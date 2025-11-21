Στο 9μηνο, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις ανήλθαν σε 20,13 δισ. ευρώ, ενισχυμένες από τη μεγαλύτερη μέση δαπάνη ανά ταξίδι και την αύξηση της εισερχόμενης κίνησης.

Το ταξιδιωτικό ισοζύγιο της Ελλάδας κατέγραψε πλεόνασμα 3,14 δισ. ευρώ τον Σεπτέμβριο του 2025 και 17,48 δισ. ευρώ στο 9μηνο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος. Παρά τη θετική πορεία του ισοζυγίου, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις τον Σεπτέμβριο υποχώρησαν κατά 3,6%, αν και συνολικά στο 9μηνο ενισχύθηκαν κατά 9%. Την ίδια στιγμή, η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση κινήθηκε ανοδικά τόσο σε μηνιαίο όσο και σε 9μηνο επίπεδο.

Τον Σεπτέμβριο, το πλεόνασμα του ταξιδιωτικού ισοζυγίου μειώθηκε κατά 6,7% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024, καθώς οι εισπράξεις διαμορφώθηκαν στα 3,42 δισ. ευρώ, ενώ οι πληρωμές αυξήθηκαν καταγράφοντας άλμα 53,6%. Η μείωση των εισπράξεων αποδίδεται στην πτώση της μέσης δαπάνης ανά ταξίδι κατά 7,8%, στα 573,8 ευρώ, παρά την άνοδο της εισερχόμενης κίνησης κατά 3,6%. Οι καθαρές εισπράξεις από ταξιδιωτικές υπηρεσίες υπεραντιστάθμισαν για ακόμη έναν μήνα το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών.

Στο 9μηνο, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις ανήλθαν σε 20,13 δισ. ευρώ, ενισχυμένες από τη μεγαλύτερη μέση δαπάνη ανά ταξίδι και την αύξηση της εισερχόμενης κίνησης. Οι πληρωμές αυξήθηκαν κατά 28,4%, φτάνοντας τα 2,65 δισ. ευρώ. Η συμβολή του τουρισμού στην κάλυψη του ελλείμματος των αγαθών παραμένει καθοριστική: οι καθαρές εισπράξεις από ταξιδιωτικές υπηρεσίες αντιστάθμισαν πάνω από το 70% του ελλείμματος και σχεδόν το 90% του συνόλου των καθαρών εισπράξεων από υπηρεσίες.

Αναφορικά με τη σύνθεση των εισπράξεων, τον Σεπτέμβριο καταγράφηκε σημαντική πτώση από κατοίκους της Ε.Ε. (-10,2%), κυρίως από τη ζώνη του ευρώ (-13%). Σημαντική υποχώρηση σημείωσαν οι εισπράξεις από τη Γερμανία (-28,3%), ενώ αυξήθηκαν από τη Γαλλία (+20%) και την Ιταλία (+42,5%). Από τις λοιπές αγορές, το Ηνωμένο Βασίλειο κατέγραψε άνοδο 27,4%, ενώ οι εισπράξεις από τις ΗΠΑ μειώθηκαν κατά 19,5%. Δεν σημειώθηκαν εισπράξεις από τη Ρωσία.

Στο 9μηνο, οι εισπράξεις από κατοίκους της Ε.Ε. αυξήθηκαν κατά 5,6% και από τις λοιπές χώρες κατά 12,7%. Η Γερμανία εμφάνισε οριακή πτώση 0,8%, ενώ Γαλλία, Ιταλία, Ηνωμένο Βασίλειο και ΗΠΑ κινήθηκαν ανοδικά. Οι εισπράξεις από τη Ρωσία διαμορφώθηκαν στα 22,6 εκατ. ευρώ.

Η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση τον Σεπτέμβριο αυξήθηκε κατά 3,6%, φθάνοντας τα 5,68 εκατ. ταξιδιώτες. Η κίνηση μέσω αεροδρομίων ενισχύθηκε κατά 5,1% και μέσω χερσαίων συνόρων κατά 1,9%. Οι επισκέπτες από τη ζώνη του ευρώ κατέγραψαν ισχυρή άνοδο 14,1%, ενώ όσοι προέρχονται από την Ε.Ε. εκτός ευρώ μειώθηκαν κατά 12,6%. Από τις σημαντικές αγορές, Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, Ηνωμένο Βασίλειο και ΗΠΑ κατέγραψαν αξιοσημείωτες αυξήσεις. Όπως και στις εισπράξεις, δεν σημειώθηκε κίνηση από τη Ρωσία.

Στο 9μηνο, η εισερχόμενη κίνηση ανήλθε σε 31,6 εκατ. ταξιδιώτες, αυξημένη κατά 4%. Η άνοδος καταγράφεται τόσο στην κίνηση μέσω αεροδρομίων όσο και μέσω των οδικών συνόρων, ενώ η αύξηση από τις χώρες εκτός Ε.Ε. (+9,3%) ήταν υψηλότερη από εκείνη των χωρών της Ε.Ε. (+0,8%). Γερμανία, Ιταλία, Ηνωμένο Βασίλειο και ΗΠΑ κατέγραψαν ενίσχυση, ενώ η Γαλλία εμφάνισε μικρή υποχώρηση. Η κίνηση από τη Ρωσία διαμορφώθηκε σε 20,5 χιλ. ταξιδιώτες.