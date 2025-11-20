Αλλαγές αναμένονται από την 1η Δεκεμβρίου για όλες τις επιχειρήσεις λιανικής καθώς καθίσταται πλέον υποχρεωτική η αποδοχή πληρωμή και με το σύστημα IRIS.

Από την Δευτέρα 1η Δεκεμβρίου καθίσταται υποχρεωτική για τις επιχειρήσεις να δέχονται πληρωμές μέσω και του συστήματων IRIS. Οι επιχειρήσεις που δεν συμμορφωθούν με την συγκεκριμένη οδηγία θα πρέπει να γνωρίζουν οτι θα αντιμετωπίσουν μεγάλα πρόστιμα.

Η ΑΑΔΕ έχει ήδη ολοκληρώσει το κανονιστικό πλαίσιο για τη διασύνδεση των ταμειακών συστημάτων με τη Φορολογική Διοίκηση, ενσωματώνοντας τις άμεσες πληρωμές (Instant Payments) στην καθημερινότητα των συναλλαγών. Έτσι, από την 1η Δεκεμβρίου, οι καταναλωτές θα μπορούν μέσω POS να επιλέγουν τον τρόπο πληρωμής. Εάν επιλέγουν IRIS, το σύστημα θα παράγει έναν μοναδικό QR κωδικό, τον οποίο ο πελάτης θα «σκανάρει» ώστε να ολοκληρώσει και να επιβεβαιώσει τη συναλλαγή.

Η υποχρέωση αποδοχής πληρωμών μέσω IRIS αφορά όλες τις επιχειρήσεις λιανικής και παρόχους υπηρεσιών που συναλλάσσονται με ιδιώτες. Στόχος είναι κάθε πληρωμή — είτε μέσω κάρτας είτε μέσω IRIS— να οδηγεί αυτομάτως σε έκδοση απόδειξης από το ταμειακό σύστημα και σε άμεση ενημέρωση της Φορολογικής Διοίκησης.

Πρόστιμα και κυρώσεις

Οι επιχειρήσεις που δεν αναβαθμίσουν ή δεν διασυνδέσουν τα συστήματα POS και IRIS με την ΑΑΔΕ θα αντιμετωπίζουν πρόστιμα 200.000 ευρώ, τα οποία αυξάνονται σε 300.000 ευρώ σε περίπτωση υποτροπής εντός πενταετίας.

Επιπλέον, οι επιχειρήσεις που δεν ολοκληρώνουν τις υποχρεωτικές αναβαθμίσεις POS μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες θα χάνουν τη δήλωση συμμόρφωσης και θα επιβαρύνονται με πρόστιμο 100.000 ευρώ. Αν έχουν αναβαθμιστεί μόνο κάποια από τα τερματικά EFT/POS που είναι δηλωμένα στο Μητρώο Μέσων Πληρωμών, τότε επιβάλλεται πρόστιμο 500 ευρώ για κάθε τερματικό που παραμένει μη αναβαθμισμένο — με εξαίρεση περιπτώσεις όπου υπάρχει αποδεδειγμένη μη υπαιτιότητα.

Για τις επιχειρήσεις που υποχρεούνται ή ήδη χρησιμοποιούν τερματικά Ηλεκτρονικής Μεταφοράς Κεφαλαίων στο Σημείο Πώλησης και δεν συμμορφώνονται με τις τεχνικές απαιτήσεις ή δεν αποδέχονται πληρωμές IRIS, προβλέπονται πρόστιμα 10.000 ευρώ για όσες τηρούν απλογραφικά βιβλία και 20.000 ευρώ για όσες τηρούν διπλογραφικά. Τα πρόστιμα μειώνονται κατά 50% για επιχειρήσεις σε οικισμούς έως 5.000 κατοίκους και σε νησιά με πληθυσμό κάτω των 3.100 κατοίκων, εκτός όσων έχουν χαρακτηριστεί τουριστικοί προορισμοί.