Στις γραπτές εξετάσεις της ΕΣΔι Δικαστικών Υπαλλήλων δεν αρκεί να «ξέρεις» τις διατάξεις αλλά να μπορείς να τις διαβάζεις σωστά, να εντοπίζεις την κρίσιμη φράση μέσα στη διάταξη και να καταλήγεις με βεβαιότητα στη σωστή απάντηση, αναγράφοντας άρθρο και παράγραφο.

Πριν προχωρήσετε στις ερωτήσεις που ακολουθούν, είναι απαραίτητο να έχετε πλήρη επίγνωση του τρόπου με τον οποίο εξετάζεστε στα δύο μαθήματα με τους κώδικες (για το θέμα γενικής παιδείας θα σας πω σε επόμενη ανάρτηση) στη γραπτή δοκιμασία του 5ου και 6ου Εισαγωγικού Διαγωνισμού της ΕΣΔι Δικαστικών Υπαλλήλων 2026.

Και στα δύο μαθήματα (των οποίων η εξεταστέα ύλη αναλύεται παρακάτω), οι ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής είναι δεκαπέντε (15) για το κάθε μάθημα και δεν αποσκοπούν στην αποστήθιση αλλά στο να μπορέσετε να εντοπίσετε «πού βρίσκεται τί» και να δώσετε τη σωστή απάντηση.

Στην πράξη, ο υποψήφιος καλείται να αναγνώσει προσεκτικά την εκφώνηση της κάθε ερώτησης, να ανατρέξει στο αντίστοιχο νομοθετικό κείμενο και να εξακριβώσει ποια απάντηση προκύπτει άμεσα από τη γραμματική διατύπωση της διάταξης. Η σωστή επιλογή δεν βασίζεται σε ερμηνευτικές κρίσεις ή γενικές νομικές γνώσεις, αλλά στη δυνατότητα ακριβούς αντιστοίχισης της ερώτησης με το οικείο άρθρο και τη συγκεκριμένη παράγραφό του.

Στις εξετάσεις, παρόλο που ο χρόνος είναι τρεις (3) ώρες για δεκαπέντε (15) ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, η επιτυχία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ταχύτητα και την ασφάλεια με την οποία ο υποψήφιος μπορεί να ανατρέξει στον σχετικό κανόνα δικαίου, να αποκλείσει παραπλανητικές επιλογές και να τεκμηριώσει την απάντησή του με σαφή αναφορά στο άρθρο και την παράγραφο που τη θεμελιώνουν.

Τα δύο (2) από τα τρία (3) μαθήματα (γνωστικά αντικείμενα) στα οποία θα εξεταστείτε στον 5ο Εισαγωγικό Διαγωνισμός ΕΣΔι Δικαστικών Υπαλλήλων σύμφωνα με την εξεταστέα ύλη του προηγούμενου διαγωνισμού καθώς η ύλη του επόμενου ανακοινώνεται από τη Σχολή λίγες ημέρες πριν από τις εξετάσεις και συνήθως δεν έχει μεγάλες αλλαγές, είναι:

Ως προς το πρώτο γνωστικό αντικείμενο με τίτλο «Θέμα σχετικό με την οργάνωση και λειτουργία των δικαστηρίων και των εισαγγελιών που περιλαμβάνει στοιχεία του Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων [ν.4798/2021 (Α’ 68)] και του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών [ν.4798/2022 (Α΄109)]», η εξεταστέα ύλη περιλαμβάνεται στους παραπάνω νόμους με τις ακόλουθες ειδικότερες διευκρινήσεις:

Κώδικας Δικαστικών Υπαλλήλων

Άρθρα 1-10

Άρθρα 12-17

Άρθρα 18-22

Άρθρα 84-89

Άρθρα 90-93

Άρθρα 94-123

Άρθρα 124-129

Άρθρα 130-137

Άρθρα 138-142

Άρθρα 147-158

Άρθρα 159-164

Άρθρα 165-166

Άρθρα 167-177

Άρθρα 178-183

Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών

Άρθρα 1-2

Άρθρα 3-13

Άρθρα 14-16

Άρθρα 17-19

Άρθρα 22-26

Άρθρο 27

Άρθρα 28-29

Άρθρα 30-34

Άρθρο 36

Άρθρα 37-39

Άρθρο 66

Άρθρο 92

Ως προς το γνωστικό αντικείμενο με τίτλο «Στοιχεία δικαίου, ιδίως συνταγματικού και δικονομικού», αναφορικά με το συνταγματικό δίκαιο η εξεταστέα ύλη περιλαμβάνεται σε όλα τα άρθρα του ισχύοντος συντάγματος και αναφορικά με το δικονομικό δίκαιο, η εξεταστέα ύλη περιλαμβάνεται στους Κώδικες Πολιτικής, Ποινικής και Διοικητικής Δικονομίας ως εξής:

Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας

Άρθρα 1-6

Άρθρα 52-61

Άρθρα 62-66

Άρθρα 94-101

Άρθρα 106-115

Άρθρα 117-121

Άρθρα 144-145

Άρθρα 194-199

Άρθρο 215

Άρθρα 226-228

Άρθρα 233, 237, 238, 241, 242, 246, 247, 252, 253, 256, 257, 258, 260

Άρθρο 286

Άρθρα 293-298

Άρθρα 300-304

Άρθρα 315, 316, 318, 319, 320

Άρθρα 495-500

Κώδικας Ποινικής Δικονομίας

Άρθρα 1-2

Άρθρα 3-7 και 9-13

Άρθρα 14-16

Άρθρα 37-44

Άρθρα 51-55

Άρθρα 70-73, 75, 77 παρ. 1 και 82-84

Άρθρα 89-94

Άρθρα 137, 138 παρ. 1 και 2, 139-146

Άρθρα 148-153

Άρθρα 183-191

Άρθρα 209-212, 217 και 219-226

Άρθρα 239-242

Άρθρα 329, 332-334

Άρθρα 339-341

Άρθρα 350-351

Άρθρα 364-366

Άρθρα 367-371, 377-380 και 392-394

Άρθρα 430, 431 και 435

Άρθρα 462, 464

Άρθρα 486, 489

Άρθρα 545-547 και 549 παρ. 1 και 2

Άρθρα 577-580

Άρθρα 583-584

Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας

Άρθρα 23-32

Άρθρα 44-62

Άρθρα 63-78

Άρθρα 81-88

Άρθρα 132-139Α

Άρθρο 189

Από τις μέχρι τώρα πληροφορίες τουλάχιστο ο 5ος Εισαγωγικός Διαγωνισμός ΕΣΔι Δικαστικών Υπαλλήλων δεν περιέχει θέσεις για Ελεγκτικό Συνέδριο οπότε και δεν σας δίνω την αντίστοιχη εξεταστέα ύλη.

Οι παρακάτω ερωτήσεις έχουν σχεδιαστεί ακριβώς με αυτή τη λογική: να σας εξασκήσουν στη σωστή ανάγνωση της διάταξης, στον εντοπισμό της κρίσιμης λέξης ή φράσης και στη συνειδητή επιλογή της απάντησης που προκύπτει από το νομοθετικό κείμενο. Στόχος της εξάσκησης δεν είναι μόνο να βρείτε τη σωστή απάντηση, αλλά να μπορείτε να τη στηρίξετε με ακρίβεια, όπως ακριβώς θα απαιτηθεί και στη γραπτή δοκιμασία.

Ειδικότερα, θα σας δώσω τις διατάξεις από 1-2 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών και θα σας εξηγήσω βήμα-βήμα πώς να σκέφτεστε στο άρθρο 1 αυτού. Σε αυτή τη φάση θα γνωρίζετε εκ των προτέρων ότι οι ερωτήσεις είναι από τον ΚΟΔΚΔΛ και ότι αφορούν τα άρθρα 1 έως 6. Σε επόμενη ανάρτησή μου θα σας δώσω και μπερδεμένες ερωτήσεις προκειμένου να βρούμε τις λέξεις κλειδιά που θα μας οδηγήσουν στις σωστές διατάξεις που θα μας δώσουν την μονάδα που χρειαζόμαστε από κάθε ερώτηση πολλαπλής επιλογής.

Ας ξεκινήσουμε διαβάζοντας καλά το άρθρο 1 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών:

Άρθρο 1 (έκταση εφαρμογής Κώδικα)

Οι ρυθμίσεις του τμήματος αυτού διέπουν: α. Τα πολιτικά και ποινικά δικαστήρια (Άρειο Πάγο, εφετεία, μικτά ορκωτά, δικαστήρια ανηλίκων, πλημμελειοδικεία και πρωτοδικεία), β. τα τακτικά διοικητικά δικαστήρια (εφετεία και πρωτοδικεία) και τη Γενική Επιτροπεία της Επικρατείας των δικαστηρίων αυτών. Για το Συμβούλιο της Επικρατείας, το Ελεγκτικό Συνέδριο και τη Γενική Επιτροπεία της Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο, ισχύουν μόνο οι διατάξεις του παρόντος που ρητώς αναφέρονται σε αυτά.

Πάμε τώρα σε μία-μία ερώτηση, και δεν ξεχνάμε να διαβάσουμε καλά την εκφώνηση και μετά και τις τρεις (3) απαντήσεις και μετά πάμε στο κείμενο της οικείας διάταξης:

Ερώτηση 1η

Οι ρυθμίσεις του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (ΚΟΔΚΔΛ) εφαρμόζονται:

Α. Μόνο στα πολιτικά δικαστήρια

Β. Σε όλα τα δικαστήρια της Χώρας

Γ. Στα πολιτικά, ποινικά και τακτικά διοικητικά δικαστήρια

Η σωστή απάντηση βρίσκεται στα κιτρινισμένα μέρη του άρθρου 1 ως εξής:



Οπότε επιλέγουμε την απάντηση Γ.

Ερώτηση 2η

Οι ρυθμίσεις του ΚΟΔΚΔΛ εφαρμόζονται στα δικαστήρια ανηλίκων;

Α. Δεν εφαρμόζονται

Β. Εφαρμόζονται ως ειδική κατηγορία πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων

Γ. Εφαρμόζονται μόνο οι διατάξεις του Κώδικα το αναφέρουν ρητά

Η σωστή απάντηση βρίσκεται στο κιτρινισμένο μέρος του άρθρου 1 ως εξής:



Οπότε επιλέγουμε την απάντηση Β.

Ερώτηση 3η

Για το Συμβούλιο της Επικρατείας ποιες διατάξεις του ΚΟΔΚΔΛ ισχύουν:

Α. Μόνο όσες διατάξεις αναφέρονται ρητά σε αυτό

Β. Καμία διάταξη του Κώδικα

Γ. Όλες οι διατάξεις του Κώδικα

Η σωστή απάντηση βρίσκεται στα κιτρινισμένα μέρη του άρθρου 1 ως εξής (εδώ θα έχετε μάθει και από άλλες διατάξεις ότι τα μικτά ορκωτά, τα δι



Οπότε επιλέγουμε την απάντηση Α.

Ερώτηση 4η

Οι διατάξεις του ΚΟΔΚΔΛ εφαρμόζονται στο Ελεγκτικό Συνέδριο:

Α. Πλήρως

Β. Μόνο εφόσον υπάρχει ρητή παραπομπή

Γ. Κατ’ αναλογία

Η σωστή απάντηση βρίσκεται στα κιτρινισμένα μέρη του άρθρου 1 ως εξής:



Οπότε επιλέγουμε την απάντηση Β.

Ερώτηση 5η

Ποια είναι τα τακτικά διοικητικά δικαστήρια σύμφωνα με τον ΚΟΔΚΔΛ;

Α. Πρωτοδικεία, εφετεία, Συμβούλιο της Επικρατείας

Β. Πρωτοδικεία, Πλημμελειοδικεία, εφετεία

Γ. Πρωτοδικεία, εφετεία

Η σωστή απάντηση βρίσκεται στα κιτρινισμένα μέρη του άρθρου 1 ως εξής:

Οπότε επιλέγουμε την απάντηση Γ.

Πάμε τώρα να δούμε ερωτήσεις από την επόμενη διάταξη της ύλης μας το άρθρο 2 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών προκειμένου να δείτε αν κατανοήσετε πώς να απαντάτε σωστά σε απλές (αρχικά) ερωτήσεις πολλαπλής. Στο τέλος των ερωτήσεων θα βρείτε τις απαντήσεις.

