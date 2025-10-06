Οι πολιτικές εξελίξεις στη Γαλλία πυροδότησαν αναταραχή στις αγορές.

Στις 90 μονάδες βάσης εκτοξεύθηκε το spread του γαλλικού δεκαετούς ομολόγου σε σχέση με το γερμανικό, στον απόηχο της παραίτησης του πρωθυπουργού της Γαλλίας, Σεμπαστιάν Λεκορνού.

Οι πιέσεις δεν φαίνεται προς το παρόν να επηρεάζουν την ευρύτερη αγορά κρατικού χρέους της Ευρωζώνης, καθώς το spread του ελληνικού δεκαετούς έναντι του γερμανικού παραμένει στις 70 μονάδες βάσης.

Η παραίτηση του Λεκορνού ήρθε μόλις μία ημέρα μετά την ανακοίνωση της νέας κυβέρνησης από τον πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, η οποία προκάλεσε έντονες αντιδράσεις και ευρεία κριτική. Η Γαλλία απέκτησε χθες νέα κυβέρνηση, την τρίτη μέσα σε έναν χρόνο, έπειτα από τέσσερις εβδομάδες διαβουλεύσεων. Ωστόσο, ο Λεκορνού υπέβαλε την παραίτησή του λιγότερο από έναν μήνα μετά τον διορισμό του, όταν οι δεξιοί του σύμμαχοι γνωστοποίησαν ότι θα αποχωρήσουν από το κυβερνητικό σχήμα.

Αναταραχή στις αγορές

Οι πολιτικές εξελίξεις πυροδότησαν αναταραχή στις αγορές. Το χρηματιστήριο του Παρισιού κατέγραψε πτώση 2% αμέσως μετά την ανακοίνωση της παραίτησης, ενώ η απόδοση του γαλλικού δεκαετούς ομολόγου αυξήθηκε κατά εννέα μονάδες βάσης, φθάνοντας στο 3,6%. Η εξέλιξη αυτή διεύρυνε το spread έναντι του γερμανικού ομολόγου σε πάνω από 90 μονάδες βάσης — το υψηλότερο επίπεδο από τα τέλη του 2024, όταν την Παρασκευή ήταν στις 79 μονάδες βάσης.

Ο πρόεδρος Μακρόν είχε παρουσιάσει την Κυριακή ένα υπουργικό συμβούλιο που παρέμεινε σε μεγάλο βαθμό αμετάβλητο, γεγονός που προκάλεσε απογοήτευση όχι μόνο στα κόμματα της αντιπολίτευσης, αλλά και σε τμήμα των ίδιων των υποστηρικτών του. Ο ηγέτης του Σοσιαλιστικού Κόμματος, Ολιβιέ Φορ, του οποίου η κοινοβουλευτική δύναμη θεωρείται κρίσιμη για τη διαμόρφωση πλειοψηφιών, δήλωσε ότι η ομάδα του Μακρόν καταρρέει και ότι η νέα κυβέρνηση δεν διαθέτει πλέον καμία νομιμότητα.