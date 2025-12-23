Η απόφαση καλύπτει ένα ευρύ φάσμα εγκαταστάσεων ιδιωτικής χρήσης, όπως εργοταξιακά πρατήρια, πρατήρια εντός εμπορευματικών σταθμών, σταθμών ΚΤΕΛ, λιμενικών ζωνών και μαρινών κ.λπ.

Σε ισχύ τέθηκε η νέα κοινή υπουργική απόφαση που θεσπίζει το πλαίσιο για την υποχρεωτική ηλεκτρονική απογραφή των δεξαμενών υγρών καυσίμων και των συναφών εγκαταστάσεων στα πρατήρια παροχής καυσίμων και ενέργειας ιδιωτικής χρήσης.

Η απόφαση προβλέπει τη δημιουργία και λειτουργία ψηφιακού Μητρώου Δεξαμενών στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, μέσω του οποίου θα καταγράφονται αναλυτικά στοιχεία για τις δεξαμενές, τις αντλίες, τα ακροσωλήνια, τις άδειες λειτουργίας, καθώς και τα συστήματα παρακολούθησης εισροών – εκροών.

Σύμφωνα με το νέο καθεστώς, υπόχρεοι καταχώρισης είναι ο κάτοχος της άδειας λειτουργίας του ιδιωτικού πρατηρίου, ο διαπιστευμένος φορέας ογκομέτρησης και ο εγκαταστάτης του συστήματος εισροών – εκροών, οι οποίοι οφείλουν να αυθεντικοποιούνται με τους κωδικούς taxisnet. Η ηλεκτρονική απογραφή πραγματοποιείται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του Δημοσίου (gov.gr) και διαλειτουργεί με άλλα πληροφοριακά συστήματα της φορολογικής διοίκησης, εξασφαλίζοντας διασταυρώσεις και ελέγχους σε πραγματικό χρόνο.

Η απόφαση καλύπτει ένα ευρύ φάσμα εγκαταστάσεων ιδιωτικής χρήσης, όπως εργοταξιακά πρατήρια, πρατήρια εντός εμπορευματικών σταθμών, σταθμών ΚΤΕΛ, λιμενικών ζωνών και μαρινών, κέντρων αποθήκευσης και διανομής, καθώς και εγκαταστάσεις εφοδιασμού ιδιόκτητων ή μισθωμένων φορτηγών. Με την ολοκλήρωση της καταχώρισης, αποδίδεται μοναδικός αριθμός μητρώου στο πρατήριο και σε κάθε επιμέρους εξοπλισμό, ενώ ενεργοποιείται η αποστολή δεδομένων εισροών – εκροών προς την ΑΑΔΕ.

Για τα ήδη λειτουργούντα πρατήρια ιδιωτικής χρήσης προβλέπεται προθεσμία τριών μηνών από την έναρξη λειτουργίας της ψηφιακής εφαρμογής για την καταχώριση όλων των απαιτούμενων στοιχείων, ενώ για νέες άδειες τίθενται συγκεκριμένες προθεσμίες λίγων ημερών ανά στάδιο. Σε περίπτωση μεταβολών ή μεταβίβασης της εγκατάστασης, οι υπόχρεοι οφείλουν να επικαιροποιούν άμεσα τα στοιχεία, διαφορετικά διακόπτεται η αποστολή των δεδομένων.

Η εποπτεία και ο έλεγχος της ορθότητας των καταχωρίσεων ανατίθεται στις αρμόδιες Διευθύνσεις Μεταφορών των Περιφερειών, ενώ πρόσβαση στο Μητρώο έχουν, μεταξύ άλλων, ελεγκτικές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ, το Συντονιστικό Επιχειρησιακό Κέντρο για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου και υπηρεσίες των Υπουργείων Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος και Υποδομών. Στόχος του νέου συστήματος είναι η πλήρης χαρτογράφηση των δεξαμενών καυσίμων ιδιωτικής χρήσης, η ενίσχυση της διαφάνειας και ο αποτελεσματικότερος έλεγχος της διακίνησης καυσίμων, χωρίς επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού.