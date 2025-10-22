Αντίστροφη μέτρηση για την πληρωμή των επιδομάτων του ΟΠΕΚΑ.

Την ερχόμενη Πέμπτη θα πληρωθούν τα επιδόματα ΟΠΕΚΑ. Αν και τα επιδόματα ΟΠΕΚΑ πληρώνονται την τελευταία εργάσιμη του μήνα, τα χρήματα θα αρχίσουν να φαίνονται στα ΑΤΜ από το απόγευμα τις προηγούμενης ημέρας, δηλαδή από την Πέμπτη 30 Οκτωβρίου.

Συγκεκριμένα, τα επιδόματα ΟΠΕΚΑ που θα πληρωθούν είναι: