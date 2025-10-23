Περισσότεροι από ένα εκατομμύριο δικαιούχοι αναμένεται να ενισχυθούν, σε μια περίοδο όπου το ενεργειακό κόστος παραμένει σε υψηλά επίπεδα.

Περιορισμένη κινητικότητα καταγράφεται στη διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, με τη μέση τιμή να διαμορφώνεται στα 1,12 ευρώ το λίτρο.

Οι καταναλωτές στρέφουν το ενδιαφέρον τους όχι μόνο στις αντλίες αλλά και στην επικείμενη υπουργική απόφαση που θα καθορίσει τους όρους και τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση του επιδόματος θέρμανσης. Σύμφωνα με πληροφορίες, η απόφαση αναμένεται να εκδοθεί έως τα τέλη Οκτωβρίου και θα καθορίζει τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων, τις προθεσμίες καθώς και τις λεπτομέρειες πληρωμών.

Η πλατφόρμα της ΑΑΔΕ «myΘέρμανση» αναμένεται να ανοίξει στις αρχές Νοεμβρίου, ώστε οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν έγκαιρα τις αιτήσεις τους. Η πρώτη δόση του επιδόματος, που θα αφορά προκαταβολή, εκτιμάται ότι θα καταβληθεί πριν από τα Χριστούγεννα. Το συνολικό ποσό που θα διατεθεί φέτος υπολογίζεται κοντά στα 200 εκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα με πηγές του υπουργείου Οικονομικών.

Αξιοσημείωτη είναι η αλλαγή που εισάγεται φέτος στη διαδικασία δήλωσης των αγορών πετρελαίου θέρμανσης. Οι συναλλαγές δεν θα δηλώνονται πλέον στο παλαιό σύστημα «ΗΦΑΙΣΤΟΣ», αλλά θα περνούν αυτόματα μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας myDATA της ΑΑΔΕ. Η μεταρρύθμιση αυτή αποσκοπεί στη βελτίωση της διαφάνειας και στην ταχύτερη διασταύρωση των στοιχείων, ώστε η καταβολή του επιδόματος στους δικαιούχους να πραγματοποιείται χωρίς καθυστερήσεις.

Για τη σωστή υποβολή των στοιχείων, τα παραστατικά πώλησης πετρελαίου πρέπει να αναγράφουν τον ΑΦΜ του αγοραστή, τον κωδικό και την ποσότητα του καυσίμου, καθώς και τον αριθμό παροχής ηλεκτρικού ρεύματος της κατοικίας όπου χρησιμοποιείται το πετρέλαιο. Οι κωδικοί που χρησιμοποιούνται είναι «30–Diesel Heating» και «31–Diesel Heating premium». Όταν η πώληση γίνεται μέσω παρόχου ηλεκτρονικής έκδοσης στοιχείων, είναι υποχρεωτική η επιλογή της ένδειξης «Επίδομα Θέρμανσης». Παράλληλα, η πλατφόρμα «myΘέρμανση» δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες να ελέγχουν την εγκυρότητα του αριθμού παροχής και του ταχυδρομικού κώδικα της κατοικίας.

Τα εισοδηματικά όρια για τη χορήγηση του επιδόματος παραμένουν στα ίδια επίπεδα με πέρυσι. Δικαιούχοι είναι φυσικά πρόσωπα με ετήσιο εισόδημα έως 16.000 ευρώ για άγαμους και 24.000 ευρώ για έγγαμους, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί. Για τις μονογονεϊκές οικογένειες το όριο ανέρχεται σε 29.000 ευρώ, επίσης με προσαύξηση 5.000 ευρώ ανά παιδί μετά το πρώτο. Παράλληλα, η αξία της ακίνητης περιουσίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 200.000 ευρώ για άγαμους και τα 260.000 ευρώ για έγγαμους ή μονογονεϊκές οικογένειες.

Το ύψος του επιδόματος θα κυμαίνεται φέτος από 100 έως 800 ευρώ, ωστόσο σε περιοχές με αυξημένες ενεργειακές ανάγκες, όπου ο κλιματικός συντελεστής είναι ίσος ή μεγαλύτερος της μονάδας, το ποσό προσαυξάνεται κατά 25%, φτάνοντας έως και τα 1.000 ευρώ ή ακόμη και τα 1.200 ευρώ στα πιο ψυχρά μέρη της χώρας.

Το επίδομα αφορά στην κύρια κατοικία που χρησιμοποιεί πετρέλαιο θέρμανσης, φυσικό αέριο, υγραέριο, καυσόξυλα, πέλετ, τηλεθέρμανση ή ηλεκτρική ενέργεια, αποτελώντας μια κρίσιμη ανάσα για τα νοικοκυριά ενόψει του φετινού χειμώνα.