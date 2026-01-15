Διευκρινίσεις της ΑΑΔΕ για τους δικαιούχους της μείωσης ΕΝΦΙΑ.

Σε παραγωγική λειτουργία βρίσκεται η ψηφιακή εφαρμογή για τη μείωση του ΕΝΦΙΑ στις ασφαλισμένες κατοικίες, με την ΑΑΔΕ να δίνει αναλυτικές διευκρινίσεις για τους δικαιούχους, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων ενόψει της εκκαθάρισης του φόρου για το 2026.

Δικαίωμα μείωσης του ΕΝΦΙΑ έχουν αποκλειστικά φυσικά πρόσωπα που διαθέτουν εμπράγματο δικαίωμα σε κατοικία δηλωμένη στο Ε9 και η οποία είναι ασφαλισμένη. Η έκπτωση μπορεί να χορηγηθεί ακόμη και όταν το ασφαλιστήριο συμβόλαιο έχει εκδοθεί στο όνομα νομικού προσώπου, υπό την προϋπόθεση ότι το δικαίωμα επί του ακινήτου ανήκει σε φυσικό πρόσωπο.

Βασική προϋπόθεση για τη χορήγηση της μείωσης είναι η κατοικία να είναι ασφαλισμένη σε ασφαλιστική επιχείρηση εγγεγραμμένη στο Μητρώο της Τράπεζας της Ελλάδος και να καλύπτει σωρευτικά τους κινδύνους σεισμού, πυρκαγιάς και πλημμύρας για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών μηνών εντός του ίδιου έτους. Παράλληλα, η ασφάλιση θα πρέπει να καλύπτει το σύνολο της αξίας ανακατασκευής του κτίσματος, η οποία έχει οριστεί στα 900 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Σε περίπτωση που η ασφαλισμένη αξία υπολείπεται της απαιτούμενης αξίας ανακατασκευής, η μείωση του ΕΝΦΙΑ δεν χορηγείται.

Για να δοθεί η έκπτωση στον ΕΝΦΙΑ του 2026, η κατοικία θα πρέπει να είναι ασφαλισμένη εντός του 2025 και να πληρούνται όλες οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις. Εφόσον η ασφάλιση είναι ετήσια, προβλέπεται μείωση του φόρου κατά 20% για κατοικίες με φορολογητέα αξία έως 500.000 ευρώ, ενώ για ακίνητα μεγαλύτερης αξίας το ποσοστό περιορίζεται στο 10%. Όταν η διάρκεια της ασφάλισης είναι μικρότερη του έτους, η έκπτωση υπολογίζεται αναλογικά.

Η μείωση του ΕΝΦΙΑ χορηγείται, κατά κανόνα, μέσω κεντρικής εκκαθάρισης, μετά από αίτηση του φορολογούμενου και διασταύρωση των στοιχείων που έχουν δηλωθεί από τις ασφαλιστικές εταιρίες. Για τις κατοικίες που ήταν ασφαλισμένες το 2025, η έκπτωση θα αποτυπωθεί στην πρώτη κεντρική εκκαθάριση του 2026. Σε περιπτώσεις όπου αυτό δεν καταστεί δυνατό, η μείωση μπορεί να χορηγηθεί από την αρμόδια ΔΟΥ, κατόπιν αίτησης μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE και υποβολής των απαραίτητων δικαιολογητικών, όπως ασφαλιστήρια συμβόλαια και υπεύθυνη δήλωση.

Η δήλωση της ασφαλισμένης κατοικίας γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής myPROPERTY, στην ενότητα «Μείωση ΕΝΦΙΑ ασφαλισμένων κατοικιών», με είσοδο μέσω προσωπικών κωδικών TAXISnet. Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας ή ασφάλισης για λογαριασμό τρίτου, προβλέπεται ειδική διαδικασία συσχέτισης των ασφαλιστηρίων συμβολαίων με τα αντίστοιχα ΑΤΑΚ και δήλωσης των συνιδιοκτητών ή τρίτων προσώπων, οι οποίοι ενημερώνονται ηλεκτρονικά και καλούνται να ολοκληρώσουν τη δική τους αίτηση.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται όταν η ασφαλισμένη κατοικία δεν εμφανίζεται στην πλατφόρμα ή όταν τα στοιχεία του ασφαλιστηρίου δεν είναι ορθά, καθώς στις περιπτώσεις αυτές οι φορολογούμενοι θα πρέπει να απευθύνονται στην ασφαλιστική εταιρία ή στον λήπτη της ασφάλισης για τη διόρθωση και αποστολή των στοιχείων στην ΑΑΔΕ.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τη μείωση του ΕΝΦΙΑ έτους 2026 λήγει στις 16 Φεβρουαρίου 2026, με δυνατότητα τροποποίησης ή συμπλήρωσης της αίτησης έως την ίδια ημερομηνία. Οι φορολογούμενοι μπορούν να παρακολουθούν την πορεία της αίτησής τους μέσω της πλατφόρμας, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις παρέχεται και προσυμπληρωμένη αίτηση, βάσει των στοιχείων που έχουν διαβιβαστεί από τις ασφαλιστικές εταιρίες.