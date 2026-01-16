Η αλλαγή έρχεται εν μέσω πρόσφατου διακανονισμού που αφορά τη Visa, τη Mastercard και εμπόρους από τις ΗΠΑ.

Αν και αναμενόταν ακόμη η έγκριση του δικαστηρίου, ο διακανονισμός επιτεύχθηκε τον Νοέμβριο του 2025 και, σύμφωνα με τη Wall Street Journal, θα δώσει σε μεγάλες αλυσίδες όπως η Walmart και η Target μεγαλύτερο έλεγχο και ευελιξία στον τρόπο πληρωμής των πελατών τους.

Όπως συμφωνήθηκε, τα καταστήματα θα μπορούν να αποφασίζουν για συγκεκριμένες χρεώσεις όταν χρησιμοποιούνται πιστωτικές κάρτες ή ακόμη και να απορρίπτουν ορισμένες κάρτες υπέρ άλλων.

Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι οι πελάτες ενδέχεται να αντιμετωπίσουν είτε επιπλέον χρεώσεις στη χρήση συγκεκριμένης κάρτας είτε την πλήρη άρνηση αποδοχής ορισμένων καρτών. Ως αποτέλεσμα, οι αγοραστές θα χρειάζεται να έχουν μαζί τους μετρητά ή εναλλακτικές κάρτες σε περίπτωση που το κατάστημα δεν δέχεται τον επιλεγμένο τρόπο πληρωμής.

Για παράδειγμα, οι επιχειρήσεις που δέχονται μόνο ένα συγκεκριμένο είδος κάρτας Visa δεν θα είναι πλέον υποχρεωμένες να αποδέχονται όλα τα προϊόντα Visa, όπως απαιτεί ο ισχύων κανόνας.

Επιπλέον, ορισμένες πιστωτικές κάρτες με ειδικά προγράμματα ανταμοιβών θα μπορούσαν να απορριφθούν, καθώς οι επιχειρήσεις συχνά πληρώνουν υψηλότερες προμήθειες στις εταιρείες καρτών για να τις δέχονται, παρά τα οφέλη που προσφέρουν οι ίδιες οι κάρτες στους καταναλωτές.

Αυτές οι χρεώσεις, γνωστές ως διατραπεζικές προμήθειες, αναμένεται να μειωθούν κατά 0,1% τα επόμενα πέντε χρόνια εάν εγκριθεί ο διακανονισμός.

Πώς κατηγοριοποιούνται οι κάρτες

Στο πλαίσιο του διακανονισμού, η αποδοχή πιστωτικών καρτών θα μπορούσε να χωριστεί σε διάφορες κατηγορίες, τις οποίες οι έμποροι θα μπορούν να επιλέξουν να αποδέχονται ή να αρνούνται, σύμφωνα με πηγές της Wall Street Journal. Οι κατηγορίες αυτές περιλαμβάνουν βασικές πιστωτικές κάρτες, κάρτες χωρίς προγράμματα επιβράβευσης και εμπορικές κάρτες.

Παράλληλα, αναμένεται ότι λιανοπωλητές, όπως η Walmart και η Target, δεν θα απορρίψουν πλήρως τις κάρτες με κορυφαία προγράμματα ανταμοιβών, καθώς κάτι τέτοιο θα επηρέαζε αρνητικά τις πωλήσεις. Αντί για πλήρη άρνηση αποδοχής, οι πελάτες είναι πιο πιθανό να δουν επιπλέον χρεώσεις κατά την πληρωμή.

Για παράδειγμα, μια βασική πιστωτική κάρτα χωρίς ανταμοιβές θα μπορούσε να έχει χρέωση 2,5%, ενώ μια κάρτα με πρόγραμμα επιβράβευσης 3%. Ο διακανονισμός απαιτεί, ωστόσο, σαφή οπτικά στοιχεία για τους καταναλωτές, ώστε να γνωρίζουν σε ποια κατηγορία εμπίπτει η κάρτα τους.

Οι λιανοπωλητές αναλαμβάνουν επίσης σημαντικό ρίσκο προσθέτοντας τέτοιες επιβαρύνσεις, καθώς μπορεί να αντισταθμίσουν κόστη προς τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, αλλά ταυτόχρονα ενδέχεται να προκαλέσουν δυσαρέσκεια στους πελάτες. Μια πρόσφατη έρευνα της TD Cowen έδειξε ότι περίπου ότι τα δύο τρίτα των καταναλωτών στις ΗΠΑ θα άλλαζαν εντελώς τον τρόπο πληρωμής τους εάν αντιμετώπιζαν χρεώσεις μεταξύ 3% και 4%.

Γι' αυτό το λόγο, ειδικοί όπως η Sara Rathner, αναλύτρια πιστωτικών καρτών στο NerdWallet, σημειώνει ότι δεν θα προκύψει κάτι πολύ δραστικό από τον διακανονισμό μόλις οριστικοποιηθεί.

Αν μη τι άλλο, πολλοί κορυφαίοι λιανοπωλητές,όπως η Walmart και η Target, ενδέχεται να έχουν μικρότερες πρόσθετες χρεώσεις για ορισμένες πιστωτικές κάρτες κατά τη διάρκεια των συναλλαγών, αλλά δεν θα είναι αρκετά σημαντικές ώστε να διακινδυνεύσουν να αποτρέψουν εντελώς τους πελάτες και πιθανότατα δεν θα υπάρξουν γενικές απαγορεύσεις στις κάρτες ανταμοιβής.

«Δεν μπορώ να φανταστώ ότι κάποιος εκδότης θα ήθελε να αφαιρέσει ανταμοιβές αν είναι πραγματικά δημοφιλές», δήλωσε η Rathner στο MSN.

«Οι άνθρωποι έχουν συνηθίσει να μπορούν να πληρώνουν για τα πράγματα που αγοράζουν χωρίς να σκέφτονται πολύ ποια κάρτα θα χρησιμοποιήσουν»