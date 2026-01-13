Σε πλήρη εφαρμογή ο νόμος για τα 13ωρα: Ψηφιακή επιτήρηση ωραρίων και «ευελιξία» εις βάρος των εργαζομένων.

Σε εφαρμογή τίθεται ο νέος εργασιακός νόμος της κυβέρνησης, ανοίγοντας τον δρόμο για ευέλικτα - και σε πολλές περιπτώσεις εξαντλητικά - ωράρια εργασίας και διευθέτηση του χρόνου εργασίας σύμφωνα με τις ανάγκες των επιχειρήσεων.

Κεντρικός άξονας των νέων ρυθμίσεων είναι η δυνατότητα απασχόλησης εργαζομένου έως και 13 ώρες ημερησίως σε έναν εργοδότη, «κατ’ εξαίρεση», η καθιέρωση έκτακτων βαρδιών λόγω φόρτου εργασίας, η τετραήμερη εργασία με συμπίεση ωραρίου, αλλά και η αυστηρά ρυθμισμένη - κατά την κυβέρνηση - έκτη ημέρα εργασίας, που όμως επανέρχεται στο προσκήνιο.

Όλες οι αλλαγές συνδέονται άμεσα με την πλήρη ενεργοποίηση του νέου ψηφιακού συστήματος ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ, μέσω του οποίου τα ωράρια θα καταχωρούνται υποχρεωτικά σε πραγματικό χρόνο.

Η εφαρμογή των μέτρων ξεκινά στις 16 Φεβρουαρίου, ημερομηνία κατά την οποία το ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ τίθεται επισήμως σε λειτουργία.

13ωρο

Ευέλικτο ωράριο με δυνατότητα του εργαζόμενου να εργαστεί έως 13 ώρες την ημέρα (κατ’ εξαίρεση) σε έναν εργοδότη με προσαύξηση 40% στην αμοιβή.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Στην ουσία, το 13ωρο καθίσταται πλέον υποχρεωτικό για τους εργαζόμενους στους οποίους ζητηθεί, καθώς ο εργαζόμενος οφείλει να αιτιολογήσει την άρνησή του.

Η τυχόν άρνηση θα πρέπει να μην αντίκειται στην αρχή της καλής πίστης, γεγονός που σημαίνει ότι ο ίδιος ο εργαζόμενος φέρει το βάρος να αποδείξει τους λόγους για τους οποίους δεν μπορεί να παράσχει την επιπλέον εργασία.

Το γεγονός αυτό ουσιαστικά καθιστά σχεδόν αδύνατη την άρνηση του εργαζομένου στο 13ώρο.

Τετραήμερη εργασία και διευθέτηση χρόνου

Με τη διευθέτηση χρόνου εργασίας εισάγεται η δυνατότητα τετραήμερης εργασίας καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους (και όχι μόνο για ένα εξάμηνο). Η διευθέτηση μπορεί να γίνει σε εβδομαδιαία, μηνιαία έως και σε ετήσια βάση.

Προσοχή, για την όποια μετατροπή στο ωράριο απασχόλησης απαιτείται υποχρεωτικά η συναίνεση των εργαζομένων.

Ο εργαζόμενος πρέπει να δηλώσει στον εργοδότη τις ώρες εβδομαδιαίας απασχόλησης λόγω παράλληλης απασχόλησης του εργαζομένου αυτού σε άλλον ή άλλους εργοδότες.

Εργασία την έκτη ημέρα

Ειδικότερα, για την εργασία την έκτη ημέρα, η υπουργική απόφαση προβλέπει τα εξής:

Οι εργοδότες επιχειρήσεων συνεχούς λειτουργίας με σύστημα εναλλασσόμενων βαρδιών, που εφαρμόζουν σύστημα πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας για το προσωπικό τους, προκειμένου να κάνουν χρήση της έκτης μέρας της εβδομάδας ως έκτακτης βάρδιας, πρέπει να δηλώσουν αρχικά και υπευθύνως στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ ότι ανήκουν στη συγκεκριμένη κατηγορία επιχειρήσεων.

Η απασχόληση των εργαζομένων, κατά την πρόσθετη ημέρα, δεν δύναται να υπερβαίνει τις οκτώ (8) ώρες.

Κατά την ημέρα αυτή δεν επιτρέπεται η πραγματοποίηση υπερεργασίας και υπερωριακής απασχόλησης από τον εργαζόμενο.

Οι ανωτέρω εργοδότες υποχρεούνται να καταχωρίζουν τα στοιχεία των χρονικών ορίων εργασίας των εργαζομένων τους που θα απασχοληθούν κατά την έκτη ημέρα, στη δήλωση οργάνωσης του χρόνου εργασίας πριν από την ανάληψη υπηρεσίας από τους εργαζόμενους.

Οι εργοδότες επιχειρήσεων ή εκμεταλλεύσεων, που δεν είναι από τη φύση τους συνεχούς λειτουργίας αλλά είναι δυνατόν να λειτουργούν κατά τις ημέρες Δευτέρα έως και Σάββατο, επί είκοσι τέσσερις (24) ώρες, με σύστημα εναλλασσόμενων βαρδιών και στις οποίες οι εργαζόμενοι απασχολούνται σε πενθήμερη εβδομαδιαία εργασία, προκειμένου, σε εξαιρετικές περιπτώσεις κατά τις οποίες η επιχείρηση παρουσιάζει απρόβλεπτα ιδιαίτερα αυξημένο φόρτο εργασίας, να κάνουν χρήση της έκτης ημέρας της εβδομάδας ως έκτακτης βάρδιας, πρέπει: i) να έχουν δηλώσει αρχικά και υπευθύνως στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ ότι ανήκουν στη συγκεκριμένη κατηγορία επιχειρήσεων και ii) να δηλώνουν, κάθε φορά που επιθυμούν να κάνουν χρήση της 6ης ημέρας, εκ των προτέρων και σε κάθε περίπτωση πριν την ανάληψη υπηρεσίας από τους εργαζόμενους, στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ ότι η επιχείρηση ή εκμετάλλευση παρουσιάζει ιδιαίτερα αυξημένο φόρτο εργασίας, κατά μια συγκεκριμένη περίοδο. Η ειδική συνθήκη του απρόβλεπτα ιδιαίτερα αυξημένου φόρτου εργασίας υπόκειται σε έλεγχο της αρμόδιας υπηρεσίας της Επιθεώρησης Εργασίας. Η απασχόληση των εργαζομένων, κατά την πρόσθετη ημέρα, δεν δύναται να υπερβαίνει τις οκτώ (8) ώρες.