Έκδοση οριστικών αποτελεσμάτων της ΑΣΕΠ 5Κ/2024, κατηγορία ΠΕ.

Εκδόθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα της Προκήρυξης 5Κ/2024 του ΑΣΕΠ (Φ.Ε.Κ. 36/20.08.2024/τ.Α.Σ.Ε.Π. & 40/30.08.2024/τ.ΑΣΕΠ) για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας, εκατόν δέκα έξι (116) θέσεων μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, στο Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά, στην Εθνική Επιτροπή Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.), στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο Πειραιώς, στην Επιθεώρηση Εργασίας (Πρώην ΣΕΠΕ, Ανεξάρτητη Αρχή), στην Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου (Ε.Ε.Ε.Π.), στον Συμβολαιογραφικό Σύλλογο Εφετείων Αθηνών-Πειραιώς-Αιγαίου και Δωδεκανήσου, στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στο Υπουργείο Ανάπτυξης, στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, στο Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και στο Επιμελητήριο Λέσβου, σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4765/2021.

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 62/2004 απόφαση και την υπ’ αριθ. 2/2020 γνωμοδότηση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα:

α) Οι απορριπτέοι υποψήφιοι εμφανίζονται μόνο με τον αριθμό μητρώου (Α.Μ.) υποψηφίου, ο οποίος αναγράφεται και στην ηλεκτρονική τους αίτηση και

β) Τα στοιχεία ταυτοποίησης των υποψηφίων που εμπίπτουν σε ειδικές κατηγορίες δεδομένων εμφανίζονται με αστερίσκους. Πρόσβαση στα πλήρη στοιχεία έχουν μόνο οι υποψήφιοι που συμμετείχαν στην εν λόγω προκήρυξη.

Οι πίνακες διοριστέων απεστάλησαν στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση και θα αναρτηθούν στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» μετά την έκδοση του σχετικού ΦΕΚ.