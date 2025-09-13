Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Οικονομία

«Εργάνη ΙΙ»: Πώς θα γίνουν οι προσλήψεις δύο ημερών

«Εργάνη ΙΙ»: Πώς θα γίνουν οι προσλήψεις δύο ημερών
Δημιουργείται το Ergani app για τους εργοδότες. Πρόκειται για μια ηλεκτρονική εφαρμογή, επίσης δωρεάν, που θα μπορεί να εγκατασταθεί σε «έξυπνες» συσκευές και να λειτουργεί ως «φορητό γραφείο» για την υποβολή δηλώσεων.

Νέο εργαλείο για την κάλυψη επειγουσών αναγκών των επιχειρήσεων μέσω ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ και MyErgani διευκολύνοντας χιλιάδες εργοδότες. Για κλάδους με εποχικές ή έκτακτες ανάγκες προσωπικού, εισάγεται η εφαρμογή «Ταχεία Πρόσληψη». Μέσω αυτής, οι επιχειρήσεις θα μπορούν να προσλαμβάνουν εργαζομένους με διαδικασία εξπρές, για κάλυψη αναγκών έως δύο ημέρες την εβδομάδα.

Η επιχείρηση θα δηλώνει τους ουσιώδεις όρους της απασχόλησης στην ειδική πλατφόρμα που θα δημιουργηθεί ενώ ο εργαζόμενος θα λαμβάνει σχετική ειδοποίηση στο MyErgani, την οποία θα πρέπει να αποδεχθεί. Η ίδια διαδικασία θα ακολουθείται και για τυχόν τροποποιήσεις στους όρους. Η καινοτομία αυτή αναμένεται να διευκολύνει ιδιαίτερα επιχειρήσεις στους τομείς εστίασης, τουρισμού και λιανεμπορίου.

Ειδικότερα δημιουργείται το Ergani app για τους εργοδότες. Πρόκειται για μια ηλεκτρονική εφαρμογή, επίσης δωρεάν, που θα μπορεί να εγκατασταθεί σε «έξυπνες» συσκευές και να λειτουργεί ως «φορητό γραφείο» για την υποβολή δηλώσεων.

Με τη χρήση των προσωπικών κωδικών πρόσβασης στο Εργάνη ΙΙ, οι εργοδότες θα μπορούν να υποβάλλουν, να αναρτούν και να τροποποιούν τα απαραίτητα έντυπα χωρίς να χρειάζεται φυσική παρουσία ή πολύπλοκες διαδικασίες. Η λύση αυτή αναμένεται να ωφελήσει ιδιαίτερα τις μικρές επιχειρήσεις, που συχνά δεν διαθέτουν οργανωμένα λογιστήρια, αλλά και επιχειρήσεις που λειτουργούν εκτός τυπικού ωραρίου και χρειάζονται ευελιξία.

Ωστόσο, οι εκπρόσωποι των εργαζομένων προβάλλουν ενστάσεις. Υπογραμμίζουν ότι η ψηφιακή τεχνολογία δεν είναι κατανοητή από όλους, γεγονός που μπορεί να αφήσει ένα τμήμα των εργαζομένων χωρίς ουσιαστική ενημέρωση. Παράλληλα, εγείρουν ερωτήματα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και ζητούν εγγυήσεις ώστε να αποφευχθεί οποιαδήποτε δευτερογενής χρήση τους.

Αναβαθμισμένο MyErgani για εργαζόμενους

Αφορά τους ίδιους τους εργαζόμενους. Το MyErgani αναβαθμίζεται και μετατρέπεται σε ένα εργαλείο καθημερινής ενημέρωσης. Ο εργαζόμενος θα έχει πλέον τη δυνατότητα να παρακολουθεί συγκεντρωτικά όλα τα στοιχεία της εργασιακής του σχέσης, όπως αυτά δηλώνονται στο Πληροφοριακό Σύστημα «Εργάνη ΙΙ».

Μέσω της δωρεάν εφαρμογής, ο εργαζόμενος θα λαμβάνει άμεσες ειδοποιήσεις για κάθε νέα καταχώριση που τον αφορά – για παράδειγμα μια αλλαγή ωραρίου, μια μεταβολή στους όρους της σύμβασης ή μια νέα πρόσληψη. Στόχος είναι η πλήρης και έγκαιρη ενημέρωση, ώστε να αποφεύγονται φαινόμενα αιφνιδιασμού ή αβεβαιότητας. Η δημιουργία ενός «ψηφιακού αρχείου καριέρας» αναμένεται να ενισχύσει τη διαφάνεια και να ενδυναμώσει τη θέση του εργαζομένου.

Απλοποίηση αναγγελίας πρόσληψης

Ένα από τα σημαντικότερα βήματα αφορά την απλοποίηση της διαδικασίας πρόσληψης. Μέχρι σήμερα, ο εργοδότης όφειλε να υποβάλει σειρά εγγράφων – από την ατομική σύμβαση εργασίας έως τον ετήσιο πίνακα προσωπικού. Με το νέο καθεστώς, η διαδικασία περιορίζεται σε μια απλή «ψηφιακή αναγγελία έναρξης εργασίας».

