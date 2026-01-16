Το νέο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ ενεργοποιείται καθολικά στις 16 Φεβρουαρίου.

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2026 στη Θεσσαλονίκη η δεύτερη κατά σειρά ενημερωτική εκδήλωση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης με θέμα: «Το ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ είναι εδώ».

Στην εκδήλωση συμμετείχαν ως ομιλήτρια η Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, κ. Άννα Ευθυμίου, ως ομιλητής ο Γενικός Γραμματέας Εργασιακών Σχέσεων, κ. Νίκος Μηλαπίδης, ενώ τοποθετήθηκε σε πάνελ και ο Διοικητής του e-ΕΦΚΑ, κ. Αλέξανδρος Βαρβέρης. Χαιρετισμό απηύθυνε ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Εξαγωγέων Ελλάδος, κ. Συμεών Διαμαντίδης. Παρόντες ήταν επίσης εκπρόσωποι των τοπικών επιμελητηρίων, των εμπορικών συλλόγων, του Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης, καθώς και πλήθος επιχειρήσεων με φοροτεχνικό και ψηφιακό αντικείμενο. Την εκδήλωση συντόνισε η δημοσιογράφος Μαρία Σαμολαδά.

Το κύριο θέμα της εκδήλωσης ήταν η παρουσίαση δύο νέων ψηφιακών έργων στον τομέα της εργασίας και της κοινωνικής ασφάλισης:

ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ: Το νέο πληροφοριακό σύστημα που αναδιαμορφώνει το ψηφιακό τοπίο στην εργασία, απλοποιεί διαδικασίες, μειώνει τη γραφειοκρατία και ενισχύει τη διαφάνεια στις εργασιακές σχέσεις.

ΑΡΙΑΔΝΗ: Εισάγει για πρώτη φορά ενιαίο σύστημα διασύνδεσης και ανταλλαγής δεδομένων απασχόλησης και κοινωνικής ασφάλισης σε συνεργασία με τον e-ΕΦΚΑ.

Τα δύο έργα βασίζονται σε σύγχρονη ψηφιακή αρχιτεκτονική, με λειτουργικό περιβάλλον αντίστοιχο του gov.gr, και ενσωματώνουν τις προβλέψεις του ν. 5239/2025 «Δίκαιη Εργασία για όλους».

Η Υφυπουργός Άννα Ευθυμίου τόνισε ότι η Θεσσαλονίκη συμμετέχει ενεργά στη νέα ψηφιακή εποχή της εργασίας και της κοινωνικής ασφάλισης, ενώ τα έργα ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ και ΑΡΙΑΔΝΗ εξασφαλίζουν διαφάνεια, σωστή καταγραφή των εργασιακών σχέσεων και θωράκιση των δικαιωμάτων εργαζομένων και επιχειρήσεων.

Ο Γενικός Γραμματέας Νίκος Μηλαπίδης επεσήμανε ότι το ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ μετατρέπει την αποσπασματική πληροφόρηση σε πλήρη, ενιαία και σε πραγματικό χρόνο καταγραφή της εργασιακής σχέσης, δημιουργώντας ένα ψηφιακό μητρώο κάθε θέσης εργασίας από την πρόσληψη έως τη λήξη της.

Ο Διοικητής του e-ΕΦΚΑ, Αλέξανδρος Βαρβέρης, δήλωσε ότι η πλήρης ενεργοποίηση του ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ στις 16 Φεβρουαρίου 2026 θα βελτιώσει την αγορά εργασίας, προσφέροντας αξιόπιστα δεδομένα, ταχύτερη εξυπηρέτηση και ενίσχυση της διαφάνειας στην κοινωνική ασφάλιση.