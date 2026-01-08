Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έχουν τεθεί σε ισχύ στο Σύνταγμα, όπου στρατιωτικοί πραγματοποιούν συγκέντρωση διαμαρτυρίας.
Εν ενεργεία και απόστρατοι υπαξιωματικοί και αξιωματικοί των ενόπλων δυνάμεων έχουν συγκεντρωθεί μπροστά από τη Βουλή. Λόγω της διαμαρτυρίας έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Αμαλίας.
Οι στρατιωτικοί διαμαρτύρονται για το νομοσχέδιο του υπουργείου Άμυνας με τίτλο «Χάρτης Μετάβασης των Ενόπλων Δυνάμεων στη Νέα Εποχή», το οποίο συζητείται στην Ολομέλεια της Βουλής.
Φωτογραφίες: EUROKINISSI/ ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