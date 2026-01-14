Ο πρόεδρος του ΑΣΕΠ έδωσε το χρονοδιάγραμμα για τις προκηρύξεις που έρχονται το επόμενο διάστημα.

Η μεγαλύτερη προκήρυξη που έχει εκδώσει ποτέ το ΑΣΕΠ για άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ) αναμένεται διάστημα.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, η νέα «Κ» προκήρυξη θα καλύπτει την περίοδο 2025–2026 και εκτιμάται ότι θα φτάσει μπορεί και να ξεπεράσει 3.200 θέσεις εργασίας.

Αν και το επίσημο αίτημα για τις θέσεις του 2026 δεν έχει ακόμη αποσταλεί, η προκήρυξη βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο προετοιμασίας και αναμένεται να εκδοθεί μετά το Πάσχα.

Η συγκεκριμένη προκήρυξη θα καλύπτει περισσότερες από 100 ειδικότητες όλων των βαθμίδων ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ, ενώ σε κάποιες απο αυτές δεν απαιτείτει η γνώση ξένης γλώσσας ή προϋπηρεσίας.

Οι θέσεις θα κατανεμηθούν σε:

