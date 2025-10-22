300.000 εκκρεμότητες «κληρονομιά» από την κατάργηση των 388 υποθηκοφυλακείων.

Σημαντική πρόοδος έχει σημειωθεί στην ψηφιοποίηση των ακινήτων στην Ελλάδα, με πάνω από το 92% εξ αυτών να διαθέτει πλέον Κωδικό Αριθμό Εθνικού Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ) και το 70% των εκτάσεων της επικράτειας να είναι ψηφιακά καταγεγραμμένο.

Η Ολυμπία Μαρκέλλου, Γενική Διευθύντρια του Ελληνικού Κτηματολογίου, ανέφερε ότι η τρέχουσα φάση κτηματογράφησης αφορά κυρίως νησιωτικές και ακριτικές περιοχές, με ιδιαίτερα ιστορικά χαρακτηριστικά, και ότι η πρόσφατη κατάργηση 388 υποθηκοφυλακείων δημιούργησε πάνω από 300.000 εκκρεμότητες, οι οποίες έχουν πλέον αντιμετωπιστεί σε μεγάλο βαθμό. Σύμφωνα με την κ. Μαρκέλλου, στο Κτηματολογικό γραφείο Αθηνών ρυθμίστηκε το 70% των εκκρεμοτήτων, ενώ στη Θεσσαλονίκη το 40%. Παράλληλα, έχουν ψηφιοποιηθεί 505 εκατ. σελίδες από τα αρχεία των υποθηκοφυλακείων, ενισχύοντας την ακρίβεια και τη διαφάνεια των συναλλαγών.

Ο Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Χρήστος Δερμεντζόπουλος, τόνισε ότι η ψηφιοποίηση των ακινήτων υποστηρίζει τη διαφάνεια, απλοποιεί τις διαδικασίες και συμβάλλει στην αξιοποίηση τεχνολογιών ΑΙ για την ορθότερη αποτίμηση της αξίας τους, ενισχύοντας τη δημόσια διοίκηση και την οικονομία.

Η ολοκλήρωση της ψηφιοποίησης αναμένεται να βελτιώσει σημαντικά τη διαχείριση των ακινήτων, να μειώσει τις αμφισβητήσεις και να επιταχύνει τις συναλλαγές, δημιουργώντας ένα πιο ασφαλές και σύγχρονο πλαίσιο για τους πολίτες και την αγορά ακινήτων.