Η προκήρυξη του 5ου έκτακτου εισαγωγικού διαγωνισμού ΕΣΔι δικαστικών υπαλλήλων μπορεί να αργεί, αλλά η προετοιμασία έχει ήδη ξεκινήσει. Εδώ συγκεντρώνουμε όσα αξίζει να μελετήσεις από τον Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων, ότι μετρά πραγματικά για τις εξετάσεις, χωρίς περιττές πληροφορίες, απλά και κατανοητά.

Πριν συνεχίσουμε με το Β’ Μέρος του Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων, σας παραθέτω τον σύνδεσμο για το Α’ Μέρος της μελέτης σας:

«5ος Έκτακτος Εισαγωγικός ΕΣΔι Δικαστικών Υπαλλήλων – Τι πρέπει να γνωρίζεις για τον ΚΔΥ (Α’ Μέρος)»

ΑΡΘΡΑ 139-142 (ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ)

Άρθρο 139 Βαθμολογική εξέλιξη

Το άρθρο αυτό καθορίζει μετά από πόσα χρόνια προάγεται ο δικαστικός υπάλληλος από βαθμό σε βαθμό, ανάλογα με την κατηγορία του (ΥΕ, ΔΕ, ΤΕ, ΠΕ). Προβλέπει επίσης μειώσεις χρόνου λόγω σπουδών, αξιολόγησης ή προηγούμενης δικηγορίας.

Τι πρέπει να θυμάσαι οπωσδήποτε:

Όλοι έχουν δύο έτη δοκιμαστική υπηρεσία στον εισαγωγικό βαθμό

Οι χρόνοι διαφέρουν μόνο ανά κατηγορία (μην τα μπερδεύεις μεταξύ τους) ΥΕ: Ε ? Δ (2 έτη), Δ ? Γ (10 έτη), Γ ? Β (10 έτη), ΔΕ: Δ ? Γ (2 έτη), Γ ? Β (8 έτη), Β ? Α (6 έτη), ΤΕ: Δ ? Γ (2 έτη), Γ ? Β (6 έτη), Β ? Α (6 έτη), ΠΕ: Δ ? Γ (2 έτη), Γ ? Β (5 έτη), Β ? Α (6 έτη)

Οι βασικές μειώσεις χρόνου είναι: ΙΕΚ (ΔΕ) ? 2 έτη, Μεταπτυχιακό (ΠΕ/ΤΕ) ? 2 έτη, Διδακτορικό ? 6 έτη, 2 συνεχόμενες αξιολογήσεις > 90% ? 1 έτος, ΠΕ με δικηγορία ? 1 έτος ή 2 χρόνια ανάλογα με τα χρόνια

Άρθρο 140 Καταστάσεις Υπαλλήλων

Κάθε χρόνο η διοίκηση φτιάχνει έναν επίσημο πίνακα με τα στοιχεία όλων των δικαστικών υπαλλήλων, ώστε να είναι ξεκάθαρο ποιος βρίσκεται πού βαθμολογικά και υπηρεσιακά.

Τι πρέπει να θυμάσαι οπωσδήποτε:

Οι καταστάσεις συντάσσονται κάθε Ιανουάριο

Κοινοποιούνται στους υπαλλήλους μέχρι 10 Φεβρουαρίου

Ο υπάλληλος έχει δικαίωμα να ζητήσει διόρθωση σε 30 ημέρες και, αν χρειαστεί, να ασκήσει ένσταση στο υπηρεσιακό συμβούλιο

Η ένσταση ασκείται μόνο αφού προηγηθεί αίτηση διόρθωσης στην υπηρεσία

Άρθρο 141 Διαδικασία προαγωγών

Η προαγωγή δεν είναι αυτόματη. Γίνεται μετά από κρίση του υπηρεσιακού συμβουλίου, όταν πληρούνται οι προϋποθέσεις.

Τι πρέπει να θυμάσαι οπωσδήποτε:

Οι προαγωγές διενεργούνται ύστερα από απόφαση υπηρεσιακού συμβουλίου

Προϋποθέσεις: συμπλήρωση χρόνου άρθρου 139 και αξιολόγηση τουλάχιστον καλός (για βαθμό Α: ΠΕ-ΤΕ-ΔΕ και βαθμό Β: ΥΕ απαιτείται πολύ καλός)

Η προαγωγή εκδίδεται με πράξη αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Δικαιοσύνης και έχει αναδρομική ισχύ

Άρθρο 142 Χρόνος μη υπολογιζόμενος για προαγωγή

Δεν μετρά για προαγωγή κάθε χρόνος που περνά ο υπάλληλος εκτός ενεργού υπηρεσίας, δηλαδή:

Διαθεσιμότητα

Αργία με καταδίκη ή βαριά πειθαρχική ποινή

Αδικαιολόγητη αποχή από τα καθήκοντα

Προσωρινή παύση

Άδεια χωρίς αποδοχές

Άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης που ανακαλείται

Χρόνος αναστολής άσκησης καθηκόντων

ΑΡΘΡΑ 147-158 ΚΑΤΑΝΟΜΗ-ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ-ΜΕΤΑΘΕΣΗ-ΑΠΟΣΠΑΣΗ-ΜΕΤΑΤΑΞΗ-ΕΝΤΑΞΗ

Άρθρο 147 Κατανομή

Μετά τον διορισμό/τοποθέτηση, ο δικαστικός υπάλληλος κατανέμεται σε συγκεκριμένη οργανική μονάδα ή θέση μέσα στην υπηρεσία.

