Αντιμέτωποι με βαρύτατες κατηγορίες είναι οι 13 συλληφθέντες για συμμετοχή στο κύκλωμα που εξαπατούσε τους οδηγούς, κλέβοντας τους στην αντλία των πρατηρίων υγρών καυσίμων με την εγκατάσταση παράνομου λογισμικού για να μπαίνει λιγότερο καύσιμο από αυτό που αναγραφόταν.

Σε βάρος των συλληφθέντων ασκήθηκε ποινική δίωξη από την Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας για σωρεία κακουργημάτων. Ειδικότερα τους απαγγέλθηκαν κατηγορίες κατά περίπτωση για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, ένταξη και συμμετοχή σε αυτή, διακεκριμένη απάτη κατά του ελληνικού δημοσίου και ιδιωτών άνω των 120 χιλιάδων ευρώ, αλλοίωση στο σύστημα εισροών- εκροών (κακ.), διακεκριμένη παράνομη κατοχή πυροβόλων όπλων, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, διακίνηση ναρκωτικών και παράνομη οπλοκατοχή.

Όλοι τους παραπέμφθηκαν να απολογηθούν σε ανακριτή, ενώ αναμένεται η έκδοση ενταλμάτων σύλληψης σε βάρος άλλων 5 προσώπων που περιλαμβάνονται στη δικογραφία και δεν έχουν συλληφθεί.