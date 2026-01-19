Σε πυρετώδεις ρυθμούς το ΑΣΕΠ για την έκδοση νέων προκηρύξεων.

Προ των πυλών νέα μεγάλη προκήρυξη του ΑΣΕΠ για περίπου 3.500 μόνιμες θέσεις σε φορείς του Δημοσίου.

Η προκήρυξη αφορά αποκλειστικά υποψηφίους Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) που περιλαμβάνονται στους επιτυχόντες του 2ου Πανελλήνιου Γραπτού Διαγωνισμού του ΑΣΕΠ 1Γ/2025.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες αναμένουν τη σύμφωνη γνώμη των εμπλεκόμενων φορέων, προκειμένου να ολοκληρωθεί το διοικητικό σκέλος και να ανοίξει ο δρόμος για τα επόμενα στάδια της διαδικασίας.

Η συγκεκριμένη προκήρυξη αναμένεται να αποτελέσει μία από τις μεγαλύτερες προκηρύξεις για μόνιμες προσλήψεις κατηγορίας ΠΕ, προσφέροντας σημαντικές ευκαιρίες απασχόλησης σε κεντρικές και περιφερειακές υπηρεσίες του Δημοσίου.

Στη νέα προκήρυξη αναμένεται να περιλαμβάνονται ειδικότητες από Διοικητικές - Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές επιστήμες.