντας τις τιμές σταθερές τον Μάρτιο, παρά την επιβάρυνση που εκτιμάται ότι έφτασε περίπου τα 15 εκατ. ευρώ. Ωστόσο, τονίζουν ότι τα μέτρα αποζημίωσης μπορούν να λειτουργήσουν μόνο ως προσωρινή λύση και όχι ως μόνιμη απάντηση στο πρόβλημα του αυξημένου κόστους.

Όπως επισημαίνουν, ουσιαστική συγκράτηση του κόστους των ακτοπλοϊκών μετακινήσεων μπορεί να υπάρξει μόνο εφόσον αποκλιμακωθούν οι διεθνείς τιμές ενέργειας, καθώς το κόστος καυσίμων παραμένει ο βασικός παράγοντας διαμόρφωσης των ναύλων και των μεταφορικών τιμών προς τα νησιά.