Η αποδοχή της θα γίνεται ηλεκτρονικά από τον εργαζόμενο, είτε μέσω της εφαρμογής MyErgani είτε με ηλεκτρονική/χειρόγραφη υπογραφή για όσους δεν είναι εξοικειωμένοι με την τεχνολογία. Η κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής σωρείας εγγράφων μειώνει σημαντικά το διοικητικό βάρος και τον χρόνο διεκπεραίωσης.

Κατάργηση πολλαπλών εγγράφων

Η πέμπτη παρέμβαση αφορά την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής μιας σειράς εγγράφων, όπως οι ατομικές συμβάσεις, οι τροποποιήσεις τους και ο ετήσιος πίνακας προσωπικού. Όλα τα απαραίτητα στοιχεία θα καταχωρούνται πλέον απευθείας στο Εργάνη ΙΙ, χωρίς διπλές δηλώσεις. Αυτό συνεπάγεται σημαντική μείωση της γραφειοκρατίας και περιορισμό του κόστους συμμόρφωσης για τις επιχειρήσεις.

Οικονομικό αποτύπωμα και ενστάσεις

Η κυβέρνηση εκτιμά ότι το νέο πλαίσιο θα οδηγήσει σε ουσιαστική μείωση διοικητικών βαρών, απελευθερώνοντας πόρους – οικονομικούς και ανθρώπινους – για τις επιχειρήσεις. Ειδικά για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που αποτελούν και τη ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας, η απλούστευση των διαδικασιών μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική.

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Θέλεις να ξαναβρείς την ισορροπία σου στην κλιμακτήριο;

Θέλεις να ξαναβρείς την ισορροπία σου στην κλιμακτήριο;

Ταλαιπωρείσαι από συχνοουρία και ενοχλήσεις; Υπάρχει μια φυσική λύση στα προβλήματα του προστάτη

Ταλαιπωρείσαι από συχνοουρία και ενοχλήσεις; Υπάρχει μια φυσική λύση στα προβλήματα του προστάτη

Qualco Intelligent Finance: Επένδυση στο μέλλον της νέας γενιάς και της καινοτομίας

Qualco Intelligent Finance: Επένδυση στο μέλλον της νέας γενιάς και της καινοτομίας

ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ: Ανώτερες Σπουδές με άμεση επαγγελματική εξέλιξη

ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ: Ανώτερες Σπουδές με άμεση επαγγελματική εξέλιξη

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

«Δεν έχετε ιδέα τι έχετε εξαπολύσει σε ολόκληρη τη χώρα και τον κόσμο»: Οι πρώτες δηλώσεις της χήρας του Τσάρλι Κερκ

«Δεν έχετε ιδέα τι έχετε εξαπολύσει σε ολόκληρη τη χώρα και τον κόσμο»: Οι πρώτες δηλώσεις της χήρας του Τσάρλι Κερκ

Η μέρα που αλλάζει ο καιρός με βροχές και καταιγίδες - Έρχεται η κακοκαιρία και στην Αττική

Η μέρα που αλλάζει ο καιρός με βροχές και καταιγίδες - Έρχεται η κακοκαιρία και στην Αττική

Η μάχη των «δελφίνων»: Όποιος ταυτίζεται με Μητσοτάκη «καίγεται»

Η μάχη των «δελφίνων»: Όποιος ταυτίζεται με Μητσοτάκη «καίγεται»

«Εργάνη ΙΙ»: Πώς θα γίνουν οι προσλήψεις δύο ημερών

«Εργάνη ΙΙ»: Πώς θα γίνουν οι προσλήψεις δύο ημερών

Τεκμήρια: Ποιοι ωφελούνται και πόσο μειώνονται οι επιβαρύνσεις

Τεκμήρια: Ποιοι ωφελούνται και πόσο μειώνονται οι επιβαρύνσεις

Ανησυχία για την αύξηση ενός σπάνιου καρκίνου στους νέους – Τι λένε οι ειδικοί

Ανησυχία για την αύξηση ενός σπάνιου καρκίνου στους νέους – Τι λένε οι ειδικοί

Οι 4 τροφές που δεν συνιστάται να συνδυάζετε με μέλι

Οι 4 τροφές που δεν συνιστάται να συνδυάζετε με μέλι

Ποιος είναι ο 52χρονος που συνελήφθη για προκλητικές αναρτήσεις κατά του Άδωνι Γεωργιάδη

Ποιος είναι ο 52χρονος που συνελήφθη για προκλητικές αναρτήσεις κατά του Άδωνι Γεωργιάδη

Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ: Τα 7 βήματα για να καταπολεμήσετε τη φλεγμονή

Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ: Τα 7 βήματα για να καταπολεμήσετε τη φλεγμονή