Άρθρο 2 (ίδρυση, συγχώνευση, κατάργηση, περιφέρεια και έδρα δικαστηρίων)

1. Η ίδρυση, η συγχώνευση και η κατάργηση πολιτικών, ποινικών και διοικητικών δικαστηρίων, η επέκταση ή ο περιορισμός της περιφέρειάς τους, η εν όλω ή εν μέρει μετατροπή τους σε δικαστικά γραφεία τηλεματικής ή η ίδρυση νέων τέτοιων δικαστικών γραφείων σε πόλεις, στις οποίες δεν λειτουργούν δικαστήρια, καθώς και η μεταβολή της έδρας τους γίνεται με προεδρικό διάταγμα ύστερα από γνώμη της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου ή του Συμβουλίου της Επικρατείας, αντίστοιχα. Στην Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας συμμετέχει χωρίς δικαίωμα ψήφου και ο Γενικός Επίτροπος της Επικρατείας των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων. Τα επηρεαζόμενα δικαστήρια, οι οικείες ενώσεις δικαστικών λειτουργών, οι οικείοι δικηγορικοί σύλλογοι και οι οικείες συνδικαλιστικές οργανώσεις των δικαστικών υπαλλήλων, αφού κληθούν δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Ολομέλειας, εκφράζουν τις απόψεις τους με γραπτό υπόμνημα, το οποίο κατατίθεται στη γραμματεία του Αρείου Πάγου ή του Συμβουλίου της Επικρατείας, κατά περίπτωση, τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Ολομέλειας. Η Ολομέλεια δύναται να καλεί σε ακρόαση εκπροσώπους των φορέων του προηγούμενου εδαφίου κατά τη συνεδρίασή της, εφόσον το κρίνει αναγκαίο. Ειδικώς, αν το ως άνω προεδρικό διάταγμα αφορά πρωτοδικείο ή διοικητικό πρωτοδικείο, απαιτείται, επιπλέον, απλή γνώμη της Ολομέλειας του εφετείου ή του διοικητικού εφετείου της περιφέρειάς του. Με το ίδιο προεδρικό διάταγμα ορίζεται και το δικαστήριο που εκδικάζει τις εκκρεμείς υποθέσεις.

2. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται κατά τη διαδικασία της παρ. 1, δύναται να οριστεί ως μεταβατική έδρα, έως ότου εκλείψει η αναγκαιότητα ορισμού μεταβατικών εδρών:

α. πρωτοδικείου και πλημμελειοδικείου, η έδρα άλλου δήμου ή κοινότητας,

β. [καταργήθηκε],

γ. εφετείου, η έδρα πρωτοδικείου και η παράλληλη έδρα πρωτοδικείου της περιφέρειάς του,

δ. διοικητικού εφετείου ή διοικητικού πρωτοδικείου, πόλη της περιφέρειάς του στην οποία έχει έδρα διοικητικό πρωτοδικείο ή πολιτικό ποινικό εφετείο ή πρωτοδικείο.

3. Ως δικαστικό γραφείο τηλεματικής νοείται ο απομακρυσμένος τόπος, ο οποίος λειτουργεί ως υπηρεσία του δικαστηρίου, με το οποίο συνδέεται με τη χρήση τεχνολογιών απομακρυσμένης σύνδεσης, για τη διεξαγωγή τηλεματικών συνεδριάσεων. Στο δικαστικό γραφείο τηλεματικής παρέχεται από το προσωπικό του δικαστηρίου, με τη χρήση των τεχνολογιών απομακρυσμένης σύνδεσης, προσωρινή και οριστική δικαστική προστασία και, γενικότερα, υπηρεσίες δικαιοσύνης, στις υποθέσεις που υπάγονται στην κατά τόπον αρμοδιότητα του γραφείου. Με το προεδρικό διάταγμα που προβλέπεται στην παρ. 1 ορίζονται η περιφέρεια, οι υποθέσεις της οποίας εκδικάζονται απομακρυσμένα στα δικαστικά γραφεία τηλεματικής, ο αριθμός των οργανικών θέσεων των δικαστικών υπαλλήλων που πρόκειται να υπηρετήσουν στα γραφεία αυτά, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

