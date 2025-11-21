Την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου και ώρα 23:59, ολοκληρώνεται η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων από τους Φορείς του Υπουργείου Υγείας που έχουν ενταχθεί στο «Πρόγραμμα επιχορήγησης για την απασχόληση ανέργων ηλικίας 55 ετών και άνω», σύμφωνα με την 28286/450/20-06-2017 (Β’ 2307) ΚΥΑ, όπως ισχύει.
Η διαδικασία αφορά συμμετοχή στο «Ειδικό πρόγραμμα στον δημόσιο τομέα της υγείας για την πρόσληψη 1.300 ανέργων ηλικίας 55+», το οποίο στοχεύει:
- στη στήριξη της απασχόλησης σε μία ηλικιακή ομάδα με υψηλότερους δείκτες ανεργίας
- στην ενίσχυση των δημόσιων δομών υγείας με προσωπικό
- στη βελτίωση της παροχής υπηρεσιών προς τους πολίτες.
Οι Φορείς που δεν έχουν ολοκληρώσει την αίτησή τους καλούνται να το πράξουν εγκαίρως, αποκλειστικά μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας.