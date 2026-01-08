Διαμαρτυρία στο Σύνταγμα κατά του νομοσχεδίου για τις ένοπλες δυνάμεις.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έχουν τεθεί σε ισχύ στο Σύνταγμα, όπου στρατιωτικοί πραγματοποιούν συγκέντρωση διαμαρτυρίας.

Εν ενεργεία και απόστρατοι υπαξιωματικοί και αξιωματικοί των ενόπλων δυνάμεων έχουν συγκεντρωθεί μπροστά από τη Βουλή. Λόγω της διαμαρτυρίας έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Αμαλίας.

Οι στρατιωτικοί διαμαρτύρονται για το νομοσχέδιο του υπουργείου Άμυνας με τίτλο «Χάρτης Μετάβασης των Ενόπλων Δυνάμεων στη Νέα Εποχή», το οποίο συζητείται στην Ολομέλεια της Βουλής.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Φωτογραφίες: EUROKINISSI/ ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