4. Για τη διατύπωση της γνώμης της Ολομέλειας των ανωτάτων δικαστηρίων της παρ. 1 συνεκτιμώνται ιδίως συγκεκριμένα στοιχεία που αναφέρονται: α) στον φόρτο εργασίας των υφιστάμενων ή των προς κατάργηση ή προς συγχώνευση δικαστηρίων και, ιδίως, στον αριθμό των εισερχόμενων υποθέσεων, β) στην ύπαρξη της κατάλληλης υποδομής για τη λειτουργία του υπό ίδρυση δικαστηρίου ή της μεταβατικής έδρας ή στην ανεπάρκεια της υποδομής του υπό συγχώνευση ή υπό κατάργηση δικαστηρίου ή της μεταβατικής έδρας, γ) στην αναλογία δικαστών δικαστικών υπαλλήλων, δ) στα δημογραφικά και γεωγραφικά δεδομένα κάθε περιοχής, καθώς και στην ύπαρξη δημόσιων ή άλλων υπηρεσιών που υποστηρίζουν το δικαιοδοτικό έργο, ε) σε οικονομικά δεδομένα της κάθε περιοχής και, ιδίως, στο επίπεδο επιχειρηματικότητάς της και στ) στην εισαγωγή νέων τεχνολογιών που επιτρέπουν την ηλεκτρονική κατάθεση δικογράφων, τις ηλεκτρονικές κοινοποιήσεις και τη διεξαγωγή τηλεσυνεδριάσεων και τηλεακροάσεων που περιορίζουν την ανάγκη φυσικής παρουσίας των διαδίκων και των δικηγόρων στα δικαστήρια.

5. Με το προεδρικό διάταγμα που προβλέπεται στην παρ. 2, ορίζονται οι ημέρες κατά τις οποίες συνεδριάζουν τα δικαστήρια στη μεταβατική τους έδρα, το τμήμα της περιφέρειας του οποίου οι υποθέσεις εκδικάζονται στη μεταβατική έδρα, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

6. Αν συντρέχουν ειδικοί λόγοι να μην εκδικαστεί ορισμένη υπόθεση στη μεταβατική έδρα, αυτή εισάγεται στην κύρια έδρα με αιτιολογημένη πράξη, αν η υπόθεση είναι ποινική, του αρμόδιου εισαγγελέα, και σε κάθε άλλη περίπτωση, του δικαστή που διευθύνει το δικαστήριο.

7. Η υπαγωγή υπόθεσης στη μεταβατική έδρα δεν ασκεί επίδραση στην τοπική αρμοδιότητα του δικαστηρίου.

8. Αν σπουδαίος λόγος επιβάλλει να συνεδριάζει το ποινικό εφετείο ή το μικτό ορκωτό εφετείο έξω από την έδρα του, ο δικαστής που διευθύνει το δικαστήριο, με πρόταση του εισαγγελέα, ορίζει, με αιτιολογημένη πράξη του, τον τόπο της συνεδρίασης μέσα στην περιφέρεια του εφετείου.

Ερώτηση 1η

Τι είναι «δικαστικό γραφείο τηλεματικής»;

Α. Υποκατάστημα του Υπουργείου Δικαιοσύνης με δικαιοδοσία

Β. Απομακρυσμένος τόπος που λειτουργεί ως υπηρεσία δικαστηρίου για τηλεματικές συνεδριάσεις

Γ. Ανεξάρτητο δικαστήριο χωρίς σύνθεση με άλλο

Ερώτηση 2η

Για να συνεδριάσει ποινικό εφετείο εκτός έδρας απαιτείται:

Α. Απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης

Β. Σύμφωνη γνώμη του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Δικαιοσύνης

Γ. Πρόταση του εισαγγελέα και αιτιολογημένη πράξη του

Ερώτηση 3η

Ποινικό εφετείο πρέπει να συνεδριάσει εκτός της έδρας του λόγω σπουδαίου λόγου. Ποιος ορίζει τον τόπο συνεδρίασης;

