Η ελληνική αγορά κατοικίας βρίσκεται σε φάση έντονης κινητικότητας, με σημαντικές διαφοροποιήσεις ανά περιοχή και αυξανόμενη δραστηριότητα σε παραθαλάσσιες και αστικές ζώνες. Σύμφωνα με τη νέα ανάλυση της ReDataset, του Data & Analytics βραχίονα του Ομίλου Resolute Cepal Greece (RCG), ο Δείκτης Κορεσμού Προσφοράς Κατοικιών (ΔΚΠΚ) αποτυπώνει την εικόνα της προσφοράς κατοικιών προς πώληση ανά 1.000 κατοίκους, προσφέροντας ένα αντικειμενικό εργαλείο αποτύπωσης των τάσεων στην αγορά ακινήτων.

Η μελέτη καλύπτει το 3ο τρίμηνο του 2025 και βασίζεται σε αγγελίες πώλησης κατοικιών σε όλους τους δήμους της χώρας, σε συνδυασμό με πληθυσμιακά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ. Ο δείκτης υπολογίζεται ως ο λόγος των διαθέσιμων κατοικιών προς πώληση ανά 1.000 κατοίκους και αποκαλύπτει τις ανισότητες στη διαθεσιμότητα ανάμεσα σε αστικές, ημιαστικές και νησιωτικές περιοχές. Υψηλές τιμές του δείκτη υποδεικνύουν αυξημένη προσφορά και εμπορική κινητικότητα, ενώ χαμηλές τιμές αντανακλούν σταθερότητα και περιορισμένο απόθεμα.

Σε εθνικό επίπεδο, οι παράκτιες και νησιωτικές περιοχές εμφανίζουν τις υψηλότερες τιμές του δείκτη, αποτυπώνοντας την έντονη επενδυτική δραστηριότητα και τη συγκέντρωση παραθεριστικών κατοικιών. Η Κασσάνδρα, η Κέα και ο Σαρωνικός καταγράφουν τα υψηλότερα επίπεδα πανελλαδικά, επιβεβαιώνοντας το ενδιαφέρον για παραθεριστική κατοικία. Αντίθετα, περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας, της Ηπείρου και της Θεσσαλίας παρουσιάζουν χαμηλότερες τιμές, με περιορισμένη κινητικότητα και μικρότερο αριθμό διαθέσιμων κατοικιών προς πώληση.

Στην Αττική, η ανάλυση δείχνει έντονες ενδοπεριφερειακές διαφοροποιήσεις. Οι νότιοι και ανατολικοί δήμοι εμφανίζουν τις υψηλότερες τιμές του ΔΚΠΚ, γεγονός που συνδέεται με τη ζήτηση για παραθαλάσσιες και επενδυτικές κατοικίες, ενώ ο βόρειος και δυτικός τομέας καταγράφουν χαμηλότερα επίπεδα προσφοράς. Ο Κεντρικός Τομέας Αθηνών παρουσιάζει μεσαίες έως υψηλές τιμές, με τον Δήμο Αθηναίων να πρωταγωνιστεί λόγω του μεγάλου όγκου αγγελιών στο ιστορικό κέντρο και της ποικιλίας του οικιστικού αποθέματος. Δήμοι όπως ο Βύρωνας, ο Ζωγράφου και η Καισαριανή διατηρούν ισορροπημένα επίπεδα, ενώ το Γαλάτσι και η Νέα Φιλαδέλφεια–Χαλκηδόνα εμφανίζουν σταθερότερη αγορά.

Ο Βόρειος Τομέας παρουσιάζει επίσης αυξημένη δραστηριότητα, με την Κηφισιά, το Μαρούσι και τη Φιλοθέη–Ψυχικό να ξεχωρίζουν για τη διαθεσιμότητα και την ποιότητα των ακινήτων. Αντίθετα, στη Δυτική Αθήνα, η προσφορά παραμένει περιορισμένη, καθώς η αγορά επικεντρώνεται κυρίως στην πρώτη κατοικία, με μικρότερη ανανέωση αποθέματος. Ο Νότιος Τομέας Αθηνών αποτελεί την πιο ενεργή ζώνη της περιφέρειας, με δήμους όπως η Γλυφάδα, ο Άλιμος και το Παλαιό Φάληρο να καταγράφουν έντονη εμπορική δραστηριότητα λόγω της ζήτησης για παραθαλάσσια ακίνητα.

Στην Ανατολική Αττική, ο δείκτης διαμορφώνεται σε υψηλά επίπεδα, ιδίως στους δήμους Σαρωνικού και Βάρης–Βούλας–Βουλιαγμένης, ενώ η Δυτική Αττική κινείται σε αντίθετη κατεύθυνση, με χαμηλή κινητικότητα και περιορισμένη προσφορά. Οι Νήσοι Αττικής παρουσιάζουν μέτρια εικόνα, με την Αίγινα και την Ύδρα να ξεχωρίζουν για τη ζήτηση εξοχικών κατοικιών.

Η Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης παρουσιάζει ισχυρή διαφοροποίηση, με την πόλη της Θεσσαλονίκης, τον Θερμαϊκό και τη Θέρμη να συγκεντρώνουν τα υψηλότερα επίπεδα προσφοράς. Αντίθετα, οι δυτικοί και βόρειοι δήμοι, όπως το Κορδελιό–Εύοσμος και ο Παύλος Μελάς, εμφανίζουν περιορισμένη κινητικότητα, αποτυπώνοντας πιο σταθερές τοπικές αγορές.

Σε περιφερειακό επίπεδο, δήμοι όπως η Πάτρα, η Κόρινθος και ο Βόλος παρουσιάζουν τα υψηλότερα επίπεδα προσφοράς, υποδηλώνοντας αναπτυσσόμενες τοπικές αγορές με αυξημένη ζήτηση για μόνιμη κατοικία. Αντίθετα, περιοχές όπως η Καλαμάτα, η Χαλκίδα και τα Ιωάννινα διατηρούν χαμηλότερη κινητικότητα, με περιορισμένη ανανέωση αποθέματος.

Η ReDataset επισημαίνει ότι η ανάλυση βασίζεται αποκλειστικά σε δεδομένα ακινήτων και δεν αποσκοπεί στην ερμηνεία των αιτίων των μεταβολών, αλλά στην τεκμηριωμένη παρουσίαση των τάσεων. Όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση, στόχος είναι η ενίσχυση του δημόσιου διαλόγου γύρω από την ελληνική αγορά κατοικίας, μέσα από ποσοτικά στοιχεία και διαφανή δεδομένα που αναδεικνύουν την ένταση και την κατεύθυνση της προσφοράς στις τοπικές αγορές ακινήτων.