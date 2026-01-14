Τρεις μεγάλες προκηρύξεις επεξεργάζεται το ΑΣΕΠ για την Υγεία. Σε τι στάδιο βρίσκονται.

Ένα βήμα πριν από την έκδοσή της βρίσκεται η πρώτη μεγάλη προκήρυξη του ΑΣΕΠ για μόνιμες προσλήψεις στον τομέα της Υγείας, η οποία αφορά 510 θέσεις μόνιμου προσωπικού.

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που παρουσίασε ο πρόεδρος του ΑΣΕΠ, Θάνος Παπαϊωάννου, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, η προκήρυξη έχει ήδη λάβει την απαραίτητη έγκριση τόσο από το ΑΣΕΠ όσο και από τους εμπλεκόμενους φορείς και αναμένεται να αποσταλεί άμεσα στο Εθνικό Τυπογραφείο. Η δημοσίευσή της εκτιμάται ότι θα γίνει εντός των επόμενων ημερών, ώστε να ξεκινήσει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων.

Προσλήψεις στην Υγεία ανά ειδικότητα

510 μόνιμες θέσεις ΠΕ και ΥΕ

Η συγκεκριμένη προκήρυξη αφορά την πρόσληψη 510 μόνιμων υπαλλήλων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ), με την πλειοψηφία των θέσεων -περίπου 300- να απευθύνεται σε υποψηφίους ΥΕ.

Για τις θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν τον αντίστοιχο τίτλο σπουδών που απαιτείται για κάθε ειδικότητα.

Για τις θέσεις Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, επαρκεί απολυτήριο τριταξίου Γυμνασίου ή Δημοτικού για όσους αποφοίτησαν έως το 1980.

Οι θέσεις ΠΕ θα αφορούν τις εξής ειδικότητες:

Διοικητικοί υπάλληλοι

Οικονομολόγοι

Στελέχη διοικητικής υποστήριξης νοσοκομείων

Οι θέσεις ΥΕ θα αφορούν τις εξής ειδικότητες:

Τραυματιοφορείς

Υποστηρικτικό προσωπικό

Βοηθητικές ειδικότητες νοσοκομείων

Δύο ακόμη προκηρύξεις «στα σκαριά»

Παράλληλα, το ΑΣΕΠ προετοιμάζει δύο ακόμη μεγάλες προκηρύξεις για τον χώρο της Υγείας, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των μόνιμων προσλήψεων στις 3.806 θέσεις.

Η δεύτερη προκήρυξη αφορά 1.696 μόνιμες προσλήψεις Τεχνολογικής (ΤΕ) και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) και αναμένεται να δημοσιευθεί το πρώτο δεκαήμερο του Φεβρουαρίου. Στόχος της είναι η στελέχωση κρίσιμων θέσεων που στηρίζουν τη καθημερινή λειτουργία των νοσοκομείων.

Οι 1.696 αφορούν:

Ειδικότητες ΤΕ:

Διοίκηση Μονάδων Υγείας

Φυσικοθεραπευτές

Εργοθεραπευτές

Τεχνολόγοι Ιατρικών Εργαστηρίων

Ειδικότητες ΔΕ:

Γραμματείς και βοηθοί διοικητικού

Τεχνίτες και χειριστές μηχανημάτων

Φύλακες

Προσωπικό καθαριότητας

1.600 θέσεις νοσηλευτών σε τρίτη προκήρυξη

Η τρίτη και τελευταία προκήρυξη, για την οποία δεν έχει ακόμη καθοριστεί συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, αφορά την πρόσληψη 1.600 νοσηλευτών.

Οι θέσεις θα καλύψουν κρίσιμες ανάγκες σε: