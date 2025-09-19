1.

"Il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier."

A. Μην αφήνεις όλα τα αυγά στο ψυγείο.

B. Να δοκιμάζεις πάντα νέες συνταγές.

C. Να βάζεις λίγη ποικιλία στο πρωινό σου.

D. Δεν πρέπει να βάζεις όλα τα αυγά σου στο ίδιο καλάθι.

2.

"Il a fait d’une pierre deux coups."

A. Ξεκίνησε δύο έργα την ίδια μέρα.

B. Χτύπησε δύο πουλιά με μια πέτρα.

C. Είπε δύο αλήθειες ταυτόχρονα.

D. Εξοργίστηκε με δύο πράγματα ταυτόχρονα.

3.

"Elle a le cœur sur la main."

A. Έχει μεγάλη καρδιά κυριολεκτικά.

B. Είναι πολύ συναισθηματική.

C. Είναι πολύ γενναιόδωρη.

D. Αγαπάει μόνο τον εαυτό της.

4.

"Il n’a pas la langue dans sa poche."

A. Δεν μπορεί να κρατήσει μυστικά.

B. Χάνει συχνά τη φωνή του.

C. Έχει πρόβλημα άρθρωσης.

D. Μιλάει με δυσκολία.

5.

"Mettre la puce à l’oreille de quelqu’un."

A. Να του πεις κάτι με σαφήνεια.

B. Να τον τρομάξεις.

C. Να τον κάνεις να νιώσει άβολα.

D. Να τον βάλεις σε σκέψεις ή υποψίες.

6.

"Faire la pluie et le beau temps."

A. Να παραπονιέσαι για τον καιρό.

B. Να προβλέπεις τις εποχές.

C. Να έχεις τον έλεγχο των καταστάσεων.

D. Να εργάζεσαι σε μετεωρολογικό σταθμό.

7.

"Elle a jeté l’éponge."

A. Να παραιτείσαι.

B. Έριξε την πετσέτα στο γυμναστήριο.

C. Τελείωσε γρήγορα μια δουλειά.

D. Έκανε μεγάλο λάθος.

8.

"Il est dans de beaux draps."

A. Είναι άρρωστος στο κρεβάτι.

B. Ξεκουράζεται πολύ.

C. Είναι σε δύσκολη θέση.

D. Κοιμάται σε ακριβά σεντόνια.

9.

"Avoir le vent en poupe."

A. Είναι κουρασμένος.

B. Έχει ευνοϊκές συνθήκες και επιτυχία.

C. Έχει χάσει την ελπίδα του.

D. Έχει κίνητρο να συνεχίσει.

10.

"Se mettre le doigt dans l’œil."

A. Να κάνεις μεγάλο λάθος.

B. Να έχεις πρόβλημα με τα μάτια σου.

C. Να κλείσεις τα μάτια σε κάτι.

D. Να κοιτάζεις προσεκτικά κάτι.

11.

"Tourner autour du pot."

A. Να μιλάς πολύ γρήγορα.

B. Να αποφεύγεις το θέμα της συζήτησης.

C. Να κάνεις πολλές ερωτήσεις.

D. Να γυρίζεις γύρω από το ίδιο μέρος.

12.

"Être au pied du mur."

A. Να κοιτάς την πραγματικότητα κατάματα.

B. Να είσαι πολύ κουρασμένος.

C. Να χρειάζεσαι υποστήριξη.

D. Να είσαι στριμωγμένος, χωρίς επιλογές.

13.

"Raconter des salades."

A. Να λες ψέματα ή ανοησίες.

B. Να συζητάς για μαγειρική.

C. Να αφηγείσαι κάτι νόστιμο.

D. Να μιλάς πολύ αργά.

14.

"Chercher midi à quatorze heures."

A. Να κοιτάζεις συνέχεια το ρολόι.

B. Να δυσκολεύεις τα πράγματα χωρίς λόγο.

C. Να δουλεύεις αργά το βράδυ.

D. Να ψάχνεις κάτι χαμένο.

15.

"Il ne faut pas crier victoire trop vite."

A. Να πανηγυρίζεις δυνατά.

B. Να μιλάς σιγά για να μην ενοχλείς.

C. Μην φωνάζεις όταν χάνεις.

D. Μην χαίρεσαι πριν βεβαιωθείς ότι πέτυχες.

16.

"Donner sa langue au chat."

A. Να κάνεις φασαρία χωρίς λόγο.

B. Να παραδέχεσαι ότι δεν γνωρίζεις κάτι.

C. Να μιλήσεις για το αγαπημένο σου ζώο.

D. Να πεις κάτι που θα θυμώσει τους άλλους.

17.

"Couper l’herbe sous le pied de quelqu’un."

A. Να τον εμποδίσεις να μιλήσει.

B. Να τον διδάξεις κάτι καινούριο.

C. Να τον σαμποτάρεις.

D. Να τον βοηθήσεις να πετύχει.

18.

"Poser un lapin à quelqu’un."

A. Να μην εμφανιστείς σε ραντεβού.

B. Να τον εκνευρίσεις με αστεία.

C. Να τον προσκαλέσεις ξαφνικά.

D. Να του κάνεις δώρο ένα κουνέλι.

19.

"Casser les pieds à quelqu’un."

A. Να του σπάσεις κυριολεκτικά τα πόδια.

B. Να κάνεις τη ζωή δύσκολη σε κάποιον.

C. Να τον κάνεις να χορέψει.

D. Να του μιλήσεις γλυκά.

20.

"Avoir d’autres chats à fouetter."

A. Να έχεις άλλα πράγματα να κάνεις.

B. Να έχεις πολλά κατοικίδια.

C. Να μισείς τις γάτες.

D. Να ασχολείσαι με εκτροφή ζώων.

21.

"Avoir la tête dans les nuages."

A. Να έχεις ζαλάδα.

B. Να παίζεις παιχνίδια με σύννεφα.

C. Να είσαι αφηρημένος, ονειροπόλος.

D. Να σκέφτεσαι μόνο τον καιρό.

22.

"Tomber dans les pommes."

A. Να δώσεις μήλα σε κάποιον.

B. Να φας πολλά μήλα.

C. Να χαλάσεις το στομάχι σου.

D. Να λιποθυμήσεις.

23.

"Avoir le cafard."

A. Να είσαι στενοχωρημένος ή μελαγχολικός.

B. Να κοιμάσαι πολύ.

C. Να φοβάσαι το σκοτάδι.

D. Να έχεις προβλήματα με έντομα.

24.

"Mettre les bouchées doubles."

A. Να επιταχύνεις την προσπάθειά σου.

B. Να μιλάς δύο φορές πιο δυνατά.

C. Να τρως με διπλή ταχύτητα.

D. Να μαγειρεύεις διπλάσια ποσότητα.

25.

"Avoir le bras long."

A. Να έχεις μεγάλη επιρροή ή γνωριμίες.

B. Να μπορείς να φτάνεις ψηλά ράφια.

C. Να είσαι πολύ δυνατός.

D. Να τρέχεις γρήγορα.

26.

"Tenir la chandelle."

A. Να είσαι τρίτος ανάμεσα σε ζευγάρι.

B. Να φροντίζεις μια φωτιά.

C. Να προσέχεις για το φως.

D. Να κρατάς πραγματικά ένα κερί.

27.

"Avoir un coup de foudre."

A. Να θυμώσεις ξαφνικά.

B. Να ερωτευτείς κεραυνοβόλα.

C. Να φοβάσαι τις καταιγίδες.

D. Να χτυπηθείς από κεραυνό.

28.

"Se creuser la tête."

A. Να σκεφτείς πολύ έντονα για να βρεις λύση.

B. Να έχεις πονοκέφαλο.

C. Να κάνεις γυμναστική για τον αυχένα.

D. Να χτυπήσεις το κεφάλι σου.

29.

"Remuer ciel et terre."

A. Να σκάψεις το έδαφος για οικοδομή.

B. Να κάνεις τα πάντα για να πετύχεις κάτι.

C. Να παρατηρείς τον ουρανό και τη γη.

D. Να ταξιδέψεις σε πολλά μέρη.

30.

"Être dans la lune."

A. Να μελετάς την αστρονομία.

B. Να είσαι στο διάστημα.

C. Να κοιτάζεις το φεγγάρι.

D. Να είσαι αφηρημένος, χαμένος στις σκέψεις σου.

31.

"Mettre les points sur les i."

A. Να κάνεις κάτι με τελειότητα.

B. Να επιμένεις σε μικρολεπτομέρειες.

C. Να ξεκαθαρίζεις τα πράγματα, να βάζεις όρια.

D. Να γράφεις πολύ καθαρά.

32.

"Donner du fil à retordre."

A. Να του δώσεις νήματα για ράψιμο.

B. Να κάνεις εύκολη μια υπόθεση.

C. Να προσφέρεις δώρα σε φίλους.

D. Να βάλεις κάποιον σε δύσκολη θέση.

33.

"Jeter de l’huile sur le feu."

A. Να επιδεινώνεις μια ήδη τεταμένη κατάσταση.

B. Να φροντίσεις ένα κερί.

C. Να προσπαθήσεις να ηρεμήσεις μια κατάσταση.

D. Να μαγειρέψεις με πολύ λάδι.

34.

"Faire d’une mouche un éléphant."

A. Να φτιάχνεις παγίδες για μύγες.

B. Να υπερβάλλεις, να μεγαλοποιείς ένα πρόβλημα.

C. Να φοβάσαι τα έντομα.

D. Να κάνεις κάτι αστείο με ζώα.

35.

"Prendre le taureau par les cornes."

A. Να αποφύγεις μια δύσκολη κατάσταση.

B. Να αντιμετωπίσεις ένα πρόβλημα με θάρρος.

C. Να δουλεύεις με ζώα στη φάρμα.

D. Να πας σε ταυρομαχία.

36.

"Avoir un poil dans la main."

A. Να μασάς τα λόγια σου.

B. Να εργάζεσαι πολύ σκληρά.

C. Να είσαι τεμπέλης.

D. Να έχεις τρίχες στα χέρια σου.

37.

"Ce n’est pas la mer à boire."

A. Είναι εξαιρετικά επικίνδυνο.

B. Δεν πρέπει να πίνεις αλμυρό νερό.

C. Είναι ακατόρθωτο.

D. Δεν είναι κάτι δύσκολο, είναι εφικτό.

38.

"Faire la sourde oreille."

A. Να κάνεις πολύ θόρυβο.

B. Να προσποιείσαι ότι είσαι χαρούμενος.

C. Να αγνοείς κάποιον, να κάνεις ότι δεν ακούς.

D. Να φροντίζεις κάποιον που έχει πρόβλημα ακοής.

39.

"Être sur la même longueur d’onde."

A. Να είστε σε απόλυτη συμφωνία.

B. Να χρησιμοποιείτε τον ίδιο ραδιοφωνικό σταθμό.

C. Να μιλάτε για διαφορετικά θέματα.

D. Να μην καταλαβαίνεις τι λέει ο άλλος.

40.

"Se serrer la ceinture."

A. Να ξοδεύεις χωρίς όρια.

B. Να κάνεις οικονομία, να περιορίζεις έξοδα.

C. Να φοράς πιο σφιχτή ζώνη.

D. Να κρύβεις τα χρήματά σου.

41.

"Donner carte blanche."

A. Να του αναθέτεις συγκεκριμένο καθήκον.

B. Να του δίνεις πλήρη ελευθερία να δράσει όπως θέλει.

C. Να του χαρίζεις μια κάρτα.

D. Να απαγορεύεις σε κάποιον να ενεργήσει.

42.

"Être au bout du rouleau."

A. Να έχεις τελειώσει τα χαρτιά κουζίνας.

B. Να είσαι εξαντλημένος σωματικά και ψυχικά.

C. Να είσαι στην αρχή μιας διαδρομής.

D. Να κρατάς πάντα αποθέματα.

43.

"C’est la goutte d’eau qui fait déborder le vase."

A. Είναι η τελευταία σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι.

B. Είναι μικρό πρόβλημα που αγνοείται.

C. Είναι κάτι που γεμίζει ένα βάζο με νερό.

D. Είναι ένδειξη ότι όλα πάνε καλά.

44.

"Ne pas être sorti de l’auberge."

A. Να μην έχεις ξεμπλέξει από τα προβλήματα.

B. Να κάνεις διακοπές σε ξενοδοχείο.

C. Να έχεις φύγει από την πόλη.

D. Να έχεις ταξιδέψει πολύ.

45.

"Ce n’est pas du gâteau."

A. Είναι γλυκό με σοκολάτα.

B. Είναι κάτι πολύ εύκολο.

C. Είναι φαγητό για πάρτι.

D. Είναι κάτι πολύ δύσκολο.