Α. Ο δικαστής που διευθύνει το δικαστήριο

Β. Ο εισαγγελέας εφετών

Γ. Η Ολομέλεια του εφετείου

Ερώτηση 4η

Έχει οριστεί μεταβατική έδρα, αλλά για συγκεκριμένη ποινική υπόθεση συντρέχουν ειδικοί λόγοι να μην εκδικαστεί εκεί. Ποιος αποφασίζει;

Α. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης

Β. Ο αρμόδιος εισαγγελέας με αιτιολογημένη πράξη του

Γ. Ο Πρόεδρος του Αρείου Πάγου

Ερώτηση 5η

Ποιο από τα παρακάτω δεν μπορεί να ρυθμιστεί με προεδρικό διάταγμα;

Α. Η συγχώνευση πολιτικών δικαστηρίων

Β. Η μετατροπή δικαστηρίων σε δικαστικό γραφείο τηλεματικής

Γ. Η οργανική σύνθεση των ανωτάτων δικαστηρίων

Ερώτηση 6η

Πρόκειται να συγχωνευτεί πρωτοδικείο. Ποια επιπλέον γνώμη απαιτείται;

Α. Η σύμφωνη γνώμη της βουλής

Β. Η απλή γνώμη της Ολομέλειας του οικείου εφετείου της περιφέρειας

Γ. Η γνώμη του Υπουργού Δικαιοσύνης

Ερώτηση 7η

Η «αναλογία δικαστών – δικαστικών υπαλλήλων»:

Α. Συνεκτιμάται ρητά από την Ολομέλεια των ανωτάτων δικαστηρίων

Β. Δεν ενδιαφέρει σε θέματα ίδρυσης/συγχώνευσης δικαστηρίων

Γ. Εξετάζεται μόνο αν ζητηθεί από δικηγορικό σύλλογο

Ερώτηση 8η

Στο δικαστικό γραφείο τηλεματικής παρέχεται:

Α. Μόνο προσωρινή δικαστική προστασία

Β. Προσωρινή και οριστική δικαστική προστασία και γενικότερα υπηρεσίες δικαιοσύνης

Γ. Μόνο ενημέρωση πολιτών (διοικητική εξυπηρέτηση)

Ερώτηση 9η

Για διοικητικό εφετείο ή διοικητικό πρωτοδικείο μεταβατική έδρα μπορεί να είναι:

Α. Πόλη της περιφέρειάς του όπου έχει έδρα διοικητικό πρωτοδικείο ή πολιτικό/ποινικό εφετείο ή πρωτοδικείο

Β. Μόνο η έδρα του Συμβουλίου της Επικρατείας

Γ. Οποιαδήποτε πόλη της χώρας, ανεξαρτήτως περιφέρειας

Ερώτηση 10η

Υπόθεση έχει υπαχθεί νόμιμα στη μεταβατική έδρα. Ένας διάδικος προβάλλει ένσταση τοπικής αναρμοδιότητας. Τι γίνεται;

Α. Η ένσταση είναι βάσιμη

Β. Η ένσταση απορρίπτεται

Γ. Η υπόθεση παραπέμπεται υποχρεωτικά στην κύρια έδρα

Σωστές απαντήσεις

1.Β (Άρθρο 2 παρ. 3 ΚΟΔΚΔΛ)

2.Γ (Άρθρο 2 παρ. 8 ΚΟΔΚΔΛ)

3.Α (Άρθρο 2 παρ. 8 ΚΟΔΚΔΛ)

4.Β (Άρθρο 2 παρ. 6 ΚΟΔΚΔΛ)

5.Γ (Άρθρο 2 παρ. 1 ΚΟΔΚΔΛ)

6.Β (Άρθρο 2 παρ. 1 ΚΟΔΚΔΛ)

7.Α (Άρθρο 2 παρ. 4 ΚΟΔΚΔΛ)

8.Β (Άρθρο 2 παρ. 3 ΚΟΔΚΔΛ)

9.Α (Άρθρο 2 παρ. 2 ΚΟΔΚΔΛ)

10.Β (Άρθρο 2 παρ. 7 ΚΟΔΚΔΛ)