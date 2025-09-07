Games
Μηδενικός φόρος εισοδήματος για όσους είναι έως 25 ετών - Παραδείγματα

Μηδενικός φόρος εισοδήματος για όσους είναι έως 25 ετών - Παραδείγματα
Οι ανακοινώσεις Μητσοτάκη για την φορολογική ελάφρυνση.

«Ανάσα» στους νέους εργαζόμενους υπόσχεται η κυβέρνηση με το νέο φορολογικό πακέτο που παρουσίασε ο πρωθυπουργός από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.

Το μέτρο προβλέπει μηδενικό φόρο εισοδήματος για όσους είναι έως 25 ετών και δηλώνουν έως 20.000 ευρώ ετησίως, καθώς και μείωση του συντελεστή από το 22% στο 9% για την ηλικιακή ομάδα 26 έως 30 ετών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, τα οφέλη είναι άμεσα και μετρήσιμα. Ένας εργαζόμενος έως 25 ετών με εισόδημα 12.000 ευρώ θα απαλλαγεί πλήρως από τον φόρο, κάτι που σημαίνει ότι θα διατηρήσει ακέραιο το καθαρό του εισόδημα, σε μια περίοδο που οι οικονομικές πιέσεις είναι έντονες. Στην περίπτωση εισοδήματος 15.000 ευρώ, το ετήσιο όφελος φτάνει τα 1.283 ευρώ, ποσό που μεταφράζεται σε έναν επιπλέον μισθό. Για εισόδημα 20.000 ευρώ, το όφελος ανεβαίνει στα 2.480 ευρώ, δηλαδή σχεδόν δύο μηνιαίους μισθούς για έναν νέο εργαζόμενο.

Η φορολογική ελάφρυνση δεν σταματά στους νέους έως 25 ετών. Για την κατηγορία των 26 έως 30 ετών, όπου ο φορολογικός συντελεστής μειώνεται από το 22% στο 9%, τα οφέλη είναι επίσης σημαντικά. Ένας εργαζόμενος 28 ετών με εισόδημα 18.000 ευρώ θα έχει ετήσια ελάφρυνση που υπολογίζεται σε περίπου 1.170 ευρώ, ενώ για όσους δηλώνουν εισόδημα 20.000 ευρώ, το όφελος ανέρχεται στα 1.300 ευρώ.

Η αύξηση του καθαρού εισοδήματος των νέων αναμένεται να τονώσει την κατανάλωση, στηρίζοντας και την οικονομική δραστηριότητα σε μια κρίσιμη συγκυρία.

Παραδείγματα

Ένας νέος έως 25 ετών με ετήσιο εισόδημα 12.000 ευρώ θα απαλλαγεί πλήρως από τον φόρο εισοδήματος, με αποτέλεσμα όλο το ποσό να παραμένει στο καθαρό του εισόδημα.

Εργαζόμενος 23 ετών με εισόδημα 15.000 ευρώ θα έχει ετήσιο όφελος 1.283 ευρώ, καθώς μηδενίζεται η φορολογική επιβάρυνση που ίσχυε μέχρι σήμερα.

Νέος έως 25 ετών με εισόδημα 20.000 ευρώ θα δει το όφελός του να φτάνει τα 2.480 ευρώ ετησίως, ποσό που αντιστοιχεί σε έναν μισθό σχεδόν δύο μηνών.

Εργαζόμενος 28 ετών με εισόδημα 18.000 ευρώ, χάρη στη μείωση του συντελεστή από το 22% στο 9%, θα έχει ελάφρυνση περίπου 1.170 ευρώ.

Για νέους ηλικίας 26 έως 30 ετών με εισόδημα 20.000 ευρώ, η μείωση της φορολογίας οδηγεί σε ετήσιο όφελος 1.300 ευρώ.

