Για περίπου 1,7 εκατ. ΑΦΜ θα υπάρξει αντιστοίχιση «ένα προς ένα» σε νέο κύριο ΚΑΔ.

Στην αυτόματη επικαιροποίηση και αντιστοίχιση των υφιστάμενων Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (ΚΑΔ) προχωρά η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για περίπου 1,9 εκατομμύρια ΑΦΜ με ενεργές δραστηριότητες, στο πλαίσιο της εναρμόνισης με τα νέα ευρωπαϊκά στατιστικά πρότυπα.

Η μετάβαση στους νέους ΚΑΔ θα πραγματοποιηθεί αυτόματα και κεντρικά από την ΑΑΔΕ το πρώτο δεκαήμερο του Μαρτίου 2026, χωρίς να απαιτείται αρχικά καμία ενέργεια από τους φορολογούμενους. Η διαδικασία βασίζεται στο νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο ταξινόμησης οικονομικών δραστηριοτήτων (NACE Αναθ. 2.1 και CPA Αναθ. 2.2).

Σύμφωνα με τα στοιχεία, για περίπου 1,7 εκατ. ΑΦΜ θα υπάρξει αντιστοίχιση «ένα προς ένα» σε νέο κύριο ΚΑΔ, ενώ για περίπου 200 χιλ. ΑΦΜ με δραστηριότητες που αντιστοιχούν σε περισσότερους νέους ΚΑΔ, η ΑΑΔΕ θα ορίσει αυτόματα έναν κύριο και τους υπόλοιπους ως δευτερεύοντες.

Μετά την αυτόματη μετάβαση, οι φορολογούμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να ελέγξουν και, εφόσον χρειάζεται, να τροποποιήσουν τους νέους ΚΑΔ μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE έως την 1η Ιουνίου 2026. Κατά το διάστημα υλοποίησης της αυτόματης αντιστοίχισης δεν θα μπορούν να πραγματοποιούνται ενάρξεις, μεταβολές ή διακοπές εργασιών.