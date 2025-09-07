Σε ποιες περιοχές ο ΕΝΦΙΑ μειώνεται κατά 50% το 2026, που καταργείται το 2027

Τα επίσημα στοιχεία της ΑΑΔΕ δείχνουν ότι για το 2025 ο ΕΝΦΙΑ ανήλθε σε περίπου 2,3 δισ. ευρώ, κατανεμημένα σε 6,16 εκατομμύρια φορολογουμένους, με το μέσο ποσό ανά φυσικό πρόσωπο να διαμορφώνεται γύρω στα 285 ευρώ.

Από το 2026, οι ιδιοκτήτες ακινήτων σε χωριά και μικρούς οικισμούς με πληθυσμό έως 1.500 κατοίκους θα δουν σημαντική ελάφρυνση στη φορολογία τους, καθώς ο ΕΝΦΙΑ μειώνεται κατά 50%. Ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε από το βήμα της ΔΕΘ ότι το μέτρο εντάσσεται στο σχέδιο στήριξης της ελληνικής υπαίθρου και συνοδεύεται από ακόμη πιο ριζική αλλαγή το 2027, όταν ο συγκεκριμένος φόρος θα καταργηθεί πλήρως για τα ακίνητα σε αυτές τις περιοχές.

Η απόφαση αυτή χαρακτηρίζεται ως ιστορική τομή στη φορολογία ακινήτων και αποσκοπεί στην ενίσχυση της τοπικής ανάπτυξης, αλλά και στη διατήρηση του πληθυσμού στις μικρές κοινότητες που τα τελευταία χρόνια αντιμετωπίζουν έντονο κύμα εγκατάλειψης. Παράλληλα, αναμένεται να ανακουφίσει οικονομικά χιλιάδες νοικοκυριά που διατηρούν πατρικά σπίτια και αγροικίες σε χωριά με χαμηλή εμπορική αλλά υψηλή συναισθηματική αξία.

Τα επίσημα στοιχεία της ΑΑΔΕ δείχνουν ότι για το 2025 ο ΕΝΦΙΑ ανήλθε σε περίπου 2,3 δισ. ευρώ, κατανεμημένα σε 6,16 εκατομμύρια φορολογουμένους, με το μέσο ποσό ανά φυσικό πρόσωπο να διαμορφώνεται γύρω στα 285 ευρώ. Σε αυτό το πλαίσιο, η μείωση κατά 50% από το 2026 και η πλήρης απαλλαγή από το 2027 αποκτούν ιδιαίτερη σημασία: για παράδειγμα, ιδιοκτήτης που σήμερα πληρώνει 200 ευρώ, θα καταβάλει 100 ευρώ το 2026 και από το 2027 δεν θα έχει καμία επιβάρυνση.

Η απώλεια εσόδων θεωρείται δημοσιονομικά διαχειρίσιμη, καθώς οι αγροτικές περιφέρειες αποδίδουν ήδη πολύ χαμηλότερα ποσά σε σχέση με τα μεγάλα αστικά κέντρα. Η Ήπειρος συνεισφέρει 44,4 εκατ. ευρώ, η Δυτική Μακεδονία 34,3 εκατ. ευρώ, ενώ μόνο η Αττική ξεπερνά το 1,2 δισ. ευρώ.