Τι πρέπει να θυμάσαι οπωσδήποτε:

Η κατανομή γίνεται με απόφαση διευθύνοντος/τριμελούς συμβουλίου/Γενικών Επιτροπειών (ανά υπηρεσία)

Υποχρεωτικά λαμβάνεται γνώμη Προϊσταμένου Γραμματείας (ή Γενικού Συντονιστή στο Ελεγκτικό Συνέδριο)

Αν υπάρχουν θέσεις σε διαφορετικές περιφερειακές ενότητες τότε χρειάζεται απόφαση υπηρεσιακού συμβουλίου καθώς και συνεκτίμηση αίτησης προτίμησης

Μέχρι να αποφασίσει το υπηρεσιακό συμβούλιο γίνεται προσωρινή κατανομή με πράξη διευθύνοντος

Δεν χρειάζεται υπηρεσιακό συμβούλιο αν από τη διαδικασία πρόσληψης προκύπτουν ήδη θέση και οργανική μονάδα

Άρθρο 148 Μετακίνηση

Μετακίνηση σημαίνει αλλαγή οργανικής μονάδας μέσα στο ίδιο δικαστήριο, στην ίδια περιφερειακή ενότητα.

Τι πρέπει να θυμάσαι οπωσδήποτε:

Γίνεται με απόφαση διευθύνοντος/τριμελούς/Γενικού Επιτρόπου + σύμφωνη γνώμη Προϊσταμένου Γραμματείας

Απαγορεύεται πριν τη 2ετία στην οργανική μονάδα

Είναι υποχρεωτική μετά την 6ετία στην ίδια οργανική μονάδα

Πριν τη 2ετία επιτρέπεται μόνο για εξαιρετικούς λόγους με ειδική αιτιολογία

Με απόφαση υπηρεσιακού συμβουλίου μπορεί να παραμείνει έως +6 έτη μετά την 6ετία (σύνολο μέχρι 12), αν υπάρχουν επιτακτικοί υπηρεσιακοί λόγοι (εξειδίκευση/κλάδος/εμπειρία)

Μετακίνηση προϊσταμένων σε αντίστοιχης βαθμίδας μονάδα θέλει σύμφωνη γνώμη υπηρεσιακού συμβουλίου

Άρθρο 149 Λόγοι και διαδικασία μεταθέσεων

Μετάθεση σημαίνει αλλαγή υπηρεσίας/τόπου υπηρεσίας. Το άρθρο αυτό ορίζει λόγους, όργανα και χρονοδιάγραμμα.

Τι πρέπει να θυμάσαι οπωσδήποτε:

Με αίτηση υπαλλήλου και μόνο αν υπάρχει κενή θέση, για υγεία, συνυπηρέτηση, σπουδές, αμοιβαία, άλλος σπουδαίος λόγος

Κατ’ εξαίρεση, μετάθεση χωρίς αίτηση επιτρέπεται όταν ο υπάλληλος προκαλεί σοβαρά προβλήματα λειτουργίας (απαιτείται ειδική αιτιολογία)

Την απόφαση την παίρνει το Υπουργείο Δικαιοσύνης μετά από σύμφωνη γνώμη υπηρεσιακού συμβουλίου

Χρονοδιάγραμμα μεταθέσεων: ερωτήματα Απρίλιο και Νοέμβριο, κρίση υπηρεσιακού συμβουλίου έως 31/5 και 31/12 αντίστοιχα

Πράξη μετάθεσης: εκδίδεται σε 10 ημέρες από την απόφαση υπηρεσιακού συμβουλίου, αποστέλλεται σε 15 ημέρες, επιδίδεται χωρίς καθυστέρηση

Προθεσμία για μετάβαση στη νέα θέση: 15 ημέρες έως 1 μήνα

Δεν μετατίθενται πριν συμπληρώσουν 2ετία στην αρχική υπηρεσία

Εξαίρεση πριν την 2ετία: αμοιβαία ή σοβαροί υπηρεσιακοί/προσωπικοί/υγείας.

Άρθρο 150 Μετάθεση για λόγους υγείας

Τίθενται ειδικοί κανόνες για μετάθεση όταν υπάρχει θέμα υγείας υπαλλήλου ή προστατευόμενου μέλους.

Τι πρέπει να θυμάσαι οπωσδήποτε:

Γίνεται όταν δεν υπάρχει κατάλληλο νοσηλευτικό ίδρυμα στον τόπο υπηρεσίας ή γενικά επιβάλλεται αλλαγή τόπου για λόγους υγείας

Απαιτούνται τρία βασικά δικαιολογητικά: α. γνωμάτευση νοσοκομείου (ΕΣΥ/ΑΕΙ/εποπτευόμενου) για το νόσημα, β. βεβαίωση υγειονομικής αρχής ότι δεν υπάρχει κατάλληλο ίδρυμα στον τόπο υπηρεσίας και γ. βεβαίωση νοσοκομείου/κλινικής στον τόπο προτίμησης ότι έχει υποδομή

Γίνεται σε κενή οργανική θέση στον τόπο που ζητά

Αν δεν υπάρχει κενή θέση, τότε πάει στον πλησιέστερο τόπο με κενή θέση και κατάλληλες προϋποθέσεις

Αν δεν υπάρχει ούτε αυτή, τότε μετατίθεται ως υπεράριθμος στον τόπο που ζήτησε ο υπάλληλος και πιάνει την πρώτη θέση που θα κενωθεί

Προστατευόμενα μέλη είναι σύζυγος/σύμφωνο, τέκνα (έως 20 ή έως 25 αν σπουδάζουν, ή κάθε ηλικία με αναπηρία > 67%), γονείς (>70 ή αναπηρία >67% και μένουν στον ίδιο τόπο)

Όρια ηλικίας υπολογίζονται με βάση την 31/12 του έτους μετάθεσης

Χρόνος ολοκλήρωσης μέσα σε ένα μήνα από την περιέλευση των πιστοποιητικών

Άρθρο 151 Μετάθεση για συνυπηρέτηση

Μετάθεση για να υπηρετούν/ζουν μαζί οι σύζυγοι ή τα μέρη συμφώνου συμβίωσης.

Τι να θυμάσαι οπωσδήποτε:

Δύο περιπτώσεις: α. σύζυγος/μέρος συμφώνου στο δημόσιο/φορείς/άμισθος δημόσιος λειτουργός, β. ιδιωτικό τομέα/επαγγελματίας τουλάχιστον 2 έτη στον τόπο που ζητείται

Απόδειξη: α. δημόσιο ? βεβαίωση υπηρεσίας, ιδιωτικός/επαγγελματίας ? επιμελητήριο/φορολογική/ασφαλιστικός εργοδότης

Μόνο εντός Ελλάδας

Προτιμάται ο ίδιος δήμος όπου εργάζεται ο/η σύζυγος, αν όχι, ο πλησιέστερος

Γίνεται αν υπάρχει κενή θέση ή προβλέπεται ότι θα κενωθεί έως 31/12 του έτους αίτησης

Υλοποίηση: εντός 2 μηνών από αίτηση ή από την κένωση

Νέα συνυπηρέτηση όχι πριν 3ετία, εκτός αν ζητείται σε παραμεθόρια

Παραμεθόρια για συνυπηρέτηση (με αίτηση) είναι υποχρεωτική μετάθεση

Άρθρο 152 Μετάθεση για λόγους σπουδών

Μετάθεση επειδή σπουδάζει ο υπάλληλος ή παιδί/μέλος οικογένειας

Τι πρέπει να θυμάσαι οπωσδήποτε:

Αφορά υπάλληλο ή μέλος οικογένειας έως 25 ετών που σπουδάζει σε ΑΕΙ για πρώτο πτυχίο

Γίνεται μόνο σε κενή οργανική θέση

Μετά από τέτοια μετάθεση καμία νέα αίτηση μετάθεσης για 3ετία, εκτός από υγείας

Άρθρο 153 Αμοιβαία μετάθεση

Ανταλλαγή θέσεων μεταξύ δύο υπαλλήλων (με βάση το άρθρο 20 παρ. 4).

ΤΙ πρέπει να θυμάσαι οπωσδήποτε:

Δεν επιτρέπεται την τελευταία τριετία πριν την αυτοδίκαιη αποχώρηση

Μετά από αμοιβαία 3ετής φραγή για νέα αίτηση μετάθεσης, εκτός από υγείας

Άρθρο 154 Μετάθεση για σπουδαίο λόγο

Τι πρέπει να θυμάσαι οπωσδήποτε:

Γίνεται μόνο αν υπάρχει κενή οργανική θέση

Σπουδαίος λόγος θεωρείται και η κατάργηση της οργανικής θέσης του υπαλλήλου

Άρθρο 155 Προτεραιότητα μεταθέσεων

Το άρθρο λέει για το ποιος προηγείται όταν υπάρχουν διαφορετικά είδη μεταθέσεων.

Τι πρέπει να θυμάσαι οπωσδήποτε:

Οι μεταθέσεις με αίτηση γίνονται πριν από τις υπηρεσιακές

Γίνονται με σειρά όπως στο άρθρο 149 παρ. 1 (υγεία ? συνυπηρέτηση ? σπουδές ? αμοιβαία ? λοιποί)

Εξαίρεση οι αμοιβαίες που μπορούν να γίνονται οποτεδήποτε

Αν υπάρχουν πολλές αιτήσεις σε συνυπηρέτηση/σπουδές/λοιποί τότε ο υπηρεσιακό συμβούλιο κρίνει με κριτήρια όπως οικογενειακή/προσωπική κατάσταση, οικονομικές συνθήκες, ηλικία, χρόνος στον τόπο, συνολικός χρόνος υπηρεσίας

Άρθρο 156 Απόσπαση

Προσωρινή μετακίνηση για ορισμένο χρόνο σε άλλη υπηρεσία για έκτακτες ανάγκες (όχι για μόνιμη αλλαγή θέσης).

Τι πρέπει να θυμάσαι οπωσδήποτε:

Η απόσπαση είναι προσωρινή απομάκρυνση από την οργανική θέση για κάλυψη εξαιρετικών υπηρεσιακών αναγκών (και κατ’ εξαίρεση για σοβαρούς προσωπικούς)

Απόφαση ο Υπουργός Δικαιοσύνης μετά από σύμφωνη γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου (αν εμπλέκεται άλλο υπηρεσιακό συμβούλιο θέλει και σύμφωνη γνώμη και από το άλλο)

Διαρκεί έως 2 έτη, ο χρόνος αυτός μετρά ως πραγματική υπηρεσία στην οργανική θέση

Νέα απόσπαση δεν γίνεται πριν περάσει 3ετία από τη λήξη της προηγούμενης

Μετά τη λήξη ο υπάλληλος επιστρέφει αυτοδικαίως και υποχρεωτικά στην οργανική του θέση

Μπορεί να λήξει η απόσπαση πριν από το όριο για υπηρεσιακούς λόγους

Απαγορεύεται η απόσπαση πριν τη μονιμοποίηση εκτός από ειδικές εξαιρέσεις για επιτακτική ανάγκη, ιδίως σε νησιωτική χώρα (και ειδικά μέχρι 1 έτος για νησιά ενώ απαιτείται εμπεριστατωμένη αιτιολογία)

Αν είναι ο υπάλληλος που θα αποσπασθεί προϊστάμενος, δεν αποσπάται αν δεν έχει πρώτα απαλλαγεί από τα καθήκοντα ευθύνης, αν επιλεγεί προϊστάμενος ενώ είναι αποσπασμένος, τότε παύει αυτοδικαίως η απόσπαση

Άρθρο 157 Μετάταξη

Μετάταξη είναι μόνιμη αλλαγή κλάδου/κατηγορίας (όχι τόπου) σε άλλη θέση, με αίτηση υπαλλήλου.

Τι πρέπει να θυμάσαι οπωσδήποτε:

Σε άλλον κλάδο κατηγορίας επιτρέπεται μετάταξη μετά από 5ετία στον κλάδο εφόσον έχει τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα και υπάρχουν σοβαρές υπηρεσιακές ανάγκες

Μετάταξη σε ανώτερη κατηγορία μετά τη δοκιμαστική υπηρεσία αν τα προσόντα αποκτήθηκαν μετά την αίτηση συμμετοχής ή μετά από 8ετή δημόσια υπηρεσία αν τα προσόντα υπήρχαν ήδη πριν

Η μετάταξη γίνεται με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης μετά από σύμφωνη γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου (και δεύτερου υπηρεσιακού συμβουλίου σε άλλη αρμοδιότητα) καθώς και δημοσίευση περίληψης στο ΦΕΚ

Συνεκτιμώνται και ουσιαστικά προσόντα

Μετατάσσεται με τον ίδιο βαθμό αν ο εισαγωγικός βαθμός του νέου κλάδου είναι ανώτερος τότε παίρνει τον εισαγωγικό

Ο χρόνος στον βαθμό «μεταφέρεται» μόνο αν έχει διανυθεί με τον ίδιο τίτλο σπουδών που απαιτείται για τον νέο κλάδο

Άρθρο 158 Ένταξη

Αν ο υπάλληλος είχε προϋπηρεσία πριν διοριστεί στο δημόσιο, μετά τη μονιμοποίηση μπορεί να ανέβει βαθμολογικά μέχρι ένα όριο.

Τι να θυμάσαι οπωσδήποτε:

Μετά τη μονιμοποίηση και μετά από κρίση υπηρεσιακού συμβουλίου ο υπάλληλος εντάσσεται έως τον μεθεπόμενο του εισαγωγικού βαθμού (όχι παραπάνω)

«Πραγματική δημόσια υπηρεσία» αποκτάται από δημόσιο/ΝΠΔΔ/ ΟΤΑ Ελλάδας ή ΕΕ, από όργανα ΕΕ και ότι αναγνωρίζεται ειδικά

Μετρά μόνο προϋπηρεσία πριν τον διορισμό που έχει γίνει με τα τυπικά προσόντα της κατηγορίας που έχεις τώρα

Αν ενταχθεί ο υπάλληλος στον μεθεπόμενο βαθμό, ο πλεονάζων χρόνος χάνεται (δεν πάει για επόμενη εξέλιξη)

Μπορεί να αναγνωριστεί και προϋπηρεσία εκτός δημοσίου έως 7 έτη (με απόφαση υπουργού δικαιοσύνης και σύμφωνη γνώμη υπηρεσιακού συμβουλίου), με ανάλογη εφαρμογή κανόνων δημοσίων διοικητικών υπαλλήλων

ΑΡΘΡΑ 159-164 Διαθεσιμότητα – Αργία

Άρθρο 159 Διαθεσιμότητα

Η διαθεσιμότητα είναι μια υπηρεσιακή κατάσταση λόγω υγείας: όταν ο υπάλληλος έχει αρρωστήσει τόσο ώστε ξεπερνά τον χρόνο αναρρωτικής άδειας που δικαιούται, αλλά η ασθένεια θεωρείται ιάσιμη τότε ο υπάλληλος τίθεται σε διαθεσιμότητα δηλαδή δεν εργάζεται αλλά παραμένει υπάλληλος για συγκεκριμένο διάστημα

Τι πρέπει οπωσδήποτε να θυμάσαι:

Προϋπόθεση η τουλάχιστον 3ετής υπηρεσία

Λόγος είναι η ασθένεια που παρατείνεται πέρα από την αναρρωτική άδεια αλλά είναι ιάσιμη

Μπαίνει αυτεπαγγέλτως ή με αίτηση υπαλλήλου

Αποφασίζει το υπηρεσιακό συμβούλιο

Αρχίζει μετά από τη λήξη της αναρρωτικής άδειας

Μέγιστη διάρκεια γενικά έως 1 έτος, ενώ για δυσίατα νοσήματα έως 2 έτη

Τον τελευταίο μήνα πριν τη λήξη, αρμόδιο όργανο γνωμοδοτεί αν μπορεί να επιστρέψει

Αν κριθεί ανίκανος και έχει εξαντλήσει το όριο τότε ο υπάλληλος απολύεται

Μπορεί να παραπεμφθεί για εξέταση/επιτροπή και νωρίτερα (με αίτησή του ή αυτεπαγγέλτως)

Αν η γνωμάτευση είναι αρνητική, η διαθεσιμότητα συνεχίζεται ως τη λήξη της

Άρθρο 160 Συνέπειες διαθεσιμότητας

Όσο ο υπάλληλος είναι σε διαθεσιμότητα, δεν εργάζεται, λαμβάνει μειωμένες αποδοχές και σταματά όλες τις παρεπόμενες δραστηριότητες.

Τι πρέπει να θυμάσαι οπωσδήποτε:

Οι αποδοχές της διαθεσιμότητας είναι 75% του μισθού

Ο υπάλληλος σταματά κάθε παρεπόμενη απασχόληση

Άρθρο 161 Αυτοδίκαιη θέση σε αργία

Η αργία είναι πιο «βαριά» από τη διαθεσιμότητα. Εδώ δεν μιλάμε για υγεία αλλά για σοβαρό ποινικό/πειθαρχικό θέμα. «Αυτοδίκαιη» σημαίνει ότι μπαίνει αυτόματα ο υπάλληλος σε αργία όταν συμβεί κάτι συγκεκριμένο (δεν είναι επιλογή της διοίκησης).

Τι πρέπει να θυμάσαι οπωσδήποτε:

Αυτοδίκαιη αργία έχουμε όταν ο υπάλληλος τίθεται σε προσωρινή κράτηση ή εκτίει φυλάκιση/κάθειρξη (ακόμη κι αν απολύθηκε με εγγύηση), όταν έχει εκδοθεί δικαστική απόφαση με παρεπόμενη ποινή οριστικής παύσης, αλλά έχει ανασταλεί η εκτέλεση και όταν υπάρχει πειθαρχική οριστική παύση από πρωτοβάθμιο πειθαρχικό

Ειδικά για την περίπτωση της πρωτοβάθμιας οριστικής παύσης αρχίζει με την κοινοποίηση της απόφασης και λήγει όταν λήξει η προθεσμία προσφυγής στο δευτεροβάθμιο ή αν ασκηθεί προσφυγή, όταν βγει η απόφαση του δευτεροβάθμιου

Ο υπάλληλος επανέρχεται αυτοδικαίως αν πάψει να υπάρχει ο λόγος της αργίας

Για την επάνοδο εκδίδεται διαπιστωτική πράξη από το αρμόδιο για διορισμό όργανο

Άρθρο 162 Δυνητική θέση σε αργία

«Δυνητική» σημαίνει ότι δεν είναι αυτόματη. Η διοίκηση μπορεί να θέσει τον υπάλληλο σε αργία όταν υπάρχει σοβαρή υπόθεση σε εξέλιξη (ποινική ή πειθαρχική) ή σοβαρή ένδειξη οικονομικής ατασθαλίας. Θέλει απόφαση και διαδικασία, και ο υπάλληλος έχει δικαίωμα να ακουστεί.

Τι να θυμάσαι οπωσδήποτε:

Ο υπάλληλος τίθενται σε δυνητική αργία όταν έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για αδίκημα που μπορεί να φέρει οριστική παύση, έχει ασκηθεί πειθαρχική δίωξη για παράπτωμα που μπορεί να φέρει οριστική παύση και όταν του αποδίδεται άτακτη διαχείριση με αιτιολογημένη έκθεση

Μετά από ένα έτος αργίας το υπηρεσιακό συμβούλιο υποχρεούται να αποφασίσει αν συνεχίζεται ή όχι

Αποφασίζει με πράξη του το αρμόδιο για το διορισμό όργανο με απόφαση υπηρεσιακού συμβουλίου, για επιβολή ή παράταση απαιτείται προηγούμενη ακρόαση του υπαλλήλου στο υπηρεσιακό συμβούλιο ενώ ο υπάλληλος μπορεί να παραστεί ο ίδιος ή με δικηγόρο

Αν μέσα σε 6 μήνες δεν ασκηθεί ποινική ή πειθαρχική δίωξη ο υπάλληλος επανέρχεται αυτοδικαίως και εκδίδεται διαπιστωτική πράξη επανόδου

Η δυνητική αργία αρχίζει με κοινοποίηση της πράξης αργίας, ο υπάλληλος επιστρέφει με κοινοποίηση πράξης επαναφοράς ή αυτοδικαίως στην 6μηνη περίπτωση και τέλος τελειώνει με τελεσιδικία της ποινικής απόφασης (αν δεν οδηγεί σε παύση) ή της πειθαρχικής (αν δεν επιβάλλει οριστική παύση)

Άρθρο 163 Αποδοχές αργίας

Σε αργία ο υπάλληλος απέχει από τα καθήκοντα (κύρια και παρεπόμενα). Οικονομικά λαμβάνει μισό μισθό, αλλά υπάρχει δυνατότητα να του επιστραφεί το υπόλοιπο αν τελικά αθωωθεί ή τιμωρηθεί πιο ελαφρά.

Τι πρέπει να θυμάσαι οπωσδήποτε:

Σε αργία ο υπάλληλος δεν ασκεί κύρια και παρεπόμενα καθήκοντα

Οι αποδοχές της αργίας είναι 50%

Το υπόλοιπο 50% (ολόκληρο ή μέρος) μπορεί να αποδοθεί με ειδική αιτιολογία από πειθαρχικό συμβούλιο αν αθωωθεί τελεσίδικα ή του επιβληθεί πειθαρχική ποινή κατώτερη από οριστική παύση

Αν τέθηκε αυτοδικαίως σε αργία επειδή επιβλήθηκε οριστική παύση για αδικαιολόγητη αποχή από καθήκοντα τότε ο υπάλληλος λαμβάνει μηδενικές αποδοχές αργίας

Αν υπάρχει σοβαρός κίνδυνος βιοπορισμού το υπηρεσιακό συμβούλιο μπορεί μετά από αίτηση υπαλλήλου να ανεβάσει τις αποδοχές αργίας έως 75%

Αν η αργία εκκρεμεί σε πειθαρχικό / υπηρεσιακό συμβούλιο τότε το ίδιο συμβούλιο κρίνει το αίτημα σε πρώτο και τελευταίο βαθμό

Άρθρο 164 Αναστολή άσκησης καθηκόντων

Όταν υπάρχει άμεσος κίνδυνος για την υπηρεσία, μπορεί να βγει γρήγορα πράξη που αναστέλλει την άσκηση καθηκόντων του υπαλλήλου μέχρι να αποφασίσει το υπηρεσιακό συμβούλιο αν θα μπει κανονική αργία.

Τι πρέπει να θυμάσαι οπωσδήποτε:

Επιβάλλεται σε κατεπείγουσες περιπτώσεις που διακυβεύεται το συμφέρον της υπηρεσίας

Εκδίδεται με αιτιολογημένη πράξη από το όργανο που ασκεί πειθαρχική δίωξη

Αποστέλλεται αμελλητί στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο

Το υπηρεσιακό συμβούλιο συνεδριάζει μέσα σε 15 ημέρες και αποφασίζει αν θα τεθεί σε αργία

Η αναστολή αίρεται αυτοδικαίως με την απόφαση του υπηρεσιακού συμβουλίου ή αν περάσουν 15 ημέρες χωρίς απόφαση

ΑΡΘΡΑ 165-166 ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ-ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ

Άρθρο 165 Πειθαρχικά παραπτώματα

Πειθαρχικό παράπτωμα είναι κάθε υπαίτια (δόλος ή αμέλεια) πράξη ή παράλειψη που παραβιάζει το υπαλληλικό καθήκον.

Τι πρέπει να θυμάσαι οπωσδήποτε:

Το υπαλληλικό καθήκον περιλαμβάνει διοικητικές πράξεις, νόμιμες εντολές προϊσταμένων και συμπεριφορά εντός και εκτός υπηρεσίας

Δεν υποχρεούται ο υπάλληλος να πράξει παράνομα ή αντισυνταγματικά

Η απλή συνδικαλιστική/πολιτική δράση δεν είναι παράπτωμα

Κλασικά πειθαρχικά παραπτώματα είναι η αδικαιολόγητη αποχή, η απείθεια, η αμέλεια, το ιδιωτικό έργο με αμοιβή χωρίς άδεια, η παραβίαση εχεμύθειας, αποδοχή ωφελήματος, ανάρμοστη συμπεριφορά, μη εξυπηρέτηση πολιτών, πλαστό πιστοποιητικό, μη τήρηση ωραρίου

Άρθρο 166 Πειθαρχικές ποινές

Εδώ οι ποινές αναφέρονται από την πολύ ήπια (έγγραφη επίπληξη) έως τη βαρύτερη (οριστική παύση=απομάκρυνση από την υπηρεσία).

Τι πρέπει να θυμάσαι οπωσδήποτε:

Οι πειθαρχικές ποινές είναι η έγγραφη επίπληξη, το πρόστιμο έως 12 μισθούς, στέρηση μισθολογικής εξέλιξης 1-5 έτη, στέρηση προαγωγής 1-5 έτη, αφαίρεση καθηκόντων προϊσταμένου, υποβιβασμός έως 2 βαθμούς, προσωρινή παύση 3-12 μήνες (χωρίς αποδοχές), οριστική παύση

Οριστική παύση επιτρέπεται μόνο για παράβαση καθήκοντος (ΠΚ/ειδικοί νόμοι), αποδοχή ανταλλάγματος, ανάξια διαγωγή, παραβίαση εχεμύθειας, αδικαιολόγητη αποχή, ιδιαιτέρως σοβαρή απείθεια, εμμονή σε άρνηση ιατρικής εξέτασης, υποτροπή (αν στην προηγούμενη 2ετία είχαν επιβληθεί > 3 ποινές ανώτερες του προστίμου 1 μηνός ή αν στο προηγούμενο έτος είχε τιμωρηθεί για το ίδιο παράπτωμα με ποινή ανώτερη του προστίμου 1 μηνός)

