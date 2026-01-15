Τα διαμερίσματα κατέχουν την πρώτη θέση στις προτιμήσεις, καλύπτοντας το 38% των αγορών, με τις μονοκατοικίες να ακολουθούν με 27% και τις μεζονέτες με 20%.

Οι ξένοι αγοραστές επέλεξαν το 2025 διαμερίσματα και μονοκατοικίες ηλικίας άνω των πέντε ετών, με εμβαδόν από 60 έως 100 τετραγωνικά μέτρα και αξία που κυμαίνεται κυρίως μεταξύ 100.000 και 200.000 ευρώ, επιβεβαιώνοντας ότι το ενδιαφέρον τους εστιάζεται σε ακίνητα με ισορροπημένο συνδυασμό κόστους, λειτουργικότητας και δυνατότητας αξιοποίησης. Σύμφωνα με την ετήσια έρευνα της RE/MAX Ελλάς για το 2025, το μεγαλύτερο μέρος των αγορών πραγματοποιήθηκε με βασικό κίνητρο τη χρήση του ακινήτου ως δεύτερης ή εξοχικής κατοικίας, επιλογή που αφορά το 52% των ξένων αγοραστών.

Παράλληλα, σημαντικό ποσοστό, που αγγίζει το 30%, κατευθύνθηκε σε αγορές με επενδυτικό χαρακτήρα, είτε με στόχο την εκμίσθωση είτε τη μεταπώληση, ενώ μόλις το 10% των συναλλαγών αφορούσε την απόκτηση κύριας κατοικίας. Η απόκτηση άδειας διαμονής μέσω του προγράμματος Golden Visa συνεχίζει να υποχωρεί ως βασικό κίνητρο, καθώς περιορίστηκε στο 8% του συνόλου των αγορών, χωρίς πλέον να αποτελεί τον κύριο μοχλό της ζήτησης από το εξωτερικό.

Ως προς τον τύπο των ακινήτων, τα διαμερίσματα κατέχουν την πρώτη θέση στις προτιμήσεις, καλύπτοντας το 38% των αγορών, με τις μονοκατοικίες να ακολουθούν με 27% και τις μεζονέτες με 20%. Οι αγορές επαγγελματικών ακινήτων παραμένουν περιορισμένες, ενώ μικρό αλλά σταθερό ενδιαφέρον καταγράφεται για οικόπεδα και αγροτεμάχια. Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει το γεγονός ότι το 78% των ξένων αγοραστών προτίμησε μεταχειρισμένα ακίνητα, έναντι 20% που επέλεξε νεόδμητα, γεγονός που αντανακλά τόσο τη διαθεσιμότητα της αγοράς όσο και την αναζήτηση καλύτερης σχέσης τιμής και ποιότητας.

Σε επίπεδο επιφάνειας, τα ακίνητα από 61 έως 100 τετραγωνικά μέτρα συγκέντρωσαν τα τρία τέταρτα των συναλλαγών, καλύπτοντας τόσο ανάγκες ιδιοχρησίας όσο και επενδυτικούς στόχους. Μικρότερα ή μεγαλύτερα ακίνητα επιλέχθηκαν σε σαφώς χαμηλότερα ποσοστά, επιβεβαιώνοντας τη στροφή των ξένων αγοραστών σε λειτουργικές κατοικίες μεσαίου μεγέθους.

Καθοριστικός παράγοντας για την ολοκλήρωση μιας αγοραπωλησίας παραμένει η ταχύτητα εύρεσης του κατάλληλου ακινήτου, καθώς σχεδόν οι μισοί ενδιαφερόμενοι επαναξιολογούν την απόφασή τους όταν δεν εντοπίζουν άμεσα αυτό που αναζητούν. Στη διαμόρφωση της τελικής απόφασης επηρεάζουν επίσης η περιορισμένη προσφορά, η άνοδος των τιμών και οι γραφειοκρατικές διαδικασίες, ενώ ο χρόνος λήψης απόφασης κυμαίνεται συνήθως από δύο έως έξι μήνες.