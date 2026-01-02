Σημαντική αλλαγή στον τρόπο που το κράτος αντιμετωπίζει την τριτεκνική οικογένεια φέρνει το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών που βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση.

Για πρώτη φορά, η ιδιότητα του τρίτεκνου παύει να είναι προσωρινή και αποκτά μόνιμο χαρακτήρα, με άμεσες και θετικές συνέπειες στις προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ.

Η ρύθμιση επηρεάζει χιλιάδες οικογένειες και υποψηφίους για θέσεις εργασίας που αφορούν το Δημόσιο τομέα.

Ισόβιο δικαίωμα των γονιών

Μέχρι σήμερα, η αναγνώριση της τριτεκνικής ιδιότητας εξαρτιόταν από την ηλικία ή τη φοιτητική κατάσταση των παιδιών. Με το νέο πλαίσιο, αυτή η λογική καταργείται.

Ο γονέας που αποκτά την ιδιότητα του τρίτεκνου τη διατηρεί εφ’ όρου ζωής, ανεξάρτητα από το αν τα παιδιά του είναι ανήλικα, φοιτητές ή ενήλικες με δική τους οικογένεια. Η αλλαγή αυτή ευθυγραμμίζει πλήρως την τριτεκνία με το καθεστώς των πολύτεκνων.

Η παρέμβαση περιλαμβάνεται στο άρθρο που τροποποιεί το ισχύον θεσμικό πλαίσιο των προσλήψεων και «δένει» νομικά την τριτεκνική ιδιότητα με τον σύγχρονο νόμο του ΑΣΕΠ (ν. 4765/2021).

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Στην πράξη αυτό σημαίνει ότι:

η τριτεκνία θα λαμβάνεται υπόψη σε όλες τις προκηρύξεις,

η μοριοδότηση και οι ειδικές ποσοστώσεις αποκτούν σταθερή βάση,

δεν θα απαιτείται πλέον επανέλεγχος της οικογενειακής κατάστασης λόγω ηλικίας τέκνων.

Ποιοι καλύπτονται από τη ρύθμιση

Το νέο καθεστώς περιλαμβάνει όλες τις μορφές οικογένειας:

παιδιά από περισσότερους γάμους,

σύμφωνα συμβίωσης,

υιοθεσίες και αναγνωρίσεις.

Παράλληλα, αποσαφηνίζεται ότι για τη μητέρα η ιδιότητα ισχύει ανεξάρτητα από το αν τα παιδιά γεννήθηκαν εντός ή εκτός γάμου, κλείνοντας παλαιά νομικά κενά.

Τι ισχύει για τα παιδιά των τρίτεκνων

Διαφορετική είναι η μεταχείριση όταν η ιδιότητα χρησιμοποιείται από τα ίδια τα τέκνα για διορισμό:

έως τα 25 έτη, εφόσον είναι άγαμα,

έως τα 30 έτη, αν σπουδάζουν σε ΑΕΙ ή υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία,

χωρίς χρονικό περιορισμό για άτομα με αναπηρία 67% και άνω.

Η δημόσια διαβούλευση παραμένει ανοιχτή έως τις 8 Ιανουαρίου 2026. Εφόσον το νομοσχέδιο ψηφιστεί χωρίς αλλαγές στον βασικό του κορμό, η εφαρμογή του θα αφορά όλες τις μελλοντικές διαδικασίες πρόσληψης στο Δημόσιο.

Η διάταξη του επικείμενου νομοσχεδίου

«Ειδικότερα στο άρθρο 14, το νομοσχεδίου, με τον τίτλο: «Ρυθμίσεις για την ενίσχυση τρίτεκνων οικογενειών στο πλαίσιο προσλήψεων μέσω Α.Σ.Ε.Π. – Τροποποίηση άρθρου 64 ν. 4590/2019», προβλέπεται:

Στο άρθρο 64 του ν. 4590/2019 (Α’ 17), περί της ιδιότητας τρίτεκνου γονέα και τέκνου τρίτεκνης οικογένειας, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) στο εισαγωγικό εδάφιο οι λέξεις «στις διατάξεις του ν. 2190/1994 (Α’ 28)» αντικαθίστανται από τις λέξεις «στον ν. 4765/2021 (Α’ 6)», αβ) οι περ. α) και β) αντικαθίστανται, γ) προστίθεται παρ. 2 και, μετά από νομοτεχνικές βελτιώσεις, το άρθρο 64 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 64

Όπου στον ν. 4765/2021 (Α’ 6) αναφέρεται η ιδιότητα τρίτεκνου γονέα και η ιδιότητα τέκνου τρίτεκνης οικογένειας ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

α) Ως τρίτεκνος γονέας νοείται ο γονέας τριών (3) τέκνων από έναν (1) ή περισσότερους γάμους ή σύμφωνα συμβίωσης ή νομίμως αναγνωρισθέντων ή υιοθετημένων, είτε αυτά είναι ανήλικα, οπότε οι γονείς έχουν τη γονική μέριμνα και επιμέλεια, είτε ενήλικα. Για την αναγνώριση της τριτεκνικής ιδιότητας της μητέρας δεν απαιτείται τα τέκνα να έχουν γεννηθεί εντός γάμου ή συμφώνου συμβίωσης.

β) Ως τέκνο τρίτεκνης οικογένειας νοείται το τέκνο τρίτεκνου γονέα το οποίο δεν έχει συνάψει γάμο ή σύμφωνο συμβίωσης και δεν έχει συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25ο) έτος της ηλικίας του ή φοιτά σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα και σε αναγνωρισμένα ως ομοταγή εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής ή εκπληρώνει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις και δεν έχει συμπληρώσει το τριακοστό (30ό) έτος της ηλικίας του. Στα τέκνα αυτά συνυπολογίζονται και όσα έχουν οποιαδήποτε αναπηρία σε ποσοστό εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω, ισοβίως, ανεξαρτήτως ηλικίας».