Αδικαιολόγητη αποχή έχουμε πάνω από 22 εργάσιμες ημέρες συνεχώς ή 30 εργάσιμες σε ένα έτος ή 50 εργάσιμες σε 3ετία

ΑΡΘΡΑ 167-177 ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΔΙΩΞΗΣ

Άρθρο 167 Δίωξη και τιμωρία πειθαρχικών παραπτωμάτων

Τι πρέπει να θυμάσαι οπωσδήποτε:

Η άσκηση πειθαρχικής δίωξης είναι υποχρέωση των πειθαρχικών οργάνων

Αν όργανο δεν ασκήσει δίωξη ενώ πρέπει, διαπράττει πειθαρχικό παράπτωμα

Για παραπτώματα που δικαιολογούν μόνο επίπληξη, η δίωξη είναι στη διακριτική ευχέρεια του πειθαρχικού οργάνου

Αν δεν ασκηθεί δίωξη απαιτείται αιτιολογημένη έκθεση, ενημερώνεται ο προϊστάμενος/τριμελές και αντίγραφο δίνεται στον υπάλληλο

Άρθρο 168 Ανακοίνωση πειθαρχικών παραπτωμάτων

Τι πρέπει να θυμάσαι οπωσδήποτε:

Όποιος δικαστικός λειτουργός διαπιστώσει πειθαρχικό παράπτωμα το ανακοινώνει άμεσα στο αρμόδιο πειθαρχικό όργανο και διαβιβάζει τα σχετικά στοιχεία

Άρθρο 169 Πειθαρχικά παραπτώματα τελούμενα στο ακροατήριο

Τι πρέπει να θυμάσαι οπωσδήποτε:

Αν το παράπτωμα γίνει στο ακροατήριο συντάσσεται πρακτικό, αποστέλλεται εντός 3 ημερών στο αρμόδιο πειθαρχικό όργανο

Η δίωξη ασκείται χωρίς καθυστέρηση

Άρθρο 170 Συνεκδίκαση πειθαρχικών παραπτωμάτων

Τι πρέπει να θυμάσαι οπωσδήποτε:

Πολλά παραπτώματα του ίδιου υπαλλήλου συνεκδικάζονται υποχρεωτικά

Ίδιο ή συναφή παραπτώματα περισσότερων υπαλλήλων κρίνονται ενιαία

Αν υπάρχουν διαφορετικά αρμόδια όργανα υπερισχύει το υπηρεσιακό συμβούλιο ή όποιο όργανο επελήφθη πρώτο

Αν εμπλέκεται πενταμελές δικαστικό συμβούλιο τότε όλα υπάγονται εκεί

Άρθρο 171 Σχέση της πειθαρχικής με την ποινική δίκη

Τι πρέπει να θυμάσαι οπωσδήποτε:

Η πειθαρχική διαδικασία είναι ανεξάρτητη από την ποινική

Η ποινική δίκη δεν αναστέλλει την πειθαρχική

Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται αναστολή έως 1 έτος για εξαιρετικούς λόγους όχι όμως για δημόσιο σκάνδαλο ή σοβαρή βλάβη κύρους υπηρεσίας

Υπάρχει δέσμευση από ποινική απόφαση μόνο ως προς τα πραγματικά περιστατικά

Η πειθαρχική δίκη μπορεί να επαναληφθεί (πχ νέα ποινική απόφαση, νέα στοιχεία, απόφαση ΕΔΔΑ)

Οι εισαγγελικές και δικαστικές αποφάσεις ανακοινώνονται υποχρεωτικά στην υπηρεσία

Άρθρο 172 Μη συρροή ποινών-απαγόρευση δεύτερης δίωξης και περισσότερων ποινών για το ίδιο αδίκημα

Τι πρέπει να θυμάσαι οπωσδήποτε:

Όχι δεύτερη δίωξη για το ίδιο παράπτωμα

Ισχύει μία ποινή για κάθε παράπτωμα

Αν υπάρχουν πολλά παραπτώματα επιβάλλεται μία συνολική ποινή και λαμβάνονται υπόψη όλα

Άρθρο 173 Αυτοτέλεια κολασίμου του πειθαρχικού παραπτώματος

Τι πρέπει να θυμάσαι οπωσδήποτε:

Ακόμα κι αν δοθεί χάρη και αρθεί το αξιόποινο, το πειθαρχικό παραμένει, εκτός ειδικής συνταγματικής εξαίρεσης

Άρθρο 174 Εφαρμογή αρχών και κανόνων του ποινικού δικαίου και της ποινικής δικονομίας

Τι πρέπει να θυμάσαι οπωσδήποτε:

Εφαρμόζονται αναλόγως οι αρχές του ποινικού δικαίου και ποινικής δικονομίας, ενδεικτικά άρση αδίκου/καταλογισμού, ελαφρυντικά/επιβαρυντικά, έμπρακτη μετάνοια, δικαίωμα σιωπής, πλάνη, τεκμήριο αθωότητας, προστασία δικαιολογημένων συμφερόντων

Άρθρο 175 Ανάλογη εφαρμογή διατάξεων του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας

Τι πρέπει να θυμάσαι οπωσδήποτε:

Ο Κώδικας Ποινικής Δικονομίας εφαρμόζεται αναλόγως σε εξαιρέσεις/αποχές, επιδόσεις/προθεσμίες, αποδεικτικά μέσα, μάρτυρες/πραγματογνωμοσύνη, εξέταση διωκόμενου

Άρθρο 176 Παραγραφή πειθαρχικών παραπτωμάτων

Τι πρέπει να θυμάσαι οπωσδήποτε:

Βαριά παραπτώματα (οριστική παύση) παραγράφονται 5 έτη μετά

Λοιπά παραπτώματα παραγράφονται 2 έτη μετά

Αν ασκηθεί δίωξη τα βαριά παραγράφονται σε 7 έτη και τα λοιπά σε 3 έτη (αν δεν εκδοθεί απόφαση α’ βαθμού)

Αν είναι και ποινικό αδίκημα δεν παραγράφεται πριν παραγραφεί το ποινικό

Απόκρυψη παραπτώματος με νέο παράπτωμα οδηγεί σε διακοπή παραγραφής

Άρθρο 177 Λήξη πειθαρχικής ευθύνης

Τι πρέπει να θυμάσαι οπωσδήποτε:

Αν χαθεί η υπαλληλική ιδιότητα δεν ασκείται νέα δίωξη

Αν όμως είχε ήδη αρχίσει δίωξη/ΕΔΕ/προκαταρκτική εξέταση τότε η διαδικασία συνεχίζεται (εκτός θανάτου)

Καταδικαστική απόφαση μετά την αποχώρηση δεν εκτελείται εκτός προστίμου (εισπράττεται) και μισθολογικού υποβιβασμού (επηρεάζει σύνταξη)

Η βαθμολογική ή μισθολογική εξέλιξη δεν «σβήνει» παλαιό παράπτωμα

ΑΡΘΡΑ 178-183 ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ

Άρθρο 178 Αρμόδιο όργανο για την πειθαρχική δίωξη

Τι πρέπει να θυμάσαι οπωσδήποτε:

Τη δίωξη την ασκεί δικαστής ή εισαγγελέας που ορίζεται με κλήρωση κάθε Δεκέμβριο

Η αρμοδιότητα ισχύει για ολόκληρο το επόμενο έτος

Αν δεν τελειώσει μια υπόθεση μέχρι τέλος έτους τότε συνεχίζει ο ίδιος αρμόδιος

Πειθαρχική δίωξη μπορεί επίσης να παραγγείλει ο Υπουργός Δικαιοσύνης, οι πρόεδροι ανώτατων δικαστηρίων, ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, οι Γενικοί Επίτροποι και τα πειθαρχικά συμβούλια

Στο Ελεγκτικό Συνέδριο αρμόδιο όργανο για την πειθαρχική δίωξη είναι ο νεότερος αντεπίτροπος

Μπορεί να κινήσει δίωξη και ο προϊστάμενος γραμματείας

Άρθρο 179 Πειθαρχικά όργανα

Τι πρέπει να θυμάσαι οπωσδήποτε:

Υπάρχουν δύο είδη πειθαρχικών οργάνων τα μονομελή (ένας) και τα πολυμελή (συμβούλια)

Άρθρο 180 Μονομελή πειθαρχικά όργανα

Τι πρέπει να θυμάσαι οπωσδήποτε:

Τα μονομελή πειθαρχικά όργανα είναι προϊστάμενοι, πρόεδροι τριμελών συμβουλίων διεύθυνσης και Γενικοί Επίτροποι

Ασκούν πειθαρχική εξουσία στους υπαλλήλους της υπηρεσίας τους

Αν υπηρετεί ένας μόνο δικαστής / εισαγγελέας αρμόδιο γίνεται το αμέσως ανώτερο δικαστήριο /εισαγγελία

Μπορούν να επιβάλουν μόνο ελαφριές ποινές όπως έγγραφη επίπληξη, πρόστιμο έως το μισό του μηνιαίου μισθού

Άρθρο 181 Πειθαρχικά συμβούλια

Τι πρέπει να θυμάσαι οπωσδήποτε:

Αν το παράπτωμα μπορεί να οδηγήσει σε οριστική παύση αρμόδιο είναι το δικαστικό συμβούλιο

Αν το παράπτωμα δεν μπορεί να οδηγήσει σε οριστική παύση αρμόδιο είναι το υπηρεσιακό συμβούλιο

Αν το υπηρεσιακό συμβούλιο δει ότι το παράπτωμα μπορεί να φέρει οριστική παύση το παραπέμπει υποχρεωτικά στο δικαστικό συμβούλιο

Το δικαστικό συμβούλιο μπορεί είτε να κρατήσει την υπόθεση, είτε να τη στείλει πίσω στο υπηρεσιακό συμβούλιο και η απόφαση του δεσμεύει το υπηρεσιακό

Άρθρο 182 Αρμοδιότητα κατά τόπο

Τι πρέπει να θυμάσαι οπωσδήποτε:

Αρμόδιο είναι το όργανο της υπηρεσίας όπου υπηρετούσε ο υπάλληλος όταν έγινε το παράπτωμα

Αν ο υπάλληλος ήταν αποσπασμένος εκτός δικαστηρίων αρμόδιο είναι το όργανο της οργανικής του θέσης

Άρθρο 183 Σύγκρουση αρμοδιοτήτων

Τι πρέπει να θυμάσαι οπωσδήποτε: