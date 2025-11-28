Το Λονδίνο και οι Βρυξέλλες συγκρούστηκαν για το ποσό που θα έπρεπε να δαπανήσει το Ηνωμένο Βασίλειο για να συμμετάσχει στο πρόγραμμα SAFE.

ΕΕ και Ηνωμένο Βασίλειο δεν κατάφεραν να καταλήξουν σε συμφωνία για να επιτραπεί στη Βρετανία να συμμετάσχει στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα αμνυντικών δανείων της ύψους 150 δισεκατομμυρίων ευρώ (SAFE), σύμφωνα με πληγές που επικαλείται το Politico.

Οι διαπραγματεύσεις ήταν πολύ δύσκολες, με το Λονδίνο και τις Βρυξέλλες να συγκρούονται για το ποσό που θα έπρεπε να δαπανήσει το Ηνωμένο Βασίλειο για να συμμετάσχει σε κοινές προμήθειες που χρηματοδοτούνται από το SAFE. Το Ηνωμένο Βασίλειο προσέφερε εκατομμύρια ευρώ, ενώ η ΕΕ ζήτησε... δισεκατομμύρια.

Οι Βρυξέλλες, μάλιστα, μείωσαν τις αρχικές απαιτήσεις ύψους 4,5 - 6,5 δισ. ευρώ σε 2 δισ. ευρώ.

Η Επιτροπή διαπραγματεύεται παρόμοια συμφωνία με τον Καναδά, για την οποία επικρατεί μεγαλύτερη αισιοδοξία.

Με πληροφορίες από Politico