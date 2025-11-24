Στους δικαιούχους του επιδόματος 250 ευρώ αλλά και στην δημόσια κλήρωση για τους δικαιούχους των επιδομάτων αναφέρθηκε η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου.

Το επίδομα 250 ευρώ πληρώνεται σήμερα το απόγευμα σε πάνω από 1 εκατ. συνταξιούχους ενώ το απόγευμα της Πέμπτης αναμένεται να πληρωθούν το επίδομα ΑμεΑ και ανασφάλιστοι υπερήλικες μέσω ΟΠΕΚΑ.

Για το σύνολο των κοινωνικών πολιτικών που βρίσκονται σε εξέλιξη μίλησε το πρωί της Δευτέρας (24/11/2025) η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, σε εκπομπή του ΑΝΤ1.

Η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, ανακοίνωσε ότι το απόγευμα της Πέμπτης 27 Νοεμβρίου θα πιστωθεί η έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 250 ευρώ σε 250.000 άτομα με αναπηρία και 35.000 ανασφάλιστους υπερήλικες, μέσω του ΟΠΕΚΑ. Όπως τόνισε, πρόκειται για μια στοχευμένη παρέμβαση ενίσχυσης των πιο ευάλωτων συμπολιτών μας, ανθρώπων που συχνά δεν διαθέτουν κανένα άλλο δίχτυ προστασίας.

Την ίδια ημέρα θα πραγματοποιηθεί η δημόσια κλήρωση για τα 1.000 ευρώ σε 8.500 συμπολίτες μας που πραγματοποίησαν ηλεκτρονικές συναλλαγές με την προπληρωμένη κάρτα τους κατά την περίοδο χρήσης της.

«Κινητροδοτούμε τους δικαούχους των καρτών να χρησιμοποιούν πάνω από το υποχρεωτικό 50% του ποσού με την κάρτα τους, προκειμένου να συλλέγουν λαχνούς και να αυξάνουν τις πιθανότητες να κληρωθούν για τα 1.000 ευρώ», είπε η Δόμνα Μιχαηλίδου.

Αναφερόμενη στην πλαστική Κάρτα Αναπηρίας, η Υπουργός τόνισε ότι η διαδικασία απόκτησης της κάρτας έχει ξεκινήσει. Τα άτομα με αναπηρία μπορούν να υποβάλουν αίτηση στην Εθνική Πύλη Αναπηρίας (epan.gov.gr) και στη συνέχεια, η κάρτα θα αποστέλλεται εντός δύο εβδομάδων με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση που θα δηλώσει ο δικαιούχος. Η κάρτα αναγνωρίζεται σε όλη την Ευρώπη και δίνει στο άτομο με αναπηρία πρόσβαση σε όλα τα μέσα του ΟΑΣΑ, ενώ λειτουργεί ως δικαιολογητικό για μηδενικό ή μειωμένο εισιτήριο στα υπόλοιπα μέσα μεταφοράς. «Πρόκειται για "κάρτα αξιοπρέπειας", διότι πολλές αναπηρίες δεν είναι ορατές — δεν κυκλοφορούν όλοι οι άνθρωποι με αναπηρία με λευκό μπαστούνι ή αμαξίδιο», είπε η Υπουργός.

Αναφορικά με το Στεγαστικό, τόνισε ότι με τα προγράμματα Σπίτι μου 1 & 2, έχουν ήδη αποκτήσει ή έχουν εγκριθεί για να αποκτήσουν σπίτι περισσότεροι από 30.000 συμπολίτες μας με μηνιαία δόση χαμηλότερη από το ενοίκιο που θα πλήρωναν. «Για πρώτη φορά οι Ευρωπαίοι επέτρεψαν την ένταξη στεγαστικών δαπανών στο ΕΣΠΑ και που έγινε χάρη και στην πίεση που άσκησε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης», είπε.

Σημείωσε ότι η απορρόφηση του προγράμματος «Σπίτι Μου 2» έχει ήδη φτάσει στο 67%. Για να αυξηθεί όμως περισσότερο, παρατείνεται μέχρι και το τέλος Μαΐου η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών, ενώ διευρύνονται και τα εισοδηματικά όρια.

Η Υπουργός σημείωσε ότι βγήκαν ξανά στην αγορά ακίνητα που έμεναν κλειστά για χρόνια, γεγονός που έχει συγκρατήσει τις τιμές των ακινήτων.

Για το δυστύχημα στο Παγκράτι και τις ΣΥΔ

Η Δόμνα Μιχαηλίδου εξέφρασε τη βαθιά λύπη της για την τραγωδία στο Παγκράτι και βεβαίωσε ότι από την πρώτη στιγμή οι συναρμόδιοι Υπουργοί παρακολουθούν στενά την υπόθεση, σε συνεργασία με τις υγειονομικές και κοινωνικές υπηρεσίες, ώστε να διασφαλιστεί η άμεση και ολοκληρωμένη στήριξη της 32χρονης γυναίκας με αναπηρία.

Η 32χρονη μεταφέρθηκε στο Αιγινήτειο, όπου πραγματοποιήθηκαν όλες οι απαραίτητες εξετάσεις, και στη συνέχεια αναμένεται να μεταφερθεί σε δομή στο Κορωπί. Παράλληλα θα διερευνηθεί αν μπορεί να οριστεί συμπαραστάτης.

Η Υπουργός επανέλαβε την τεράστια σημασία των Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης, σημειώνοντας ότι αποτελούν «την απάντηση στην αγωνία κάθε γονέα για το τι θα γίνει το παιδί του όταν εκείνος φύγει από τη ζωή. Δεν γίνεται η κοινωνία να εναντιώνεται στη δημιουργία ΣΥΔ. Πρόκειται για δομές που εξασφαλίζουν αξιοπρέπεια και ασφάλεια σε συνανθρώπους μας που το έχουν πραγματικά ανάγκη».