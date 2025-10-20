Η ΔΕΔ απέρριψε στο σύνολό της την προσφυγή φορολογούμενου, επικυρώνοντας την πράξη της φορολογικής αρχής.

Η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών (ΔΕΔ) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων απέρριψε ενδικοφανή προσφυγή φορολογουμένου που ζητούσε την ακύρωση πράξης διοικητικού προσδιορισμού ΕΝ.Φ.Ι.Α. για το φορολογικό έτος 2025, κρίνοντας ότι η φορολογική επιβάρυνση επιβλήθηκε νόμιμα και σύμφωνα με τα στοιχεία που ο ίδιος είχε δηλώσει.

Η προσφυγή είχε υποβληθεί τον Μάιο του 2025 και αφορούσε πράξη της ΑΑΔΕ που εκδόθηκε τον Μάρτιο του ίδιου έτους για ακίνητα που ανήκαν στον προσφεύγοντα την 1η Ιανουαρίου 2025. Ο φορολογούμενος υποστήριξε ότι δεν διαθέτει φοροδοτική ικανότητα, ότι ο ΕΝ.Φ.Ι.Α. παραβιάζει την αρχή της προστασίας της ιδιοκτησίας και ότι τα ακίνητά του είναι μη ηλεκτροδοτούμενα, κενά και χωρίς εισόδημα. Παράλληλα, ισχυρίστηκε πως ένα από τα ακίνητα είναι σεισμόπληκτο, διατηρητέο και ακατοίκητο, ζητώντας επιπλέον τον συμψηφισμό με ζημία από το «κούρεμα» των ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου.

Η ΔΕΔ, εξετάζοντας τον φάκελο, έκρινε ότι ο φορολογούμενος δεν προσκόμισε τα απαιτούμενα αποδεικτικά έγγραφα για τον χαρακτηρισμό του ακινήτου ως σεισμόπληκτου ή διατηρητέου. Επισημάνθηκε επίσης ότι στη δήλωση Ε9 δεν είχε συμπληρωθεί σωστά ο κωδικός που αντιστοιχεί σε διατηρητέο κτίσμα.

Στην απόφασή της, η Διεύθυνση τόνισε ότι ο έλεγχος της συνταγματικότητας των νόμων ανήκει αποκλειστικά στα δικαστήρια και όχι στα διοικητικά όργανα, τα οποία δεσμεύονται από την αρχή της νομιμότητας. Υπογράμμισε ακόμη ότι ο ΕΝ.Φ.Ι.Α. επιβάλλεται βάσει της κατοχής ακίνητης περιουσίας, ανεξάρτητα από το αν το ακίνητο αποφέρει ή όχι εισόδημα. Κατόπιν αυτών, η ΔΕΔ απέρριψε όλους τους ισχυρισμούς του προσφεύγοντος και επικύρωσε την πράξη της φορολογικής αρχής.