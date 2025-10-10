Οι μεγαλύτερες επιδόσεις σε εγχώρια ταξίδια σημειώθηκαν στη Ρουμανία (90%), την Ισπανία (88%) και στις Γαλλία, Πορτογαλία και Ελλάδα, όπου το ποσοστό των εσωτερικών ταξιδιών έφθασε το 85%.

Η αγάπη των Ευρωπαίων για τα ταξίδια εντός των συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης παραμένει αμείωτη, καθώς το 2024 το 92% όλων των ταξιδιών που πραγματοποίησαν οι κάτοικοι της ΕΕ είχαν προορισμό κράτος-μέλος της Ένωσης.

Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία που δημοσίευσε η Eurostat, οι κάτοικοι των 27 χωρών πραγματοποίησαν συνολικά 1,19 δισ. ταξίδια για προσωπικούς και επαγγελματικούς λόγους, σημειώνοντας αύξηση 4,4% σε σχέση με το 2023, όταν είχαν καταγραφεί 1,14 δισ. ταξίδια.

Από αυτά, τα 850 εκατομμύρια ταξίδια (71% του συνόλου) ήταν εγχώρια, ενώ 250 εκατομμύρια αφορούσαν μετακινήσεις εντός της ΕΕ αλλά εκτός της χώρας διαμονής (21%). Το υπόλοιπο ποσοστό αντιστοιχεί σε ταξίδια προς προορισμούς εκτός ΕΕ, τα οποία παραμένουν περιορισμένα.

Οι μεγαλύτερες επιδόσεις σε εγχώρια ταξίδια σημειώθηκαν στη Ρουμανία (90%), την Ισπανία (88%) και στις Γαλλία, Πορτογαλία και Ελλάδα, όπου το ποσοστό των εσωτερικών ταξιδιών έφθασε το 85%. Στον αντίποδα, οι μικρότερες αναλογίες εγχώριων ταξιδιών καταγράφηκαν στο Λουξεμβούργο (5%), το Βέλγιο (23%) και τη Μάλτα (35%), χώρες που, λόγω μεγέθους και γεωγραφικής θέσης, βασίζονται περισσότερο σε ταξίδια προς άλλες χώρες της Ένωσης.

Αντιστρόφως, οι ίδιες αυτές χώρες βρέθηκαν στην κορυφή της λίστας για ταξίδια εντός της ΕΕ αλλά εκτός των συνόρων τους, με το Λουξεμβούργο να προηγείται (78%), ακολουθούμενο από το Βέλγιο (62%) και τη Μάλτα (48%). Στον αντίποδα, τα χαμηλότερα ποσοστά διεθνών ταξιδιών εντός ΕΕ σημειώθηκαν στη Ρουμανία και τη Γαλλία (από 9%) καθώς και στην Ισπανία (8%), υποδηλώνοντας μια ισχυρή προτίμηση των πολιτών αυτών των χωρών για προορισμούς στο εσωτερικό.

Παρά το γεγονός ότι τα εγχώρια ταξίδια είναι περισσότερα, οι δαπάνες των Ευρωπαίων είναι σημαντικά υψηλότερες στα ταξίδια εκτός χώρας. Το 2024 οι κάτοικοι της ΕΕ δαπάνησαν 257,2 δισ. ευρώ σε εγχώρια ταξίδια και 360,7 δισ. ευρώ σε ταξίδια προς άλλες χώρες της Ένωσης.

Στις εσωτερικές μετακινήσεις, η διαμονή και οι μεταφορές απορρόφησαν πάνω από το ήμισυ των εξόδων, με ποσοστά 33,9% (87,2 δισ. ευρώ) και 21,3% (54,8 δισ. ευρώ) αντίστοιχα. Στα ταξίδια εντός της ΕΕ, οι δαπάνες για διαμονή ήταν ακόμη υψηλότερες (35,4%; 127,7 δισ. ευρώ), ενώ οι μεταφορές αντιπροσώπευσαν το 31,9% (115,1 δισ. ευρώ), αντικατοπτρίζοντας το αυξημένο κόστος μετακινήσεων μεταξύ χωρών.