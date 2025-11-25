Χτες πληρώθηκε η πρώτη δόση για το επίδομα 250 ευρώ σε πάνω από 1 εκατ. συνταξιούχους, το απόγευμα την Πέμπτης θα πληρωθεί η δεύτερη δόση ενώ την ίδια μέρα το απόγευμα αναμένεται να πληρωθεί και η επιστροφή ενοικίου.

Αν και η επίσημη ημέρα πληρωμής είναι η Παρασκευή, η πίστωση της επιστροφής ενοικίου θα ξεκινήσει από την Πέμπτη το απόγευμα μαζί με τους τελευταίους δικαιούχους του ΟΠΕΚΑ που αναμένεται να λάβουν το επίδομα 250 ευρώ.

Όσον αφορά την επιστροφή ενοικίου, ωφελούμενοι θα είναι περίπου ένα εκατομμύριο νοικοκυριά, με το ποσό της ενίσχυσης να φθάνει έως και τα 800 ευρώ - προσαυξημένο κατά 50 ευρώ για κάθε παιδί που θεωρείται εξαρτώμενο μέλος.

Η ενίσχυση αφορά όσους κατέβαλαν ενοίκιο μέσα στο 2024, είτε για κύρια είτε για φοιτητική κατοικία.

Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, για την καταβολή της ενίσχυσης δεν απαιτείται αίτηση ή η προσκόμιση επιπλέον δικαιολογητικών, καθώς όλα τα απαραίτητα στοιχεία αντλούνται αυτόματα από τις δηλώσεις μίσθωσης και τις φορολογικές δηλώσεις ενοικιαστών και εκμισθωτών.

Προϋποθέσεις για επιστροφή ενοικίου

Για την επιστροφή ενοικίου, η κυβέρνηση έχει θέσει εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, ως εξής:

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Εισοδηματικά κριτήρια

Άγαμος: έως 20.000 ευρώ

Ζευγάρι χωρίς παιδιά: έως 28.000 ευρώ

Ζευγάρι με 1 παιδί: έως 32.000 ευρώ

Ζευγάρι με 2 παιδιά: έως 36.000 ευρώ

Για κάθε επιπλέον ανήλικο προστίθενται 4.000 ευρώ

Περιουσιακά κριτήρια

Άγαμος: έως 120.000 ευρώ αξία ακίνητης περιουσίας

Έγγαμος χωρίς παιδιά: έως 140.000 ευρώ

Με 1 παιδί: έως 160.000 ευρώ

Με 2 παιδιά: έως 180.000 ευρώ

«Κλειδί» για την πληρωμή το μισθωτήριο στην ΑΑΔΕ

Για την ομαλή πληρωμή της ενίσχυσης, θα πρέπει να έχει υποβληθεί στην ΑΑΔΕ η Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης («μισθωτήριο»), ενώ ο αριθμός της δήλωσης πρέπει να έχει δηλωθεί και στη φορολογική δήλωση έτους 2024 (έντυπο Ε1, Πίνακας 6).

Αν ο αριθμός του μισθωτηρίου δεν έχει δηλωθεί στο Ε1, η ΑΑΔΕ πραγματοποιεί διασταυρώσεις.

Εφόσον τα στοιχεία ταυτοποιηθούν μέσω του δηλωθέντος αριθμού παροχής ρεύματος, η ενίσχυση θα καταβληθεί κανονικά.

Πότε και πού κατατίθενται δικαιολογητικά

Εφόσον δεν λάβουν την επιστροφή ενοικίου, οι δικαιούχοι μπορούν έως τις 31/12/2025 να υποβάλουν ψηφιακά μέσω της εφαρμογής «Τα Αιτήματά μου» στην πύλη myAADE (myaade.gov.gr) τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Αυτά είναι:

μισθωτήριο,

βεβαίωση σπουδών,

αποδεικτικά τραπέζης για την καταβολή του ενοικίου.

Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία παραλαβής της φορολογικής δήλωσης, ώστε η ενίσχυση να καταβληθεί μεταγενέστερα.

Για επιπλέον πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην υπηρεσία my1521 της ΑΑΔΕ:

Τηλεφωνικά στο 1521, καθημερινές 07:00–20:00

Ψηφιακά μέσω my1521, με θέμα: Κοινωνική Πολιτική > Επιδόματα > Στεγαστικά προγράμματα > Επιστροφή Ενοικίου, διαθέσιμο 24/7