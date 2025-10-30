Ο υπουργός αναφέρθηκε εκτενώς στις εκθέσεις Λέτα και Ντράγκι, τονίζοντας ότι η Ευρώπη οφείλει να κάνει αποφασιστικά βήματα για ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς της.

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης εξέφρασε την πεποίθηση ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις μπορούν να αναδειχθούν σε πρωταγωνίστριες της ευρωπαϊκής και διεθνούς αγοράς, μιλώντας στο συνέδριο της «Ναυτεμπορικής». Όπως σημείωσε, η Ελλάδα έχει πλέον πετύχει σημαντικές δημοσιονομικές και ψηφιακές κατακτήσεις, ωστόσο απαιτείται συνέχιση των μεταρρυθμίσεων και αξιοποίηση των ευκαιριών στην ενιαία ευρωπαϊκή αγορά.

Ο υπουργός αναφέρθηκε εκτενώς στις εκθέσεις Λέτα και Ντράγκι, τονίζοντας ότι η Ευρώπη οφείλει να κάνει αποφασιστικά βήματα για ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς της. Στο πλαίσιο αυτό, η Ελλάδα μπορεί να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο, εφόσον αξιοποιήσει τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα. «Η Ευρώπη δεν χρειάζεται 27 ξεχωριστά επιτυχημένα οικονομικά μοντέλα, αλλά μια πραγματικά ενιαία αγορά που θα αναδείξει ευρωπαϊκούς πρωταθλητές», ανέφερε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας ότι και οι ελληνικές επιχειρήσεις έχουν τις προϋποθέσεις να ενταχθούν σε αυτό το περιβάλλον.

Παρά τις θετικές εξελίξεις, ο κ. Πιερρακάκης παραδέχθηκε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές προκλήσεις, όπως η αύξηση της παραγωγικότητας, η ενίσχυση των επενδύσεων και η περαιτέρω άνοδος των εξαγωγών. Τόνισε ότι στόχος είναι να παγιωθούν οι θετικές αλλαγές και να μη χαθούν οι κατακτήσεις των τελευταίων ετών. Αναφερόμενος στις πρωτοβουλίες που αναμένονται το επόμενο διάστημα, μίλησε για αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας και προώθηση κλαδικών πολιτικών που θα απελευθερώσουν αναπτυξιακές δυνατότητες.

Κλείνοντας, ο υπουργός υπενθύμισε την ανάγκη διατήρησης της συλλογικής μνήμης γύρω από την οικονομική κρίση και την πορεία εξόδου από αυτήν, υπογραμμίζοντας ότι η πρόοδος της χώρας αποτελεί αποτέλεσμα «ιδρώτα και αίματος» του ελληνικού λαού. «Έχουμε πετύχει πολλά, μπορούμε να πετύχουμε πολλά περισσότερα, αλλά δεν πρέπει να ανατρέψουμε όσα κερδίσαμε. Οφείλουμε να χτίσουμε πάνω στα κεκτημένα», τόνισε.