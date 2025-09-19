Το ΑΣΕΠ ανακοίνωσε παράταση στην προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων για την προκήρυξη 3ΓΒ/2025, η οποία αφορά την πλήρωση 43 μόνιμων θέσεων στο Δημόσιο.
Η νέα καταληκτική ημερομηνία ορίστηκε για την Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2025 και ώρα 14:00.
Τι αφορά η προκήρυξη
Η συγκεκριμένη διαδικασία επιλογής αφορά την κάλυψη 43 θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Επιστημονικού και Τεχνικού Προσωπικού (Ε.Ε.Τ.Π.) σε φορείς του Δημοσίου, στο πλαίσιο του Β΄ Σταδίου.
Ποιοι μπορούν να συμμετάσχουν
Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν οι επιτυχόντες Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης από τον πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό 2Γ/2022.
Οι θέσεις απευθύνονται σε υποψηφίους με αυξημένα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, όπως:
- Διδακτορικό τίτλο σπουδών
- ή εξειδικευμένη εμπειρία συναφή με το αντικείμενο της θέσης.