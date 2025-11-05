Το Dnews.gr παρουσιάσει με τη μοφή ερωτήσεων - απαντήσεων όλα όσα πρέπει να ξέρετε για την υποβολή αιτήσεων του επιδόματος θέρμανσης:

Τη Δευτέρα 10 Νοεμβρίου ανοίγει η πλατφόρμα της ΑΑΔΕ για την υποβολή αιτήσεων του επιδόματος θέρμανσης, δίνοντας το έναυσμα για την επίσημη έναρξη της φετινής διαδικασίας ενίσχυσης των νοικοκυριών ενόψει του χειμώνα.

Το επίδομα, το οποίο αφορά την περίοδο 2025-2026, στοχεύει στην ελάφρυνση του ενεργειακού κόστους για χιλιάδες πολίτες, ειδικά σε μια περίοδο που οι ανάγκες θέρμανσης παραμένουν αυξημένες και οι τιμές της ενέργειας εξακολουθούν να διαμορφώνονται σε υψηλά επίπεδα. Με εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, αλλά και διαφοροποίηση ανάλογα με τις κλιματικές ανάγκες κάθε περιοχής, το μέτρο επιχειρεί να στηρίξει στοχευμένα όσους βρίσκονται σε πραγματική ανάγκη.

Οι δικαιούχοι θα μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα σε διαφορετικές μορφές καυσίμων, ενώ η προκαταβολή του επιδόματος για όσους υποβάλουν εγκαίρως την αίτηση αποτελεί σημαντική ανάσα ενόψει των πρώτων χειμερινών εξόδων.

1. Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις για το επίδομα θέρμανσης;

1. Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις για το επίδομα θέρμανσης;

Οι αιτήσεις ανοίγουν τη Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2025 και η πλατφόρμα θα είναι διαθέσιμη στην υπηρεσία myΘέρμανση μέσω myAADE.

2. Ποιοι μπορούν να πάρουν το επίδομα;

Δικαίωμα έχουν τα νοικοκυριά που χρησιμοποιούν θέρμανση με πετρέλαιο, φυσικό αέριο, υγραέριο, καυσόξυλα, πέλετ, τηλεθέρμανση ή ηλεκτρική ενέργεια και πληρούν τα οικονομικά και περιουσιακά κριτήρια.

Παράδειγμα: Ζευγάρι με δύο παιδιά που θερμαίνει το σπίτι με φυσικό αέριο και πληροί τα εισοδηματικά/περιουσιακά όρια δικαιούται το επίδομα.

3. Ποια είναι τα εισοδηματικά όρια;

Για μονομελές νοικοκυριό το εισόδημα πρέπει να είναι έως 16.000 ευρώ και για ζευγάρι έως 24.000 ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε παιδί. Για μονογονεϊκή οικογένεια το όριο είναι 29.000 ευρώ, με επιπλέον 5.000 ευρώ για κάθε παιδί μετά το πρώτο. Τα έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις 80.000 ευρώ.

Παράδειγμα: Μονογονεϊκή οικογένεια με δύο παιδιά: 29.000 + 5.000 = 34.000 ευρώ ανώτατο εισόδημα.

4. Τι ισχύει για την περιουσία;

Η αξία της ακίνητης περιουσίας πρέπει να είναι έως 200.000 ευρώ για άγαμους και έως 260.000 ευρώ για ζευγάρι ή μονογονεϊκή οικογένεια, με προσαύξηση 40.000 ευρώ για κάθε παιδί.

Παράδειγμα: Ζευγάρι με ένα παιδί: 260.000 + 40.000 = 300.000 ευρώ μέγιστη αξία ακίνητης περιουσίας.

5. Πόσο είναι το επίδομα;

Το ποσό κυμαίνεται από 100 έως 800 ευρώ, ενώ σε ορεινές και ιδιαίτερα ψυχρές περιοχές μπορεί να φτάσει έως 1.200 ευρώ.

Παράδειγμα: Κάτοικος ορεινού χωριού στο Καρπενήσι μπορεί να λάβει υψηλότερο επίδομα από κάτοικο Αθηνών λόγω κλιματικών συνθηκών.

6. Ποιες αγορές καυσίμων καλύπτονται και πότε;

Οι αγορές πρέπει να γίνουν από 1 Οκτωβρίου 2025 έως 31 Μαρτίου 2026. Για πετρέλαιο θέρμανσης ισχύει από 15 Οκτωβρίου 2025, ενώ για ξύλα και πέλετ από 1 Ιουνίου 2025. Απαιτείται αγορά συνολικής αξίας διπλάσιας του επιδόματος.

Παράδειγμα: Αν δικαιούται 300 ευρώ, θα πρέπει να αγοράσει καύσιμα αξίας τουλάχιστον 600 ευρώ.

7. Πότε θα πληρωθεί το επίδομα;

Οι πληρωμές θα γίνουν σε τρεις δόσεις: έως 23 Δεκεμβρίου 2025 για όσους δηλώσουν εγκαίρως, έως 29 Μαΐου 2026 για τις υπόλοιπες αγορές, και έως 31 Ιουλίου 2026 για φυσικό αέριο και τηλεθέρμανση.

Παράδειγμα: Αν κάποιος καταθέσει αίτηση στις 3 Δεκεμβρίου 2025, μπορεί να λάβει προκαταβολή πριν τα Χριστούγεννα.

8. Πώς γίνεται η αίτηση;

Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο myΘέρμανση μέσα από την πύλη myAADE. Ο δικαιούχος δηλώνει τα στοιχεία θέρμανσης, την κατοικία και τον τραπεζικό λογαριασμό (IBAN) στον οποίο θα γίνει η κατάθεση.

Παράδειγμα: Μισθωτής κατοικίας δηλώνει την κύρια κατοικία και τον ΑΦΜ του ιδιοκτήτη όπως εμφανίζονται στο Ε1 και στο μισθωτήριο του Taxisnet.