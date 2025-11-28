Οι μεγάλες επιχειρήσεις που υπερβαίνουν τους 500 εργαζομένους παραμένουν υποχρεωμένες να εφαρμόζουν τις νέες διατάξεις από τα οικονομικά έτη που ξεκινούν το 2024.

Ικανοποιώντας τα αιτήματα μια σειράς φορέων της αγοράς η κυβέρνηση επέφερε αλλαγές σε προθεσμίες και διατάξεις που αφορούν στη μετάβαση των επιχειρήσεων στο νέο σύστημα υποχρεωτικής υποβολής στοιχείων βιωσιμότητας.

Με τροπολογία που κατέθεσε η κυβέρνηση μετέθεσε τις ημερομηνίες έναρξης των υποχρεώσεων βιωσιμότητας για επιχειρήσεις που θεωρούνται οντότητες δημοσίου ενδιαφέροντος. Οι τροποποιήσεις ευθυγραμμίζονται με τις τελευταίες ευρωπαϊκές οδηγίες (CSRD), δίνοντας περισσότερο χρόνο προσαρμογής σε μεγάλες, μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις.

Βασική αλλαγή αποτελεί η παράταση των ημερομηνιών εφαρμογής του 5164/2024, τα οποία περιλαμβάνουν τις υποχρεώσεις κατάρτισης εκθέσεων βιωσιμότητας. Οι μεγάλες επιχειρήσεις που υπερβαίνουν τους 500 εργαζομένους παραμένουν υποχρεωμένες να εφαρμόζουν τις νέες διατάξεις από τα οικονομικά έτη που ξεκινούν το 2024. Όμως, οι υπόλοιπες μεγάλες επιχειρήσεις μεταφέρονται πλέον στο 2027, ενώ οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που είναι οντότητες δημοσίου ενδιαφέροντος εντάσσονται από το 2028. Η ίδια μετατόπιση ισχύει και για τις χρηματοοικονομικού τύπου οντότητες, όπως μικρά και μη πολύπλοκα ιδρύματα ή εξαρτημένες ασφαλιστικές επιχειρήσεις.

Για τους εκδότες κινητών αξιών, αντίστοιχες αλλαγές μεταθέτουν τις υποχρεώσεις του νόμου στα έτη 2027 και 2028, ανάλογα με το μέγεθος και τη θέση τους σε όμιλο. Έτσι, αποφεύγεται η ταυτόχρονη επιβάρυνση μεγάλου αριθμού επιχειρήσεων με νέες απαιτήσεις.

Σημαντικό νέο στοιχείο αποτελεί άρθρο που εισάγει μεταβατική ρύθμιση έως το 2030 για θυγατρικές ομίλων με μητρικές σε τρίτες χώρες. Δίνεται η δυνατότητα αυτές οι θυγατρικές να δημοσιεύουν ενιαία ενοποιημένη έκθεση βιωσιμότητας που καλύπτει όλες τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις του ομίλου, αποφεύγοντας πολλαπλές και αντικρουόμενες υποχρεώσεις.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Παράλληλα, αναδιατυπώνεται ο ορισμός των «οντοτήτων δημοσίου ενδιαφέροντος». Στον νέο ορισμό περιλαμβάνονται πλέον δημόσιες επιχειρήσεις, μεγάλες εταιρείες που υπάγονται στο παράρτημα των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων, καθώς και ανώνυμες εταιρείες όπου το Δημόσιο κατέχει την απόλυτη πλειοψηφία.

Τέλος, εκσυγχρονίζονται διατάξεις του νόμου 4548/2018 σχετικά με τις ενοποιημένες εκθέσεις βιωσιμότητας και τις απαλλαγές θυγατρικών, προσαρμόζοντας το εθνικό πλαίσιο στις απαιτήσεις της νέας ευρωπαϊκής οδηγίας.