Ο Σεμπαστιέν Λεκoρνού, ο έβδομος πρωθυπουργός του Μακρόν, παραιτήθηκε: Ακόμη μια θητεία «εξπρές», ακόμη ένα κεφάλαιο ακυβερνησίας.

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν αποδέχθηκε τη Δευτέρα την παραίτηση του πρωθυπουργού Σεμπαστιάν Λεκονρού, ανακοίνωσε η γαλλική προεδρία, βυθίζοντας περαιτέρω τη χώρα σε πολιτικό αδιέξοδο.

Ο Μακρόν είχε ορίσει τον Λεκορνού μόλις τον περασμένο μήνα, όμως η σε μεγάλο βαθμό αμετάβλητη σύνθεση του υπουργικού συμβουλίου που παρουσίασε το βράδυ της Κυριακής προκάλεσε σφοδρές αντιδράσεις σε όλο το πολιτικό φάσμα.

Το συντηρητικό κόμμα των Ρεπουμπλικάνων εξοργίστηκε με την επιστροφή του πρώην υπουργού Οικονομίας Μπρουνό Λε Μέαρ στη θέση του υπουργού Άμυνας, ενώ άλλοι επέκριναν τη σύνθεση για την έλλειψη ανανέωσης - 12 από τους 18 υπουργούς είχαν υπηρετούσαν και επί Φρανσουά Μπαϊρού, πριν από την απομάκρυνσή του στις 8 Σεπτεμβρίου.

Αξίζει να σημειωθεί πως η ακροδεξιά του Ζορντάν Μπαρντελά ζητά τώρα από τον Εμανουέλ Μακρόν τη διάλυση της Εθνοσυνέλευσης, ενώ ο Ζαν-Λυκ Μελανσόν καλέι σε άμεση εξέταση της πρότασης που κατέθεσαν 104 βουλευτές για πρόταση μομφής κατά του Εμανουέλ Μακρόν.

«Δεν μπορεί να υπάρξει σταθερότητα χωρίς επιστροφή στις κάλπες και χωρίς διάλυση του κοινοβουλίου», δήλωσε ο Μπαρντέλα, προσθέτοντας ότι «ελπίζει» ότι μια τέτοια κίνηση θα γίνει γρήγορα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Εκλογές για το τίποτα, δύο ψηφοφορίες μομφής για το τίποτα; Αυτό δεν θα κρατήσει. Και όλα αυτά γιατί; Για την επιβίωση μιας παρασιτικής ολιγαρχίας. Η αντίστροφη μέτρηση για να τους διώξουμε όλους έχει ξεκινήσει», έγραψε ο Μελανσόν.

Ακόμη και εντός του προεδρικού στρατοπέδου, ωστόσο, η δυσαρέσκεια αυξάνεται. Ο Γκαμπριέλ Αταλ, πρώην πρωθυπουργός και ηγέτης του κόμματος Renaissance, εξέφρασε τη λύπη του για το γεγονός ότι δεν ακολουθήθηκε η προτεινόμενη μέθοδος να συμφωνηθεί πρώτα ένας συμβιβασμός για τον προϋπολογισμό πριν οριστεί η κυβέρνηση.

Σε μήνυμά του προς την κοινοβουλευτική του ομάδα, καταδίκασε το «απαράδεκτο θέαμα» που προσέφερε «όλη η πολιτική τάξη» μετά την σύντομη θητεία της κυβέρνησης Λεκορνού.

Η παραίτηση αυτή αυξάνει περαιτέρω την πίεση στον Μακρόν, ο οποίος πλέον έχει προεδρεύσει σε τρεις αποτυχημένες μειοψηφικές κυβερνήσεις. Κι αυτό ενώ το έλλειμμα της Γαλλίας ανήλθε στο 5,8% του ΑΕΠ το 2024, με το χρέος στο 113% - και τα δύο πολύ πάνω από τους κανόνες της ΕΕ που θέτουν όριο 3% στα ελλείμματα.