ΕΕ: Νέες κατευθυντήριες γραμμές για κρίσιμες υποδομές – Η ενέργεια στην πρώτη γραμμή

ΕΕ: Νέες κατευθυντήριες γραμμές για κρίσιμες υποδομές – Η ενέργεια στην πρώτη γραμμή

Ρεβυθούσα: Στρατηγικός κόμβος για το αμερικανικό LNG στην Ευρώπη

Ρεβυθούσα: Στρατηγικός κόμβος για το αμερικανικό LNG στην Ευρώπη

Ηλεκτρική ενέργεια: Ανεβαίνει η χονδρική τιμή τον Σεπτέμβριο – Ανησυχία για τα τιμολόγια Οκτωβρίου

Ηλεκτρική ενέργεια: Ανεβαίνει η χονδρική τιμή τον Σεπτέμβριο – Ανησυχία για τα τιμολόγια Οκτωβρίου

Chevron – HelleniQ Energy: Τι σηματοδοτεί η είσοδος του αμερικανικού κολοσσού στις έρευνες υδρογονανθράκων

Chevron – HelleniQ Energy: Τι σηματοδοτεί η είσοδος του αμερικανικού κολοσσού στις έρευνες υδρογονανθράκων

Metlen: Ιστορικές επιδόσεις στον κλάδο ενέργειας με αιχμή ΑΠΕ και εμπορία

Metlen: Ιστορικές επιδόσεις στον κλάδο ενέργειας με αιχμή ΑΠΕ και εμπορία

Eurelectric: Ώρα για αντλησιοταμίευση μεγάλης κλίμακας στην Ευρώπη

Eurelectric: Ώρα για αντλησιοταμίευση μεγάλης κλίμακας στην Ευρώπη

Σχετικά Άρθρα

Κενά στα σχολεία: «Κλείδωσε» η β φάση των προσλήψεων - Οι εξηγήσεις Ζαχαράκη

Κενά στα σχολεία: «Κλείδωσε» η β φάση των προσλήψεων - Οι εξηγήσεις Ζαχαράκη

Παιδεία
ΑΣΕΠ - Δημοτική αστυνομία: Ποιοι καλούνται για υγειονομικές εξετάσεις

ΑΣΕΠ - Δημοτική αστυνομία: Ποιοι καλούνται για υγειονομικές εξετάσεις

Οικονομία
Προσλήψεις με συμβάσεις έργου στην ΕΛΣΤΑΤ: 1.650 θέσεις εργασίας σε όλη την Ελλάδα

Προσλήψεις με συμβάσεις έργου στην ΕΛΣΤΑΤ: 1.650 θέσεις εργασίας σε όλη την Ελλάδα

Οικονομία
ΔΥΠΑ: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις δήλωσης προτίμησης σχολείων για αναπληρωτές και ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς

ΔΥΠΑ: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις δήλωσης προτίμησης σχολείων για αναπληρωτές και ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς

Παιδεία

NETWORK

Από το CrossFit στο Reformer Pilates - Οι αλλαγές που είδε μια γυμνάστρια

Από το CrossFit στο Reformer Pilates - Οι αλλαγές που είδε μια γυμνάστρια

healthstat.gr
Ειδική Τιμή Αγοράς (Ε.Τ.Α.) τεχνολογιών ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ Αυγούστου 2025

Ειδική Τιμή Αγοράς (Ε.Τ.Α.) τεχνολογιών ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ Αυγούστου 2025

ienergeia.gr
ΔΕΔΔΗΕ: Ανάρτηση οριστικών πινάκων προσληπτέων με την προκήρυξη 1/2025

ΔΕΔΔΗΕ: Ανάρτηση οριστικών πινάκων προσληπτέων με την προκήρυξη 1/2025

ienergeia.gr
Κυρ. Μητσοτάκης: Έχουμε ένα πολύ δυναμικό οικοσύστημα καινοτομίας στην Ελλάδα

Κυρ. Μητσοτάκης: Έχουμε ένα πολύ δυναμικό οικοσύστημα καινοτομίας στην Ελλάδα

ienergeia.gr
Σκόρδο: 10 σημαντικά οφέλη για την υγεία μας

Σκόρδο: 10 σημαντικά οφέλη για την υγεία μας

healthstat.gr
Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε την παράταση της ισχύος των ευρωπαϊκών κυρώσεων κατά της Ρωσίας

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε την παράταση της ισχύος των ευρωπαϊκών κυρώσεων κατά της Ρωσίας

ienergeia.gr
15 γρήγορες συνταγές με αυγά που αξίζει να δοκιμάσετε

15 γρήγορες συνταγές με αυγά που αξίζει να δοκιμάσετε

healthstat.gr
Πρώτο κουδούνι με περισσότερα από 111.000 παιδιά χωρίς φαγητό

Πρώτο κουδούνι με περισσότερα από 111.000 παιδιά χωρίς φαγητό

healthstat.gr