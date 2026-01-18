Προσοχή από γονείς αλλά και παιδιά. Τι λέει οικονομολόγος.

Πολλοί γονείς δεν γνωρίζουν πως το χαρτζιλίκι που δίνουν στα παιδιά τους μέσω IRIS, για να μην φορολογηθεί, θα πρέπει να ακολουθηθεί μια διαδικασία στην πλατφόρμα myproperty.

Οι γονείς θα πρέπει να κάνουν μια υπεύθυνη δήλωση που θα λένε ότι κάνουν δωρεά χρήματα στα παιδιά τους ενώ από την πλευρά τους, εκείνα θα κάνουν μια υπεύθυνη δήλωση όπου αναφέρουν ότι δέχονται αυτά τα χρήματα ως δωρεά.

Αυτά θα πρέπει να υποβληθούν στην πλατφόρμα myproperty εντός εξαμήνου από την ημερομηνία κατάθεσης για να αποφύγουν τυχόν φορολογία, όπως επισημαίνει η οικονομολόγος κ. Βελισσαράκου στον Alpha.

Σημειώνεται πως την σταθερά ανοδική πορεία στη χρήση του IRIS από το 2020 έως το 2025, εντυπωσιακούς ρυθμούς τόσο σε αριθμό συναλλαγών όσο και σε εύρος εφαρμογών αποτυπώνουν τα στοιχεία της ΔΙΑΣ ΑΕ.

Ειδικότερα σύμφωνα με στοιχεία από την ιστοσελίδα της DIAS, ο αριθμός των συναλλαγών αυξάνεται από 1,6 εκατομμύρια το 2020 σε 3,2 εκατομμύρια το 2021, 8,2 εκατομμύρια το 2022, 24,2 εκατομμύρια το 2023 και 57,3 εκατομμύρια το 2024. Οι ετήσιες μεταβολές αποτυπώνονται ως ιδιαίτερα υψηλές, με ποσοστά που κυμαίνονται από περίπου +90% έως άνω του +150% σε επιμέρους χρονιές.

Αναφορικά με τη διάρθρωση της χρήσης IRIS, στις άμεσες πληρωμές, 7 στις 10 πραγματοποιούνται μέσω IRIS. Οι χρήστες IRIS P2P (Person to Person) ανέρχονται σε 4,25 εκατομμύρια, ενώ στο IRIS P2Pro (Person to Professionals )συμμετέχουν 583 χιλιάδες επαγγελματίες (ελεύθεροι επαγγελματίες, έμποροι και επιχειρήσεις).

Η αύξηση συναλλαγών για το IRIS P2P καταγράφεται ως 1,9 φορές σε σχέση με το 2024 και 158 φορές σε σχέση με το 2020, ενώ για το IRIS P2Pro ως 3 φορές σε σχέση με το 2024 και 409 φορές σε σχέση με το 2020.

Στον τομέα του εμπορίου, το IRIS χρησιμοποιείται σε 70 χιλιάδες e-shops και σε 1,2 εκατομμύρια POS (φυσικά σημεία). Αναφέρεται ότι σούπερ μάρκετ, εστιατόρια και φαρμακεία καταγράφουν τις υψηλότερες συναλλαγές IRIS Commerce στο φυσικό σημείο. Η συνολική αξία συναλλαγών υπερβαίνει τα 4,7 δισεκατομμύρια ευρώ, με ένδειξη αύξησης +409% σε σχέση με το 2024, ενώ η αύξηση συναλλαγών αποτυπώνεται ως 1,7 φορές σε σχέση με το 2024 και 16 φορές σε σχέση με το 2020.

Τέλος, η κατανομή των συναλλαγών ΔΙΑΣ για το 2025 δείχνει ότι το μεγαλύτερο ποσοστό αφορά πληρωμές RF/QR (32%), ακολουθούν οι πληρωμές Δημοσίου και Επιχειρήσεων (18,2%), οι συναλλαγές IRIS Payments (17,7%), οι Bank to Bank συναλλαγές (15,9%), οι λοιπές υπηρεσίες (8,0%), οι πληρωμές σε πύλες (6,6%) και οι ΔΙΑΣ ATM + Check (1,7%).