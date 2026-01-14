Στην τελική ευθεία η προκήρυξη του ΑΣΕΠ για τις 2.213 θέσεις εργασίας στο δημόσιο.

Στην προκήρυξη 8Κ/2024 στρέφεται η προσοχή του ΑΣΕΠ, καθώς αποτελεί την πρώτη προτεραιότητα της Ανεξάρτητης Αρχής ως προς την έκδοση οριστικών αποτελεσμάτων.

Όπως ξεκαθάρισε ο πρόεδρος του ΑΣΕΠ, κ. Παπαϊωάννου, η συγκεκριμένη διαδικασία αφορά την πλήρωση 2.213 θέσεων με σειρά προτεραιότητας από απόφοιτους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, δηλαδή αποφοίτους λυκείου.

Η 8Κ/2024 κατέγραψε πρωτοφανές ενδιαφέρον, καθώς υποβλήθηκαν συνολικά 105.427 αιτήσεις.

Η προκήρυξη προέβλεπε την κάλυψη συνολικά 2.213 μόνιμων θέσεων στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, αποκλειστικά από υποψηφίους με απολυτήριο λυκείου, γεγονός που συνέβαλε καθοριστικά στο αυξημένο ενδιαφέρον.

Πρόκειται για μία από τις πιο μαζικές διαδικασίες προσλήψεων των τελευταίων ετών, γεγονός που αποτυπώνει τόσο τη σημασία των μόνιμων θέσεων στον δημόσιο τομέα όσο και τη μεγάλη συμμετοχή υποψηφίων ΔΕ.

Τα προσωρινά αποτελέσματα της προκήρυξης δημοσιεύθηκαν τον Δεκέμβριο, ενώ, σύμφωνα τον πρόεδρο του ΑΣΕΠ, τα οριστικά αποτελέσματα αναμένεται να ανακοινωθούν εντός Φεβρουαρίου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το ΑΣΕΠ δεν κάλεσε το σύνολο των υποψηφίων να υποβάλουν δικαιολογητικά. Η πρόσκληση απεστάλη μόνο σε όσους, ανά κλάδο και ειδικότητα, προηγούνταν στους πίνακες κατάταξης βάσει της συνολικής βαθμολογίας που είχαν συγκεντρώσει από τα στοιχεία της ηλεκτρονικής τους αίτησης.

Συγκεκριμένα, κλήθηκαν να καταθέσουν δικαιολογητικά 36.730 υποψήφιοι, δηλαδή περίπου το ένα τρίτο του συνόλου των συμμετεχόντων.