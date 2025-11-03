Ο διοικητής της ΤτΕ υπογράμμισε επίσης ότι η χρηματοοικονομική εκπαίδευση δεν περιορίζεται πλέον στην ακαδημαϊκή κοινότητα, αλλά αποτελεί ζήτημα διά βίου μάθησης για όλους τους πολίτες.

Την πεποίθηση ότι η ελληνική οικονομία βρίσκεται σε «δυναμική πορεία» εξέφρασε ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννης Στουρνάρας, κατά τον χαιρετισμό του στη «Συνάντηση Εργασίας @ξία», η οποία πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα της ΤτΕ. Ο κεντρικός τραπεζίτης υπογράμμισε πως, σε μια περίοδο «τεράστιων και διαρθρωτικών αλλαγών», η Τράπεζα της Ελλάδος συνεχίζει να επενδύει στη χρηματοοικονομική παιδεία, προκειμένου να ενισχύσει την κατανόηση των πολιτών γύρω από τις σύγχρονες οικονομικές εξελίξεις και τα χρηματοπιστωτικά εργαλεία.

Ο κ. Στουρνάρας επισήμανε ότι η κεντρική τράπεζα «είναι πάντα θετική σε εποικοδομητικές συνέργειες», ειδικά όταν αυτές συνδέονται με την καλλιέργεια της χρηματοοικονομικής συνείδησης, την οποία χαρακτήρισε δημόσιο αγαθό. Όπως σημείωσε, η Τράπεζα της Ελλάδος έχει ενισχύσει τα τελευταία χρόνια τις δράσεις που απευθύνονται κυρίως στις νεότερες γενιές, προωθώντας εκπαιδευτικό υλικό, βιβλία, ψηφιακές πλατφόρμες και μουσειοπαιδαγωγικά προγράμματα που στόχο έχουν να μυήσουν τους πολίτες στις βασικές αρχές της οικονομικής διαχείρισης και των σύγχρονων χρηματοοικονομικών συναλλαγών.

Στο πλαίσιο αυτό, υπενθύμισε ότι από το 2022 η ΤτΕ έχει αναλάβει τον ρόλο του εθνικού συντονιστή της διεθνούς πρωτοβουλίας του ΟΟΣΑ «Global Money Week», καλώντας τους συμμετέχοντες να συμβάλουν ενεργά στην επόμενη διοργάνωση, που θα πραγματοποιηθεί τον Μάρτιο του επόμενου έτους.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην ανάγκη προστασίας των πολιτών από σύγχρονες μορφές οικονομικής εξαπάτησης, όπως οι ηλεκτρονικές απάτες και οι ψευδείς επενδυτικές ευκαιρίες. Όπως τόνισε, σχετικές ενημερωτικές καμπάνιες της Τράπεζας έχουν ήδη γνωρίσει σημαντική απήχηση, συμβάλλοντας στην αφύπνιση του κοινού για τους κινδύνους του ψηφιακού χρηματοοικονομικού περιβάλλοντος.

Ο διοικητής της ΤτΕ υπογράμμισε επίσης ότι η χρηματοοικονομική εκπαίδευση δεν περιορίζεται πλέον στην ακαδημαϊκή κοινότητα, αλλά αποτελεί ζήτημα διά βίου μάθησης για όλους τους πολίτες. «Την εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, ο ψηφιακός χρηματοοικονομικός εγγραμματισμός δεν αφορά αποκλειστικά ειδικούς, αλλά κάθε πολίτη που έχει ανάγκη την αυτομόρφωση και την εξέλιξη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Κλείνοντας, ο κ. Στουρνάρας επεσήμανε ότι η χρηματοοικονομική παιδεία αποτελεί «δημόσιο αγαθό και δημόσια ανάγκη», ειδικά σε μια εποχή που η τέταρτη βιομηχανική επανάσταση και η αύξηση των κοινωνικών ανισοτήτων καθιστούν απαραίτητη την ενδυνάμωση της κοινωνίας με γνώσεις και εργαλεία οικονομικής αυτονομίας.