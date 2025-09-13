«Εργάνη ΙΙ»: Πώς θα γίνουν οι προσλήψεις δύο ημερών

Δημιουργείται το Ergani app για τους εργοδότες. Πρόκειται για μια ηλεκτρονική εφαρμογή, επίσης δωρεάν, που θα μπορεί να εγκατασταθεί σε «έξυπνες» συσκευές και να λειτουργεί ως «φορητό γραφείο» για την υποβολή δηλώσεων.

Νέο εργαλείο για την κάλυψη επειγουσών αναγκών των επιχειρήσεων μέσω ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ και MyErgani διευκολύνοντας χιλιάδες εργοδότες. Για κλάδους με εποχικές ή έκτακτες ανάγκες προσωπικού, εισάγεται η εφαρμογή «Ταχεία Πρόσληψη». Μέσω αυτής, οι επιχειρήσεις θα μπορούν να προσλαμβάνουν εργαζομένους με διαδικασία εξπρές, για κάλυψη αναγκών έως δύο ημέρες την εβδομάδα.

Η επιχείρηση θα δηλώνει τους ουσιώδεις όρους της απασχόλησης στην ειδική πλατφόρμα που θα δημιουργηθεί ενώ ο εργαζόμενος θα λαμβάνει σχετική ειδοποίηση στο MyErgani, την οποία θα πρέπει να αποδεχθεί. Η ίδια διαδικασία θα ακολουθείται και για τυχόν τροποποιήσεις στους όρους. Η καινοτομία αυτή αναμένεται να διευκολύνει ιδιαίτερα επιχειρήσεις στους τομείς εστίασης, τουρισμού και λιανεμπορίου.

Ειδικότερα δημιουργείται το Ergani app για τους εργοδότες. Πρόκειται για μια ηλεκτρονική εφαρμογή, επίσης δωρεάν, που θα μπορεί να εγκατασταθεί σε «έξυπνες» συσκευές και να λειτουργεί ως «φορητό γραφείο» για την υποβολή δηλώσεων.

Με τη χρήση των προσωπικών κωδικών πρόσβασης στο Εργάνη ΙΙ, οι εργοδότες θα μπορούν να υποβάλλουν, να αναρτούν και να τροποποιούν τα απαραίτητα έντυπα χωρίς να χρειάζεται φυσική παρουσία ή πολύπλοκες διαδικασίες. Η λύση αυτή αναμένεται να ωφελήσει ιδιαίτερα τις μικρές επιχειρήσεις, που συχνά δεν διαθέτουν οργανωμένα λογιστήρια, αλλά και επιχειρήσεις που λειτουργούν εκτός τυπικού ωραρίου και χρειάζονται ευελιξία.

Ωστόσο, οι εκπρόσωποι των εργαζομένων προβάλλουν ενστάσεις. Υπογραμμίζουν ότι η ψηφιακή τεχνολογία δεν είναι κατανοητή από όλους, γεγονός που μπορεί να αφήσει ένα τμήμα των εργαζομένων χωρίς ουσιαστική ενημέρωση. Παράλληλα, εγείρουν ερωτήματα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και ζητούν εγγυήσεις ώστε να αποφευχθεί οποιαδήποτε δευτερογενής χρήση τους.

Αναβαθμισμένο MyErgani για εργαζόμενους

Αφορά τους ίδιους τους εργαζόμενους. Το MyErgani αναβαθμίζεται και μετατρέπεται σε ένα εργαλείο καθημερινής ενημέρωσης. Ο εργαζόμενος θα έχει πλέον τη δυνατότητα να παρακολουθεί συγκεντρωτικά όλα τα στοιχεία της εργασιακής του σχέσης, όπως αυτά δηλώνονται στο Πληροφοριακό Σύστημα «Εργάνη ΙΙ».

Μέσω της δωρεάν εφαρμογής, ο εργαζόμενος θα λαμβάνει άμεσες ειδοποιήσεις για κάθε νέα καταχώριση που τον αφορά – για παράδειγμα μια αλλαγή ωραρίου, μια μεταβολή στους όρους της σύμβασης ή μια νέα πρόσληψη. Στόχος είναι η πλήρης και έγκαιρη ενημέρωση, ώστε να αποφεύγονται φαινόμενα αιφνιδιασμού ή αβεβαιότητας. Η δημιουργία ενός «ψηφιακού αρχείου καριέρας» αναμένεται να ενισχύσει τη διαφάνεια και να ενδυναμώσει τη θέση του εργαζομένου.

Απλοποίηση αναγγελίας πρόσληψης

Ένα από τα σημαντικότερα βήματα αφορά την απλοποίηση της διαδικασίας πρόσληψης. Μέχρι σήμερα, ο εργοδότης όφειλε να υποβάλει σειρά εγγράφων – από την ατομική σύμβαση εργασίας έως τον ετήσιο πίνακα προσωπικού. Με το νέο καθεστώς, η διαδικασία περιορίζεται σε μια απλή «ψηφιακή αναγγελία έναρξης εργασίας».

Η αποδοχή της θα γίνεται ηλεκτρονικά από τον εργαζόμενο, είτε μέσω της εφαρμογής MyErgani είτε με ηλεκτρονική/χειρόγραφη υπογραφή για όσους δεν είναι εξοικειωμένοι με την τεχνολογία. Η κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής σωρείας εγγράφων μειώνει σημαντικά το διοικητικό βάρος και τον χρόνο διεκπεραίωσης.

Κατάργηση πολλαπλών εγγράφων

Η πέμπτη παρέμβαση αφορά την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής μιας σειράς εγγράφων, όπως οι ατομικές συμβάσεις, οι τροποποιήσεις τους και ο ετήσιος πίνακας προσωπικού. Όλα τα απαραίτητα στοιχεία θα καταχωρούνται πλέον απευθείας στο Εργάνη ΙΙ, χωρίς διπλές δηλώσεις. Αυτό συνεπάγεται σημαντική μείωση της γραφειοκρατίας και περιορισμό του κόστους συμμόρφωσης για τις επιχειρήσεις.

Οικονομικό αποτύπωμα και ενστάσεις

Η κυβέρνηση εκτιμά ότι το νέο πλαίσιο θα οδηγήσει σε ουσιαστική μείωση διοικητικών βαρών, απελευθερώνοντας πόρους – οικονομικούς και ανθρώπινους – για τις επιχειρήσεις. Ειδικά για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που αποτελούν και τη ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας, η απλούστευση των διαδικασιών μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική.