Παράταση στην προκήρυξη 3ΓΒ/2025 του ΑΣΕΠ για μόνιμες θέσεις.

Το ΑΣΕΠ ανακοίνωσε παράταση στην προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων για την προκήρυξη 3ΓΒ/2025, η οποία αφορά την πλήρωση 43 μόνιμων θέσεων στο Δημόσιο.

Η νέα καταληκτική ημερομηνία ορίστηκε για την Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2025 και ώρα 14:00.

Τι αφορά η προκήρυξη

Η συγκεκριμένη διαδικασία επιλογής αφορά την κάλυψη 43 θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Επιστημονικού και Τεχνικού Προσωπικού (Ε.Ε.Τ.Π.) σε φορείς του Δημοσίου, στο πλαίσιο του Β΄ Σταδίου.

Ποιοι μπορούν να συμμετάσχουν

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν οι επιτυχόντες Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης από τον πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό 2Γ/2022.

Οι θέσεις απευθύνονται σε υποψηφίους με αυξημένα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, όπως:

