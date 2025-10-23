Απόφαση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους για τα αναδρομικά υπαλλήλου της ΕΥΠ.

Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (ΝΣΚ) έκρινε ομόφωνα ότι υπάλληλος της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (ΕΥΠ), ο οποίος διορίστηκε αναδρομικά κατόπιν δικαστικής απόφασης, δικαιούται να λάβει τις αποδοχές που αντιστοιχούν στο διάστημα από την ημερομηνία του αναδρομικού διορισμού του έως την ανάληψη υπηρεσίας, ωστόσο οι αποδοχές αυτές θα πρέπει να συμψηφιστούν με τα εισοδήματα που έλαβε ως μετακλητός υπάλληλος σε υπουργικά γραφεία την ίδια περίοδο.

Η γνωμοδότηση του Δ΄ Τμήματος του ΝΣΚ, εκδόθηκε ύστερα από ερώτημα της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, η οποία ζήτησε να διευκρινιστεί αν ο υπάλληλος που διορίστηκε αναδρομικά στην ΕΥΠ κατ’ εφαρμογή ακυρωτικής απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, δικαιούται μισθούς για την περίοδο πριν αναλάβει υπηρεσία, και αν μπορεί να γίνει συμψηφισμός με τις αποδοχές του ως μετακλητού στα Υπουργεία Εξωτερικών και Ναυτιλίας.

Σύμφωνα με το ιστορικό, ο εν λόγω υπάλληλος διορίστηκε αρχικά στην ΕΥΠ το 2023, αναδρομικά από 20 Οκτωβρίου 2020, καθώς η δικαστική απόφαση ακύρωσε τον πίνακα διοριστέων που τον είχε αποκλείσει. Εντούτοις, στο μεσοδιάστημα εργάστηκε ως μετακλητός υπάλληλος σε γραφεία υπουργών, λαμβάνοντας υψηλότερες αποδοχές από αυτές που θα ελάμβανε στην ΕΥΠ.

Το ΝΣΚ έκρινε ότι, σύμφωνα με το Σύνταγμα και τη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας, η διοίκηση υποχρεούται να καταβάλει αναδρομικά τις αποδοχές σε περιπτώσεις παράνομης μη πρόσληψης. Ωστόσο, όταν ο υπάλληλος έχει εργαστεί αλλού και έχει αποκομίσει ωφέλεια, το Δημόσιο μπορεί να συμψηφίσει τη ζημία με το όφελος, εφόσον η νέα εργασία συνδέεται ουσιαστικά με την ίδια υπηρεσία.

Στην προκειμένη περίπτωση, η εργασία του υπαλλήλου ως μετακλητού στα ιδιαίτερα γραφεία υπουργών θεωρήθηκε όμοιας φύσης με εκείνη του πολιτικού υπαλλήλου της ΕΥΠ, καθώς πρόκειται για παροχή δημόσιας υπηρεσίας. Κατά συνέπεια, το ΝΣΚ αποφάνθηκε ότι οι αποδοχές που έλαβε εκεί πρέπει να αφαιρεθούν από τα οφειλόμενα αναδρομικά.