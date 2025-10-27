Στόχος μια χρηματοοικονομική αγορά ικανή να ανταγωνιστεί αυτή των Ηνωμένων Πολιτειών.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση προετοιμάζει ένα φιλόδοξο πακέτο μεταρρυθμίσεων με στόχο τη δημιουργία μιας πιο ενιαίας και ισχυρής χρηματοοικονομικής αγοράς, ικανής να ανταγωνιστεί αυτή των Ηνωμένων Πολιτειών. Σύμφωνα με πληροφορίες του Politico, το εκτελεστικό όργανο της Ε.Ε. σχεδιάζει να παρουσιάσει τον Δεκέμβριο προτάσεις για την αναθεώρηση τουλάχιστον δέκα υφιστάμενων νομοθεσιών, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης προσπάθειας για την ενοποίηση των ευρωπαϊκών κεφαλαιαγορών.

Ο βασικός στόχος των μεταρρυθμίσεων είναι η καλύτερη διοχέτευση κεφαλαίων προς τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, ώστε να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητά τους απέναντι σε ταχύτερα αναπτυσσόμενους αντιπάλους στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Κίνα. Η διαφορά στην πρόσβαση σε χρηματοδότηση, ιδίως για μικρότερες εταιρείες, παραμένει χαοτική: στις ΗΠΑ, η ροή κεφαλαίων είναι πολύ πιο ευχερής, οδηγώντας πολλές ευρωπαϊκές νεοφυείς επιχειρήσεις να μετακινούνται στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού για να εξασφαλίσουν επενδύσεις.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε τα σχέδιά της την περασμένη Τρίτη σε κλειστή ενημέρωση διάρκειας τριών ωρών προς εθνικούς αξιωματούχους και ευρωβουλευτές. Σύμφωνα με συμμετέχοντες, το προτεινόμενο πακέτο θα επιφέρει βαθιές αλλαγές στους κανόνες λειτουργίας και εποπτείας των αγορών, αγγίζοντας βασικές νομοθεσίες όπως οι MiFID και MiFIR, που ρυθμίζουν τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων, τον κανονισμό EMIR για τα εκκαθαριστικά κέντρα, την AIFMD για τις επενδύσεις, τον CSDR για τα κεντρικά αποθετήρια τίτλων, τον MiCA για τα κρυπτονομίσματα, καθώς και τον κανονισμό που διέπει τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA).

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην αναδιοργάνωση του πλαισίου εποπτείας των χρηματοοικονομικών εταιρειών. Επί του παρόντος, η εποπτεία ασκείται κυρίως σε εθνικό επίπεδο, αλλά η Κομισιόν επιθυμεί να μεταφέρει περισσότερες αρμοδιότητες στην ESMA, ενισχύοντας τη συγκέντρωση εξουσιών σε επίπεδο Ε.Ε. Το ζήτημα αυτό, ωστόσο, αναμένεται να προκαλέσει έντονες πολιτικές αντιπαραθέσεις, καθώς πολλά κράτη-μέλη αντιδρούν στην προοπτική απώλειας εθνικού ελέγχου επί των χρηματοοικονομικών τους αγορών.

Η συζήτηση για την κεντρική εποπτεία είχε ήδη οδηγηθεί σε αδιέξοδο την άνοιξη του 2024, στη σύνοδο κορυφής των ευρωπαίων ηγετών, όταν συνασπισμός μικρότερων χωρών - μεταξύ των οποίων το Λουξεμβούργο και η Ιρλανδία - μπλόκαρε γαλλική πρόταση υπέρ της ενίσχυσης της εποπτικής αρχής. Οι χώρες αυτές ανησυχούν ότι μια κεντρική αρχή θα ωφελήσει κυρίως τα μεγάλα χρηματοοικονομικά κέντρα, όπως το Παρίσι, εις βάρος των δικών τους εθνικών οικοσυστημάτων.

Παρά τις πολιτικές δυσκολίες, οι Βρυξέλλες θεωρούν τη μεταρρύθμιση αυτή κρίσιμη για το μέλλον της ευρωπαϊκής οικονομίας. Στόχος είναι να δημιουργηθεί μια πραγματικά ενιαία αγορά κεφαλαίων, ικανή να ενισχύσει την ανάπτυξη, να προσελκύσει επενδύσεις και να καταστήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση πιο ανθεκτική και ανταγωνιστική στη διεθνή σκηνή.