Το νέο χρονοδιάγραμμα του ΕΦΚΑ για τις συντάξεις Φεβρουαρίου 2026.

Με απόφαση του ΕΦΚΑ, οι ημερομηνίες πληρωμής των συντάξεων για τον Φεβρουάριο του 2026 αλλάζουν, διατηρώντας όμως την καταβολή σε δύο δόσεις. Οι πληρωμές θα είναι με διαφορά λίγων ωρών, ενώ τα ποσά θα εμφανίζονται στους τραπεζικούς λογαριασμούς των συνταξιούχων από το απόγευμα της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας.

Πότε θα πληρωθούν οι συντάξεις Φεβρουαρίου 2026

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του e-ΕΦΚΑ:

Μη μισθωτοί (ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΕΤΑΑ): Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026.

ΙΚΑ, ΝΑΤ, Δημόσιο και υπόλοιπα ταμεία μισθωτών: Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026.

Οι πληρωμές αφορούν τόσο τις κύριες όσο και τις επικουρικές συντάξεις, με αυξήσεις και μειωμένη φορολογική παρακράτηση. Το συνολικό όφελος για ορισμένους δικαιούχους μπορεί να ξεπεράσει τα 2.000 ευρώ.

Αναλυτικά οι ημερομηνίες πληρωμής ανά ταμείο

Νέοι συνταξιούχοι (από 1/1/2017 και μετά – ν. 4387/2016)

Η καταβολή κύριων και επικουρικών συντάξεων μέσω ΟΠΣ–ΕΦΚΑ θα γίνει την Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026.

Συντάξεις ΙΚΑ

Πληρωμή την Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026.

Συντάξεις ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ (μη μισθωτών)

Πληρωμή την Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026.

Συντάξεις ΝΑΤ

Καταβολή την Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026.

Συντάξεις Δημοσίου

Πληρωμή την Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026. Την ίδια ημερομηνία θα καταβληθούν και οι συντάξεις των υπόλοιπων ταμείων μισθωτών του ΕΦΚΑ.

Προσωρινές συντάξεις και προκαταβολές

Οι προσωρινές συντάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώματος θα καταβληθούν στις 29 Ιανουαρίου 2026, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του Δημοσίου. Επιπλέον, ισχύει η χορήγηση προκαταβολής σύνταξης για όσους αποχωρούν λόγω συνταξιοδότησης, όπως προβλέπει η σχετική νομοθεσία.

Τα ποσά των συντάξεων πιστώνονται στους τραπεζικούς λογαριασμούς και εμφανίζονται στα ΑΤΜ από το απόγευμα της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας.