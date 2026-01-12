Η ζήτηση για θαλάσσιες μεταφορές αυξάνεται σταθερά την περίοδο πριν από το σεληνιακό νέο έτος, εξέλιξη που αντανακλάται στις τιμές.

Ανοδική πορεία καταγράφουν οι τιμές στις ναυλώσεις εμπορευματοκιβωτίων. Η αυξημένη κινητικότητα των φορτωτών, που επιδιώκουν να ολοκληρώσουν τις αποστολές τους πριν από τη διακοπή της παραγωγής και των μεταφορών λόγω των εορτών, ασκεί έντονες πιέσεις στη spot αγορά, κυρίως στα βασικά εμπορικά δρομολόγια από την Ασία προς τη Δύση.

Σύμφωνα με στοιχεία της πλατφόρμας Xeneta, η ζήτηση για θαλάσσιες μεταφορές αυξάνεται σταθερά την περίοδο πριν από το σεληνιακό νέο έτος, εξέλιξη που αντανακλάται στις τιμές. Στη διαδρομή από την Απω Ανατολή προς τη δυτική ακτή των Ηνωμένων Πολιτειών, οι τιμές spot εμφανίζονται αυξημένες έως και κατά 60% σε σύγκριση με τα επίπεδα ενός μήνα πριν. Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε ένα περιβάλλον όπου οι ροές του παγκόσμιου εμπορίου είχαν προηγουμένως επηρεαστεί από γεωπολιτικές εντάσεις και εμπορικούς περιορισμούς.

Η εικόνα της αγοράς αποτυπώνεται και στους διεθνείς δείκτες. Ο World Container Index (WCI) του οίκου Drewry ενισχύθηκε κατά 16% σε εβδομαδιαία βάση, φτάνοντας τα 2.557 δολάρια ανά εμπορευματοκιβώτιο 40 ποδιών.

Στις βασικές διαδρομές Ανατολής – Δύσης, οι τιμές από τη Σανγκάη προς τη Γένοβα αυξήθηκαν στα 3.885 δολάρια και προς το Ρότερνταμ στα 2.840 δολάρια ανά εμπορευματοκιβώτιο. Στον Ειρηνικό, οι ναύλοι από τη Σανγκάη προς το Λος Άντζελες διαμορφώθηκαν στα 3.132 δολάρια και προς τη Νέα Υόρκη στα 3.957 δολάρια.

Παράλληλα, ο δείκτης Freightos Baltic Index καταγράφει ενίσχυση των ναύλων στις διαδρομές Ασίας – Ευρώπης, με τις τιμές προς τη Μεσόγειο να κινούνται σε επίπεδα άνω των 4.800 δολαρίων ανά feu. Η αύξηση σημειώνεται παρά την προσθήκη χωρητικότητας από τις ναυτιλιακές εταιρείες, ενώ τα στοιχεία για τους όγκους φορτίων δείχνουν ότι παραμένουν χαμηλότεροι από τα ιστορικά μέσα επίπεδα.